文在寅談金正恩、朝鮮無核化與終戰宣言

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韓國總統文在寅日前接受BBC駐首爾記者勞拉·比克專訪，就現階段朝鮮半島形勢及未來願景發表看法，其中不乏朝鮮去核決心、終戰宣言及對朝制裁等關鍵問題。

文在寅稱，朝鮮已承諾「完全的無核化」，並提到朝鮮領導人金正恩對這一概念的理解。文在寅還說，美國與朝鮮宣告朝鮮半島戰爭結束只是時間問題。

有專家認為，在朝鮮去核和終戰宣言上，還是面臨不少困難。文在寅本人也表示，在勸說金正恩放棄核武器的同時，可能會遇到更多外交上的摩擦。

文在寅今年已經與金正恩進行三次會面，且一直在金正恩與美國總統特朗普之間扮演調停者角色。

「完全的無核化」

採訪中，文在寅對朝鮮實現完全去核展現出相當的自信。

「朝鮮已經對完全無核化有過承諾，也做出過『為發展經濟放棄核武器』的表態，曾稱只要自身體制得到保障，沒有理由『保留為自己帶來經濟制裁的核武器』，」文在寅說。

BBC朝鮮語科報道，採訪中文在寅還提到，「金正恩委員長所表示的完全的無核化包括，以不進行新的核試驗及核導彈試驗為起點，廢除核武器生產設施及導彈開發設施，廢除現存的所有核武器及核設施。」但他也表示，具體的去核進程需由朝鮮與美國具體協商，他與金正恩沒有討論過具體的去核時間表及進程。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國方面稱與韓國在對朝口徑上保持緊密聯繫。

清華-卡內基全球政策中心研究員趙通向BBC中文表示，首先需要明確，文在寅的表述「究竟是在轉述金正恩本人的態度和承諾，還是在表達文總統本人對朝方態度的理解甚至是希望，這其中有重大的區別，而僅從當前披露出的媒體報道很難做出進一步判斷，」趙通稱。

他認為，如果不討論具體時間表和進程，僅僅對「完全的無核化」的概念達成共識，那麼這個共識「沒有任何實質意義」。

文在寅稱，由於朝鮮要求美國就去核問題做出相應行動，因此具體問題需由朝美之間談判。

趙通表示，一直以來朝鮮去核實際操作上最大的問題在於，究竟朝鮮需要美國做出的相應舉動指什麼。「明確朝鮮的意圖，尤其是棄核時間，究竟要求美國做出哪些相應行動，依然是最關鍵要弄清楚的問題，也是最大的困難，」他說。

終戰宣言與中國角色

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 韓國總統文在寅及夫人金正淑、朝鮮最高領導人金正恩及夫人李雪主在第三次朝韓首腦會晤期間。

針對終戰宣言，文在寅稱，他已經與特朗普為首的美方進行過充分討論，韓美已經就希望盡快簽署終戰宣言達成一致，終戰宣言「只是時間問題」。

朝鮮戰爭1953年以停戰協定方式結束，但戰爭有關各方從未簽署過和平協定。

「如果朝鮮採取一定措施，終戰宣言將會是宣告平壤與華盛頓長時間敵對關係結束的一份政治性聲明，」文在寅稱。

作為朝鮮戰爭的參照方之一，中國在終戰宣言中會佔何種地位也是一個焦點。趙通表示，中國關注其「形式大於內容」。中國了解這份終戰宣言更多是政治性象徵性的承諾，並非和平協定的簽署，但依然會希望形式上自己的影響力不被可以削弱。

他認為終戰宣言有三種可能性：中美朝韓四國共同簽署，朝韓簽署、中美背書，或美朝韓三方簽署，而第三種是中國最不能接受的。「總的來說，中國會積極促成終戰宣言的簽署，畢竟這有利於地區形勢的穩定，有利於讓朝方有更多安全感，為未來進一步的棄核談判注入新的動力。但中國關注的是在形式上不能刻意貶低中國的地位，要給中國所扮演的角色予以尊重和肯定，」他表示。

金正恩

你的器材不支持播放多媒體材料 文在寅與金正恩首次會談時 二人一起植樹散步

文在寅還在採訪中表示，自己接觸到的金正恩非常年輕，但有著發展自己貧窮國家的明確願景，對年長者坦率、有禮貌，也很謙虛。

「在朝鮮發生變化的同時，金正恩也（向我）展現出充足的信任，」文在寅稱。

他還透露，今年9月訪問平壤對15萬平壤市民發表演講時，金正恩沒有對演講內容進行任何干涉。

「他沒有任何附加條件，也沒有要求什麼可以說，什麼不要說，」文在寅表示。

他還提到，朝鮮人權問題「非常重要」，認為朝鮮也需要走向「普遍的人權之路」，但這一問題並非國際社會施壓就會馬上看到效果，改善人權最有效的方法是通過朝韓以及國際間的合作，使朝鮮走上開放的道路，成為正常國家。