BBC中文每周推薦：你不容錯過的六個故事

2018年的第41周，時任國際刑警組織主席和中國公安部副部長的孟宏偉從突然失蹤到午夜時分被中國宣佈接受調查，無意間彷彿掀開了「中國式執法」的一角。美國副總統彭斯演講後，中美緊張關係並未有緩和的跡象，國務卿蓬佩奧本周訪華，雙方會晤火藥味十足。

在中國國內，老兵抗議再起。數百名解放軍退役老兵集結至山東舉行遊行。新疆頒布新通過的「去極端化條例」，遭外界質疑是否是將囚禁維吾爾人的「再教育營」寫入法律。

此外，繼湖南衛視推出一檔習近平思想電視問答秀後，習近平宣傳熱在中國持續。中央電視台《百家講壇》也推出一檔特別節目來闡釋「習思想」。在英國倫敦，著名畫家班克斯的一副名畫在拍賣成交後幾秒，突然「自毀」，這究竟又有怎樣的玄機？

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中國公安部副部長孟宏偉涉嫌受賄被調查

圖片版權 AFP Image caption 孟宏偉自2016年開始擔任國際刑警組織主席。

國際刑警組織前主席、中國公安部副部長孟宏偉從失去聯絡到中國當局證實他被扣查歷時一周多，期間他的妻子和國際刑警都對此一無所知。而就在中國宣佈對其調查的幾個小時前，孟宏偉的妻子向媒體稱，丈夫曾在手機上給她發過「匕首」表情。

2. 蓬佩奧訪華：充滿「火藥味」的國務卿與外長會談

圖片版權 Reuters

美國國務卿蓬佩奧亞洲四國之行最後一站訪問北京，與中國外長王毅會面。蓬佩奧在日本、韓國和朝鮮都受到熱情款待，但他在旅程最後一站的中國只待了短短三個小時，與中國外長王毅的會面也充滿對抗性，雙方各說各話。

3. 山東再爆發退役軍人抗議老兵歷史問題待解

圖片版權 LI QING Image caption 抗議的老兵中，也包括傷殘軍人。

曾經扮演保家衛國角色的中國退役老兵再次走上街頭，他們手擎國旗、身穿迷彩服、大聲報數，要求當局改善老兵待遇。BBC中文電話採訪多名老兵，了解了一下他們抗議背後相似的經歷。

4. 新疆去極端化條例 力圖從日常生活中抹去伊斯蘭色彩

圖片版權 Kevin Frayer Image caption 新疆喀什的警察與維吾爾族兒童。

中國新疆本周公布新通過的《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，以立法的形式打擊「泛清真化」與被當局視為是「極端化」的言行，部分中國民眾認為此舉有利國家穩定，但也引發了國際社會對維吾爾族人權問題的擔憂。

5. 習近平宣傳熱持續 中國推「平語近人」新節目

圖片版權 CCTV Image caption 周一（10月8日）起，中央電視台《百家講壇》推出特別節目《平"語"近人——習近平總書記用典》

「習思想」似乎成為了中國電視節目的新主題。繼湖南衛視一檔習近平思想電視問答秀引發廣泛討論之後，中國官方宣傳機器又在近日推出了一檔新節目。

6. 百萬英鎊名畫拍賣後自毀 班克斯謎局餘音未了

圖片版權 Sotheby's Image caption 班克斯作品「手持氣球的女孩」在拍賣成交後旋即「自毀」 。

英國著名畫家班克斯的作品日前在拍賣會上以超過100萬英鎊的價格成交，然而畫作卻在成交後突然"自毀"成碎條，震驚世人。事發不久，班克斯發佈視頻，展示畫框內部的奧秘。