俄聯盟號發射失敗宇航員安全返回　當局展開調查

圖片版權 EPA Image caption 事故發生時，聯盟號正在前往國際太空站途中。

聯盟號（Soyuz）飛船的船艙在發射之後不久由於推進器出現故障而不得不進行緊急降落，俄羅斯官方正在就起因進行調查。

官員指，兩名機組人員——俄羅斯宇航員阿歷克謝·奧夫奇寧（Alexey Ovchinin）和美國宇航員尼克·黑格（Nick Hague）——目前健康狀況良好。

二人原本要在國際太空站執行為期6個月的任務，不過飛船發射失敗後，任務已經取消。

他們的返回艙與船身分離，最終在距離發射地點400公里（250英里）的地方著陸。

事故經過

發射任務一開始似乎進展得非常順利，不過飛行開始大約90秒之後，美國太空總署（NASA）報告稱，在第一和第二階段之間的火箭推進器分離出現了問題。

直播視頻顯示，宇航員的身體當時由於故障產生的震動而劇烈抖動。

在飛行開始約114秒時，緊急逃生系統開始運作，機組人員的返回艙與火箭分離。

圖片版權 Reuters Image caption 拯救人員趕往著陸地點。

之後，返回艙開始了太空總署習慣稱作「彈道式降落」的過程。在這一過程中，由於短時間內的加速度作用，機組人員所身處的重力狀態比一般降落更大。

稍後，返回艙打開了降落傘。美國太空總署表示，返回艙用了34分鐘才在哈薩克斯坦的草原降落，著陸地點位於拜科努爾航天發射場東北數百公里處。

宇航員「狀況良好」

美國太空總署及俄羅斯聯邦航天局表示，事故發生後，拯救行動隨即展開。

拯救隊伍使用了山地汽車，並用直升機派出傘兵，全速前往哈薩克斯坦的傑茲卡茲甘市附近的降落地點找尋返回艙。

之後不久，兩國航天機構均報告稱，宇航員身體狀況良好。公布的照片顯示兩人坐在沙發上接受心率和血壓檢測，同時面露微笑。

圖片版權 AFP Image caption 尼克·黑格（左）與阿歷克謝·奧夫奇寧

分析：一次算不上凱旋的回歸

－BBC科技事務記者喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

圖片版權 AFP

聯盟號是最舊的火箭設計型號，但也是最安全的型號之一。故障似乎發生在所謂的「分節」（staging）階段，即上升中的飛船與燃料用盡之後的火箭分離的過程。

艙內的宇航員肯定意識到有哪裏不對，因為他們報告說感覺到失重狀態，而此時他們本應該感覺有引力將他們壓在座位上的。經過測試的逃生系統也正是為這一類狀況凖備的。不過，這一次回到地球，對於他們來說也會是一段不太舒適的旅程。機組人員在回程當中會經歷非常強烈的加速和減速。

關於俄羅斯航天業的當前狀況，以及關於這個國家保持昔日高技術標凖的能力，外界已經有很多討論。無論調查結果如何，這次事件只會令那些關注更加強烈，而且更加顯示了美國推出新火箭系統的迫切性。波音（Boeing）和SpaceX公司生產的新火箭將會在明年問世。

聯盟號任務的未來

俄羅斯副總理尤里·鮑裏索夫（Yuri Borisov）表示，俄羅斯已經暫停所有載人航天任務，「在我們相信整體狀況保持安全之前」都不會再進行載人航天項目。

他否認事件將影響俄羅斯與美國的關係，指兩國都認同，這是一項「有風險的高科技產業」，同時指出：「我們肯定不會隱瞞事故原因，這樣的情況確實是不正常的。」

俄羅斯與美國之間的關係歷來較為緊張，但是在太空任務領域，兩國的合作一直保持。在2011年「太空梭」（Space Shuttle）任務結束以來，美國太空總署就一直付費讓聯盟號搭載美國宇航員前往國際太空站。

俄通社報道，周四（10月11日）以失敗告終的任務並不會影響已經身在國際太空站上的宇航員，並引述一個不具名的消息源指，國際太空站上的人員有充足的物資供應。

不過，俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）則引述一個消息源指，由於這些事故，國際太空站上分別來自德國、俄羅斯和美國的三名宇航員可能要在上面逗留至明年。

俄羅斯聯邦航天局已經下令設立一個政府委員會，調查此次事件，預計當中還會涉及刑事調查。

歷次太空任務事故

周四的事件被認為是自1983年聯盟號任務取消以來的第一次發射失敗。多年前的那一次，是一枚火箭在發射後發生故障，返回艙成功脫離，機組人員安全逃生。

近年，俄羅斯的太空項目經歷了一系列的技術故障——自2010年至今已有13起。

去年，搭載著一枚新的氣象衛星和18枚小衛星的聯盟號火箭佛蓋特上面級失聯。

2017年較早前，聯盟－2.1任務中的發射火箭分離後，原有的73枚衛星有效負載當中有至少9個宣告「在到達時失效或者嚴重受損」。

8月，已經在國際太空站上停靠的一艘聯盟號飛船中出現了一個洞，導致空氣短暫失壓，不得不進行封補。在事件中，俄羅斯指，洞有可能是「蓄意」鑽開的。

在美國，最嚴重而未造成傷亡的事故是1970年的一次登月任務阿波羅13號。發射兩天後，一個氧氣庫爆炸，導致電力中斷，任務被取消。船艙人員最終能夠完成修理任務，並在七天後返回地球。

太空任務當中或許經常會出現技術故障，不過傷亡事故卻是相對少見的：