土耳其釋放美國牧師布倫森 換來特朗普盛讚

圖片版權 EPA Image caption 特朗普稱，布倫森的行為激勵了整個國家。

被土耳其釋放的美籍牧師安德魯•布倫森（Andrew Brunson）在白宮與美國總統特朗普會面。之前他被土耳其關押了兩年多。

布倫森案一度成為導致美土關係惡化的標誌性事件。

布倫森在會面時感謝特朗普為爭取他獲釋所作的努力，還為他進行了祈禱。

特朗普同時對幫助促成此事的土耳其總統埃爾多安（Erdogan）表示了感謝。

2016年土耳其發生了震驚世界的未遂政變，之後布倫森被指和一些政治團體包括遭到土耳其取締的「葛蘭（Fethullah Gulen）運動」有牽連，隨後遭到逮捕。

上周五，一家土耳其法院判決布倫森入獄三年，但考慮到他已被拘押的時間，布倫森被當庭釋放。

法庭否定了其它和間諜最有關的指控。

圖片版權 Reuters Image caption 布倫森上周五被釋放。

特朗普的表態

特朗普把特倫森的釋放稱作兩國朝「偉大關係」邁出的「一大步」。

他強調美國並未和土耳其就此事達成任何交易，但表示美國會重新考慮之前針對土耳其的嚴厲制裁。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年10月13日

特朗普說，由於特倫森被釋放，美國會對土耳其另眼相看。

在被問到釋放特倫森和近期發生的59歲沙特知名記者賈馬爾•卡舒吉（Jamal Khashoggi）失蹤案有無聯繫時，特朗普說這只是「巧合」。

牧師被釋放後說了什麼

特倫森在白宮下跪為特朗普祈禱並盛讚了特朗普。

他告訴記者，自己和妻子希望能有時間陪陪孩子。

他稍早前在一份聲明中說，自己和家人「感謝總統、政府以及國會不懈的支持」。

特倫森在周五被釋放後，從土耳其西部的伊茲密爾（Izmir）飛到位於德國的一座美軍基地，隨後前往位於美國馬里蘭州的安德魯斯空軍基地。

圖片版權 EPA Image caption 布倫森供職教堂的工作人員慶祝他獲得釋放。

被捕全過程

布倫森在土耳其生活了20多年，和妻子以及三個孩子一起。大多數時間他在一家伊茲密爾的小教堂工作，這裏有幾十名信眾。

2016年，他遭到逮捕。當局起訴他和非法的庫爾德工人黨（PKK）以及「葛蘭運動」有關聯。土耳其政府指「葛蘭運動」和2016年那次失敗的政變有關。

2018年7月，布倫森因健康原因獲得釋放，在判決前一直在家處於監視居住狀態。幾周後，美國政府因此事對土耳其的司法及內政部長採取了制裁。

布倫森和美國當局一直堅稱他無罪。

布倫森案的影響

布倫森遭拘押一事使得華盛頓和安卡拉之間的關係急劇惡化。雖然兩國仍然是北約組織內的盟友，但卻相互實施了各種制裁。

土耳其總統埃爾多安指責居住在美國的穆斯林牧師葛蘭（Fethullah Gulen）策劃了2016年的政變，但葛蘭否認指控。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年10月12日

土耳其要求美國引渡葛蘭。另一方面，美國對敘利亞境內庫爾德武裝的支持也惹惱了埃爾多安。他將該武裝力量看作庫爾德工人黨的一部分，該反對組織從1980年代以來一直爭取獨立，被美國和土耳其兩國視為恐怖組織。

埃爾多安最近幾周對美國的態度發生轉折。他表示，希望和華盛頓重建「戰略伙伴」關係。

在土耳其對2016年未遂政變進行的鎮壓中，有大約5萬人遭到逮捕。

分析："來自美國的巨大壓力"

BBC駐土耳其記者 馬克•羅文（Mark Lowen）

埃爾多安總統一直強調，不會干涉土耳其的司法獨立，並稱只有法庭才能決定布倫森牧師的命運。但在世界經濟論壇公布的137個國家司法獨立性排名中，土耳其僅列103位。土耳其事務觀察家認為，這項審判不可避免地成為政治審判。

最終，來自華盛頓的壓力讓安卡拉難以堅持。制裁、關稅和其它威脅讓美土關係急轉直下，土耳其貨幣里拉甚至出現崩盤。面對高速通脹、幅度達到40%的貨幣貶值以及經濟危機的種種苗頭，土耳其不得不推動土美關係走向正常化。布倫森牧師成為了一把關鍵鑰匙。

布倫森的背後有美國政府的支持。被捕入獄後獲得釋放的《世界報》前記者有德國政府的力挺。但還有數萬名聲稱自己被誤抓的其他人，他們沒有強大的政府支持，以對抗土耳其的政治審判。