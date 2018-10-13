美國中期選舉選什麼？這份指南告訴你

在特朗普入主白宮兩年後，美國選民即將在11月6日再進行一場投票，這就是中期選舉。

中期選舉每四年一次，它會選出新的國會議員，而非總統，但選舉的結果卻可能對本屆總統餘下任期的執政，甚至兩年後的大選產生不小的影響。

兩院爭奪戰

美國的國會分為參議院和眾議院。11月6日，美國選民將會選出這兩院的議員。

眾議院和參議院共同起草和制定法律。而參議院議員（即參議員）還有權確定或駁回總統對高級政府官員和法官的任免。

參眾兩院目前都由總統特朗普所在的共和黨控制。但民主黨認為，今年他們可以在眾議院贏得多數席位，從而取得眾議院的控制權。

如果民主黨的計劃得以成真，他們將有權拒絶實施總統的很多計劃，特朗普的很多行動都將會受限和推遲。

此前，特朗普想做的許多事情——諸如在美國和墨西哥之間築牆，都必須先得到國會的批准。

眾議院所有的435個席位都將在此次選舉中改選。

如果民主黨想贏得多數席位進而控制眾議院，他們至少需要從共和黨爭取23個席位。

現在看來，這並非難事。很多共和黨人近期因各種原因離開了眾議院，所以局勢難以預料。

目前由共和黨控制的參議院也同樣值得關注。此次選舉將會角逐參議院100個席位中的35個。

如果民主黨想奪下參議院控制權，他們需要從共和黨手中奪取兩個席位。但今年只有9名共和黨參議員的席位會改選，他們中的絶大多數料將繼續維持。

那麼，如果參議院由共和黨控制，而眾議院由民主黨控制，會發生什麼?

簡言之，便是「僵局」二字。

由於政府的「左膀右臂」在很多問題上無法達成一致，政府可能會隨時「關門」。在美國，當國會未能就全國範圍內政府運作的資金問題達成一致時，政府將停止運轉。

誰會獲勝?

民意調查顯示，目前民主黨在很多方面領先。

一些專家預測，今年可能會出現所謂的「浪潮選舉」（wave election），即在野的民主黨會大獲全勝。

從歷史上看，自美國內戰以來，總統所在的政黨在每次中期選舉中，都平均會失去32個眾議院席位和2個參議院席位。這無疑也預示著特朗普的敗北。

特朗普目前的低支持率，也可能會影響民眾對共和黨候選人的支持，並激勵民主黨人。

特朗普是現代最不受歡迎的總統之一。 在特朗普任職期間，他的支持率一般都徘徊在40％左右。

我們也別忘了今年所謂的「粉紅浪潮」。此次參加競選的女性候選人數達到歷史新高。

例如，在密歇根州，角逐州長職位的候選人是清一色的女性，而民主黨的拉希達·特萊布（Rashida Tlaib）將成為首名當選國會議員的穆斯林女性。

越來越多的女性前來參選，原因有很多。

一些候選人說，這是為了彌補希拉里·克林頓（Hillary Clinton）在2016年的失敗，但對特朗普政策的不滿是更主要的原因。

但也有人認為，由於美國經濟向好，共和黨的優勢可能會繼續維持。

在特朗普執政期間，美國的薪資達到了九年來的最高水平，在截至9月的一年裏上漲了2.8%，失業率也持續下降。

對特朗普意味著什麼?

特朗普入主白宮後，其團隊接連爆出醜聞。例如，他的團隊因「通俄門」正在接受調查，特朗普本人還被控向一名聲稱與他有婚外情的女子非法支付款項。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普（左）與前總統奧巴馬（右）。

到目前為止，民主黨主要人物一直拒絶公開討論替換總統，或逼迫特朗普辭職。

但假如真的發生，眾議院的多數議員將會對彈劾案進行表決。下一步，總統將因「叛國罪、受賄罪或其他輕重罪」的指控，受到參議院的審判。

如果三分之二的參議員認定特朗普有罪，他將被免職，由副總統邁克·彭斯（Mike Pence）取而代之。

上一次由副總統接替總統的案例發生在1974年，時任總統理查德·尼克松（Richard Nixon）辭職，副總統傑拉爾德·福特（Gerald Ford）入主白宮。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國副總統彭斯曾任印第安納州州長。

現任副總統邁克·彭斯（Mike Pence）曾任印第安納州州長，以強硬的保守派觀點而聞名。他與基督教組織聯繫密切，自稱是一名「福音派天主教徒」。

最近一次彈劾案則發生在1998年12月，時任總統比爾·克林頓（Bill Clinton）被控作偽證和妨礙司法公正，但最終參議院宣佈其無罪。

不過，美國歷史上還從未有總統因被彈劾而遭到罷免。

所以，大概率的結果是特朗普在接下來的總統任期中受挫，民主黨控制的眾議院將會對他的部分計劃和政策進行阻撓。

接下來會發生什麼?

中期選舉後不久，美國就將迎來2020年的大選。

此次中期選舉除了選國會議員，還會改選36名州長。

在美國，50個州都各有一名州長。州長是該州的主要發言人、監督州法律，並可以任命地方官員和法官。

目前的這36人中，有26人是共和黨人。

當總統大選開始時，州長們通常會大力尋找財團進行捐款，以支持他們政黨的候選人。

因此，在此次中期選舉中選出的新州長可能會對2019至2020年的總統競選活動產生重大影響。

下一次美國大選將於2020年11月3日舉行，但競選活動在2019年就將展開。特朗普可能會謀求連任，他的民主黨競爭對手將由2020年1月開始的一系列黨內初選決定。