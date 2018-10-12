中國富商徐龍偉強姦女模在澳大利亞判刑

Image caption 劉強東2015年購置的複式豪宅，位於澳大利亞大都會悉尼。

澳大利亞法庭周五（10月12日）宣判，中國房地產富商徐龍偉（Longwei Xu）強姦模特判刑至少兩年半。

此案發生前，徐龍偉剛剛離開在京東老闆劉強東悉尼豪宅舉行的生日晚宴，也就讓這一案件更加引起外界的關注。

澳大利亞媒體在報道這一案件時，稱徐龍偉是劉強東的「朋友」，但是劉強東曾委托律師發表聲明，聲稱與當事雙方都不熟悉。

法官妮科·諾曼（Nicole Noman）在判決中稱，徐龍偉「非常自大」，自以為靠自身魅力能贏得受害者。法官說：「侵犯他人身體是嚴重的犯罪，徐顯示的是一種優越感，毫不考慮受害人的感受為所欲為。」

案件回顧

這一案件發生在2015年12月26日。20歲的模特被徐龍偉派人接到劉強東位於悉尼的頂層複式公寓，參加一個生日晚宴。

據該模特在法庭上作證時透露，參加宴會的男賓向她敬酒甚至灌酒，喝到要醉的地步，不過劉強東本人並沒有向她敬酒。

她要求回去，徐龍偉提出送她，卻將她帶到劉強東豪宅附近的悉尼香格里拉酒店1319房間。儘管她一再拒絶，他仍然強行脫下她的衣服。

當晚11點多後，她在徐龍偉睡著後離開報警。

2018年7月，澳大利亞法庭就此案展開審訊。該模特通過譯員向法庭表示，徐在企圖強姦過程中曾表示，他會為她買個遊艇，「但是我說不要」。

2018年7月23日，法庭陪審團裁決徐龍偉七項罪名成立，其中包括：猥褻侵犯、毆打及未經女性同意並知道對方不同意的情況下與之發生性行為，等。

在案件過程中，劉強東的代表律師曾經兩次申請法庭禁令，要求為劉強東的身份保密，但被法官拒絶。

圖片版權 Weibo Image caption 京東發言人的官方微博曾發表律師的聲明

局外人

7月25日，中國媒體報道了劉強東代理律師周俊武通過微博發表的聲明，針對「近期部分媒體發佈的涉及劉強東先生的網絡謠言」，希望「澄清事實、消除影響，並鄭重函告謠言製造、發佈以及轉載傳播者立即停止侵權行為。」

這一聲明從幾個方面涉及到該案：

徐龍偉參加的是劉強東「參與組織的一次澳洲家庭生日聚會」； 徐龍偉是「一位來賓帶來的男子」，他 將一位女士帶離聚會場所並進行了性侵犯； 劉強東先生與涉事雙方均不熟悉； 受害人在法庭上作證稱當天向其敬酒的男性客人中並不包括劉強東； 案發地點並非劉強東家中。

圖片版權 Reuters Image caption 中國電商公司京東的創始人劉強東，9月在美國明尼蘇達州訪問時被指性侵，被捕後獲釋。

聲明還稱，聚會期間劉強東「一直在忙碌下廚、凖備晚餐。」

儘管聲明稱劉強東與徐龍偉不熟悉，但是澳大利亞媒體認為這是案發之後劉強東試圖與徐龍偉拉開距離，劃清界限，撇清關係。

但是，一個外界都提出的問題是：這個生日聚會是為誰而辦的？讓劉強東忙碌下廚，凖備晚餐的主角是誰？

澳大利亞媒體在報道這一事件時，使用了「私密晚宴」（exclusive）一詞，並稱生日晚宴實際上就是為徐龍偉而辦。

隱身富豪

這一案件自審理到宣判，一直都被澳大利亞媒體甚至英國媒體密切關注。不過，在中國媒體中，對徐龍偉案件的報道非常少。事發三年後，很難在互聯網新聞中看到中國媒體和網民提及他的名字。

有人認為，這應該與中國當局的新聞審查有關。果真如此，中國媒體為何要如此低調對待這樣一個在海外犯法的富商呢？

與劉強東本人今年在美國涉嫌性侵被警方拘留的鋪天蓋地新聞和熱搜相比，徐龍偉現在罪名成立，仍然沒有中國媒體的報道。

有關徐龍偉，澳大利亞媒體只透露出這樣一些簡短信息：他現年29歲，在澳大利亞從事房地產業。

法庭在審訊過程中，曾拒絶了徐龍偉的保釋申請。法官的理由是：徐龍偉有深厚的人脈，也有錢，有可能用其它護照離開澳大利亞。

徐龍偉的律師表示，將就判決盡快提出上訴。