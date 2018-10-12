圖片版權 Getty Images Image caption 沙特駐伊斯坦布爾總領事官邸

沙特記者賈瑪爾·卡舒吉（Jamal Khashoggi，又譯哈紹基）為了跟土耳其未婚妻辦結婚手續，要到伊斯坦布爾的沙特領館去辦離婚證明。10月2日進領館大門，之後就再無音信，彷彿離奇人間蒸發。

即便卡舒吉對沙特當局的激烈批評態度盡人皆知，他從世人眼前消失的突兀和詭異，還是令國際社會錯愕。

土耳其警方說，沙特特工已經在領館裏把他殺了。《華盛頓郵報》報道還說，卡舒吉的屍體被肢解後運出了領館。

沙特當局堅稱他在領館很快辦完事就離開了。

那天陪他去領館的未婚妻海蒂傑·簡吉茲（Hatice Cengiz）前後等了10個小時未見人出來，擔心他被綁架或遭殺害，遂報警。

你的器材不支持播放多媒體材料 沙特記者失蹤案撲朔迷離 土耳其公布監控錄像

卡舒吉其人

卡舒吉59歲，沙特資深媒體人， 在美國大學畢業後回國當記者。前蘇聯入侵阿富汗時，他曾多次採訪過本拉登。作為熟悉本拉登的沙特記者，他自己後來也常接受媒體採訪。

他一度為沙特政府高官當顧問，後來成了異議人士，經常在各種媒體平台批評政府，包括實際掌權的王儲薩爾曼。

2017年，卡舒吉「自我流放」美國，開始為《華盛頓郵報》寫專欄，主要題材是批評薩爾曼的政策。

他在第一篇專欄文章裏說，薩爾曼2017年稍早被指定為王位繼承人後，開始打壓異己，他擔心自己被捕。

他失蹤前3天接受BBC採訪時說：「被抓進監獄的那些人根本就不是異議人士，只不過會獨立思考而已。」

圖片版權 AFP Image caption 沙特領館說卡舒吉辦完事就離開了

圖片版權 Getty Images Image caption 土耳其說有刑訊謀殺證據，沙特說絶無此事，因領館監控系統出了故障，事情愈發詭異。

去領館辦證明

卡舒吉失蹤那天是第二次去伊斯坦布爾的沙特領館。他9月28日第一次去，要辦離婚證明，被告知需要過幾天去取。

據報道他後來跟朋友們說，領館的人對他「很熱情」，不會有什麼問題。

預約的取證時間是10月2日當地時間下午13:30，他和簡吉茲13:14分到達。

進去前他把兩部手機交給未婚妻，囑咐她萬一他出不來，就打電話通知土耳其總統埃爾多安的一位顧問。

她在領館外等了近11個小時，第二天上午又去那裏等，終未見人影。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 卡舒吉的未婚妻簡吉茲在領館外等了近11個小時，10月3日上午再次前往，仍未見到他的影子

發生了什麼？土耳其說法

土耳其官方說法是，一個沙特特工小組在領館內殺了卡舒吉並搬走了他的屍體，但沒有出示確鑿證據。

《紐約時報》引述當地一位匿名高級官員說，這是一次複雜的行動，卡舒吉不但被殺死，還被分了屍。

土耳其親政府媒體消息說，卡舒吉失蹤那天，15名懷疑是特工的沙特人飛抵伊斯坦布爾，當天就飛走了。

據BBC了解，其中一個名叫馬爾·穆特萊布的人是沙特情報機構的上校，曾在沙特駐倫敦使館工作。

報道說，他們中有9人從沙特首都利雅得乘私人飛機，於10月2日凌晨03:15抵達伊斯坦布爾，其他人當天晚些時候不是乘私人飛機就是搭民航班機飛到伊斯坦布爾。

土耳其電視台播出的監控錄像顯示，這些沙特人在伊斯坦布爾機場入境，然後分別前往領館附近的兩個酒店登記入住。

錄像還顯示，卡舒吉去領館前一小時，有黑色麵包車和其他車輛進入領館；據信這些車輛對調查至關重要。

圖片版權 Reuters Image caption 土耳其電視台播出錄像，顯示卡舒吉失蹤前兩天伊斯坦布爾機場的沙特私人飛機，據信與此案有關

據報道，卡舒吉到領館大約兩小時後，其中一輛麵包車載著數人前往附近的沙特駐伊斯坦布爾領事官邸。

土耳其方面的調查顯示，這群人隨後搭乘兩架私人飛機，分別經開羅和迪拜飛往利雅得。

領事官邸的土耳其工作人員據報那天被「匆忙支走「。

《華盛頓郵報》說，卡舒吉去領館前，美國情報機構截獲了沙特官員討論捕捉卡舒吉計劃的通訊。

該報還引述土耳其政府消息來源說，土耳其方面有音頻和錄像表明卡舒吉在領館內受到「審訊、折磨，然後被殺害」，然後屍體被肢解。

圖片版權 EPA Image caption 卡舒吉在推特上有160萬人關注。土耳其方面說有證據表明他在領館內被殺害、分屍，沙特說他早已離開領館，去向不明。

10月2日

土耳其媒體還原了那天的事態進展。

03：28: 第一架搭載疑似沙特特工的私人飛機在伊斯坦布爾降落；

05：05: 這些人分別在沙特領館附近的兩個酒店登記入住；

12：13: 若干輛掛外交牌照的車輛進入領館，據稱車上是沙特特工；

13：14: 卡舒吉進入領館

15：08: 車輛離開領館，錄像顯示它們駛往附近的領事官邸；

17：15: 第二架載有數名懷疑是沙特特工的私人飛機抵達伊斯坦布爾；

17：33: 監控錄像顯示卡舒吉的未婚妻簡吉茲在領館外等候

18：20: 一架私人飛機從伊斯坦布爾機場起飛，後一架21：00起飛。

圖片版權 AFP Image caption 沙特領館說卡舒吉辦完事就離開了

發生了什麼？沙特的說法

沙特王儲穆罕默德·薩勒曼接受彭博通訊社採訪時表示，沙特政府「迫切希望知道他出了什麼事」，還說卡舒吉「幾分鐘，或者一小時」之後就離開了領館。

他說：「我們沒什麼可隱瞞的。」

王儲薩勒曼和他的哥哥，沙特駐美國大使哈立德·本·薩勒曼，都一口咬定卡舒吉「被失蹤」或喪生「純屬假新聞，毫無根據」。

沙特外交部表示願意配合調查，允許土耳其人員進入領館展開調查。

土耳其政府和總統埃爾多安要求沙特方面拿出證明卡舒吉離開領館的確鑿證據。

美國總統特朗普也出聲，要求沙特方面做出解釋。

沙特領館說那天領館的閉路監控系統壞了，無法提供監控錄像。

卡舒吉的兒子接受沙特官方媒體採訪時則表示，外國勢力把他父親失蹤這件事「政治化」了。

按他的說法，這件事很簡單，「就是一個沙特公民失蹤了」。