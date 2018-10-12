白宮「旋轉門」： 特朗普上任後都有誰被炒或離職

圖片版權 Getty Images Image caption 在特朗普曾經的電視真人秀節目中，他的口號是「你被炒了」。

美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）本周二（10月9日）突然請辭，她是美國眾多高級官員中最新一位主動辭職或「被辭職」的人。

特朗普上任後都有誰被炒或離職？讓我們來了解一下他們是誰，以及他們離開的原因。按照時間，從最近的開始。

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妮基·黑利（前美國駐聯合國大使）2018年10月9日

黑利是南卡羅來納州前州長，是特朗普內閣中第一位非白人女性成員，也是南卡羅來納州的第一名女性少數族裔州長。

在擔任美國大使之前，她的外交政策經驗有限。在特朗普競選期間，她曾直言不諱地批評過他。

為何離開?

黑利在與特朗普舉行的記者會上宣佈，在歷經八年「艱苦」的州長和特使生涯後，她決定辭職。她將於2018年底離職，她表示自己還不知道下一步做什麼。

黑利表示，她希望特朗普政府能在聯合國有一位「能為美國奮戰的最強人選」。

特朗普在接受她的辭呈時，對她表示感謝，並稱讚她的工作「很棒」，讓這個職位「非常引人注目」。

黑莉辭職前一天，一個位於華盛頓的反對腐敗機構指控她接受南卡州商界領袖的七次奢侈的私人飛機旅行。

在職時間：1年11個月。

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斯科特·普魯伊特（前環保局局長）2018年7月6日

普魯伊特（Scott Pruitt）在2011年至2017年擔任任俄克拉荷馬州（Oklahoma）總檢察長。

在普魯伊特擔任州檢察長期間，曾多次起訴自己後來所領導的環保局。

為何離開?

特朗普稱，普魯伊特的辭職是由於他對特朗普及其家庭「無休止的攻擊」。

自上台以來，普魯伊特陷入了一系列有關異常花費和濫用職權的醜聞，他的行為受到十餘項調查。

作為環保局負責人，他雷厲風行地削減了該機構的多個項目，並廢除了許多旨在保護環境的措施，由此激怒了許多自由主義者和環保主義者。

不過，在接受普魯伊特辭職時，特朗普發推文稱，「他做了很出色的工作，我將永遠感謝他」。

在職時間：4個月19天。

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大衛·舒爾金（前退伍軍人事務部長）2018年3月28日

舒爾金（David Shulkin）曾是一名醫生，他在奧巴馬政府負責管理退伍軍人事務部下屬的退伍軍人健康管理局。

特朗普在任命時，曾稱讚他「非常厲害」，舒爾金也是唯一一名獲得參議院全數100票贊成的特朗普團隊成員。

為何離開?

特朗普宣佈舒爾金辭職的消息。擔任特朗普私人醫生的海軍少將羅尼·傑克遜（Ronny Jackson）將接替他。

舒爾金在2017年的歐洲之行中被發現有不當行為，包括擅自接受溫布爾登網球錦標賽門票。他否認自己行為不當，但同意償還政府自己妻子旅行的機票費用。

舒爾金在退伍軍人團體中人氣很高，但他在退伍軍人健康管理局私有化問題上的不作為激怒了保守派。

在離開時，他用四個形容詞指責華盛頓的工作環境：可怕、混亂、不尊重人和反傳統。

在職時間：14個月。

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H·R·麥克馬斯特（前總統國家安全事務助理）2018年3月22日

麥克馬斯特（H.R McMaster）是美國陸軍中將，曾在伊拉克和阿富汗服役。在阿富汗，他負責統領一個反腐敗及維持透明度的特別任務組。在伊拉克戰爭期間，他在中央司令部工作。

