印尼現買賣嬰兒新模式 Instagram發帖WhatsApp交易

圖片版權 Instagram Image caption 賬號被移除前，有超過700名粉絲，上面有嬰兒的模糊照片，還有他們的年齡、地址和宗教信仰等信息。

圖片分享軟件Instagram一直是廣受歡迎的社交媒體，人們在上面分享美食和美景等各種生活樂趣。不過最近印度尼西亞警方發現，Instagram竟然成為買賣嬰兒的平台。

印尼警方最近抓獲了四名犯罪嫌疑人，指他們在Instagram上設立賬號，發佈懷孕女子、超聲波掃描以及嬰兒的照片，並涉嫌買賣嬰兒。

「我不想讓我的家人知道」

根據印尼新聞網站Detik的報道，這個Instagram賬號冒充諮詢機構，稱能幫助解決家庭問題。賬號被移除前，有超過700名粉絲，上面有嬰兒的模糊照片，還有他們的年齡、地址和宗教信仰等信息。

美國廣播公司報道指，其中一則帖子寫道：「年齡：24。懷孕：7個月。原因：經濟狀況，其他孩子仍然很小。對收養人的特別要求：願意承擔剖腹產的所有費用，願意照顧和愛護孩子。」還有一些帖子稱，放棄孩子的原因是「不負責任的伴侶」。

報道稱，該賬號也有一些賬號運營者和客戶的聊天記錄截圖。在一張截圖中，一名女子說：「我有七個月身孕，是非婚生。我打算找個人收養我的孩子，我不想讓我的家人知道。」

不過，並沒有帖子明確提到買賣嬰兒的事情。

Detik引述印尼泗水市（Surabaya）首席探員蘇打米然（Col Sudamiran）稱：「想要收養小孩的人會瀏覽這個賬號，交易通過通訊軟件WhatsApp完成。」

新模式

當地警方在新聞發佈會上說，他們攔截了一筆原定於9月3日進行的交易，然後逮捕了四名犯罪嫌疑人。

警方稱，一位22歲女子曾想賣掉自己11個月大的孩子。買方本將付給她1500萬印尼盾（約合987美元），中間人500萬印尼盾（約合329美元），付給據稱Instagram賬號所有人2500萬印尼盾（約合1645美元）。

圖片版權 Getty Images Image caption 在印度尼西亞，墮胎是非法的，除非母親的性命受到威脅或者曾遭到強姦。

據稱，涉及此次交易的四名嫌疑人已經被逮捕。蘇打米然指，他們可能會因違反兒童保護法被判處最多15年監禁。

Instagram周五（10月12日）對BBC表示，得知情況後立即刪除了這些內容。

其發言人表示：「Instagram的社群安全是我們最重要的東西。我們的政策明確禁止在平台上從事犯罪活動、發生傷害行為，其中包括人的買賣。」

印尼兒童保護委員會（Indonesian Child Protection Commission）副主席普拉納瓦蒂（Rita Pranawati）對BBC表示，印尼以前也曾有過嬰兒買賣的案件。

「但是通過Instagram發生很罕見。這是一種新模式，」她說。

普拉納瓦蒂認為，儘管買家的動機尚不清楚，但如果有些收養者未達到官方標凖，可能就會非法收養。

她也指出，以往的一些案例中，兒童曾被「非法收養，從事未成年性工作」。

美國廣播公司引述印尼兒童保護委員會主席西拉伊特（Aris Merdeka Sirait）稱，一些青少年和年輕人可能會銷售孩子，因為他們有時候會懷上不想要的孩子，而且不能選擇流產。

在印度尼西亞，墮胎是非法的，除非母親的性命受到威脅或者曾遭到強姦。西拉伊特說，這些法律會促使年輕女性尋求其他方法解決問題，其中之一就是賣掉孩子。