他的前任是邁克爾·T·弗林（Michael Flynn）中將。邁克爾因涉嫌與俄羅斯外交人員秘密接觸，上任僅24天便被迫辭職。

2014年，《時代》雜誌將麥克馬斯特評為世界上100位最有影響力的人物之一，稱他「可能是21世紀軍隊最傑出的戰略家」。

為何離開？

有報道說，特朗普不喜歡麥克馬斯特「粗魯和傲慢」的態度，工作人員稱特朗普和他從未「合拍」過。

白宮幕僚長約翰·凱利（John Kelly）對他也評價不高。

在職時間：13個月。

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雷克斯·蒂勒森（前國務卿）2018年3月13日

今年3月，特朗普在推特上宣佈蒂勒森（Rex Tillerson）將離職的消息，他的職位由前中央情報局長蓬佩奧接任。

當時，美國外交正處於微妙時期，特朗普原則上同意與朝鮮進行直接會談。

在聲明中，特朗普感謝他的付出，並對他的家庭表示祝福。

為何離開？

消息公布時，正值蒂勒森縮短其非洲之行回國。他在聲明中稱，由於華盛頓的日程要求，他提前一天返回。

據報道，蒂勒森不同意特朗普的一些政策，包括美國對進口鋼鐵和鋁加徵關稅。

美國媒體報道稱，特朗普認為蒂勒森的想法過於「陳舊」。

在職時間：14個月。

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加裏·科恩（前首席經濟顧問）2018年3月6日

特朗普上任後，任命高盛前總裁科恩（Gary Cohn）為國家經濟委員會主席。他由此成為白宮最高經濟顧問。

在白宮任職期間，他幫助推動了稅收的全面改革，這是本屆政府最重要的政策成就之一。

但他和特朗普似乎並未因此親密，有關科恩離職的傳言一直不絶於耳。

為何離開？

據報道，科恩是一名忠實的全球主義者。他曾直言，如果特朗普繼續推進對進口鋼鐵和鋁徵收關稅的計劃，他將辭職。

美國媒體報道，在特朗普對夏洛茨維爾暴力事件雙方都「各打五十大板」後，科恩萌生了辭職的想法。

在職時間：14個月。

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羅布·波特（前白宮職員秘書）2018年2月8日

波特（Rob Porter）曾被稱為特朗普的「左膀右臂」。作為白宮秘書，他的主要工作是審查需要美國總統過目的文件，他經常和總統一起出差，並協助起草國情咨文。

但波特在兩位前妻公開指控稱他對自己進行身心虐待後辭職。一名女子稱，在2003年的一次度假時，波特曾踢過她，並猛擊她的臉。

為何離開？

在《每日郵報》（Daily Mail）刊登了針對他的暴力指控後，白宮受到越來越大的壓力。波特否認了所有指控，但宣佈辭職。

特朗普說，波特的辭職讓他感到悲哀，並稱讚他在白宮的工作「非常好」。

在職時間：一年。

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安德魯·麥凱布（前聯邦調查局副局長）2018年1月29日

麥凱布（Andrew McCabe）在1月辭去了聯邦調查局（FBI）副局長一職。他曾在前局長科米被解職後，擔任代理局長，但在克里斯托弗·雷（Christopher Wray）被任命為局長後，他重返副局長的職位。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道稱，麥凱布是在自己正式退休前不久被迫辭職。在他遞交辭呈前一周，便有消息稱特朗普希望他離開。

為何離開？

麥凱布多次遭受特朗普批評。特朗普稱他與民主黨的關係，使其在正在進行的俄羅斯案調查上有所偏袒。

2015年，他的妻子吉爾·麥凱布（Jill McCabe）競選代表弗吉尼亞州的聯邦參議員失利。在此期間，她曾接受一筆希拉里（Hillary Clinton）盟友的50萬美元政治捐款，特朗普顯然對此不滿。

在職時間：擔任FBI副局長2年，其中1年是在特朗普任內。

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湯姆·普萊斯（前衛生及公眾服務部長）2017年9月29日

普萊斯（Tom Price）是奧巴馬患者保護與平價醫療法案（即Obamacare）堅定的反對者。

普萊斯還是佐治亞州選出的國會議員，他被指從事多筆醫藥類公司股票的交易，並在國會提出了可能對這些公司股價產生影響的議案，但他予以否認。

為何離開？

《Politico》雜誌發現，從去年五月到九月下旬，普萊斯的飛行旅行開支超過100萬美元。

其中，約50萬美元是由白宮批准的軍用航班，有40萬美元的開支用於搭乘私人包機執行公務，而非商業航班。特朗普對此表示不悅。

在職時間：近8個月。

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史蒂夫·班農（前白宮首席策略師）2017年8月18日

班農（Steve Bannon）曾是右翼新聞網站「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）的執行董事，該網站曾因攻擊主流共和黨人和左翼人士聲名鵲起。班農在大選中加入特朗普陣營。

「布萊巴特新聞網」還是所謂「另類右翼」（Alt-right）理念的倡導者，批評人士稱其是白人至上主義團體。

和特朗普很多其他副手的經歷類似，班農發跡於投資銀行，後來轉而投資電影和電視節目，諸如90年代的情景喜劇《辛菲爾德》（Seinfeld）。

為何離開？

包括特朗普女婿賈里德·庫什納（Jared Kushner）在內的一些有影響力的白宮顧問，一直力促他離開。

在夏洛茨維爾暴力事件發生後，班農成為民眾口誅筆伐的對象。

在職時間：在被任命為競選團隊主管一年後遭解職。

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肖恩·斯派塞（前白宮新聞秘書）2017年7月21日

斯派塞（Sean Spicer）在剛上任不久，便因為特朗普就職典禮的人數「強行」辯護而引發爭議。他多次強調特朗普就職典禮的觀眾是歷史上最多，而媒體故意低估觀禮人數。

他隨即家喻戶曉，並在脫口秀節目中被模仿。

為何離開？

與這份名單上大多數人不同的是，斯派塞似乎與總統的關係很好。

特朗普任命安東尼·斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）為白宮通訊聯絡辦公室主任後，斯派塞遞交了辭呈，他表示因為不想白宮「廚房裏廚師太多」。

在職時間：6個月。

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詹姆斯·科米（前聯邦調查局長）2017年5月9日

科米（James Comey）在美國大選的最後階段扮演了一個戲劇性而富有爭議的角色。他在投票前一周宣佈，聯邦調查局已對希拉里的私人電郵事件重新展開調查。

他先受到民主黨的批評。在一周後他表示不會提出任何指控後，共和黨也加入了批評他的陣營。

隨著他對特朗普競選團隊與俄羅斯之間的關係展開調查後，特朗普對他的態度開始轉變。

為何離開？

特朗普先聲稱，科米對希拉里郵件門的調查方式，使他不再被相信有能力領導聯邦調查局。特朗普已依照副總檢察長的建議行事。

然而，特朗普很快就反駁了這一說法，他在一次電視採訪中稱科米是「作秀者」，並表示他在決定解僱他時，考慮到了「俄羅斯的事」。

在職時間：3年8個月，在特朗普任內不到4個月。

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邁克爾·弗林（前國家安全事務顧問）2017年2月14日

邁克爾·弗林（Michael Flynn）在擔任白宮國家安全顧問僅23天之後便宣佈辭職。

當時，弗林已被聯邦調查局質疑並受到詢問。他被指誤導白宮在特朗普上台前的過渡時期會見了時任俄羅斯大使謝爾蓋·基斯利亞克（Sergei Kislyak）。

據說弗林當時與俄羅斯大使討論了美國對俄羅斯的制裁。

為何離開？

根據美國法律，在新總統上台前的過渡期間，美國公民私下在未經美國政府許可或參與的情況下進行外交活動是非法的，因此他必須離開。

弗林後來在法院出庭時承認，他有意向聯邦調查局提供了「虛假、虛構和欺詐性的陳述」。

在職時間：23天。