安瓦爾出獄後火速復出 大馬政壇上演仇敵變盟友

圖片版權 EPA Image caption 安瓦爾（圖左）被視為接替馬來西亞總理馬哈蒂爾（圖右）的人選。

早前獲馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）特赦的前副總理安瓦爾（Anwar Ibrahim；又譯安華）在當地國會補選中取勝。今年71歲的安瓦爾未來有可能獲馬哈蒂爾交棒，成為下一任馬來西亞總理。

當地選舉委員會宣佈，安瓦爾在周六（10月13日）舉行的波德申區（Port Dickson）議席補選中取得71%的選票，成功取得議席。他將於周一（10月15日）宣誓就任。

馬哈蒂爾1981至2003年第一次擔任馬來西亞總理時，曾委任安瓦爾進入自己的內閣，官至副總理。但兩人後來不和，馬哈蒂爾宣佈解除安瓦爾的副總理及財政部長等所有職務，此後安瓦爾更因瀆職和雞姦等罪名遭起訴，最終被判入獄5年，今年5月獲釋。

但兩人在今年馬來西亞大選前夕和好，更成功在大選擊敗納吉布（Najib Razak），實現當地自1957年馬來亞聯合邦成立、英國殖民時期結束以來的首次實現政黨輪替。馬哈蒂爾今年5月當選馬來西亞總理後表示，他在執政兩年後會交棒給安瓦爾，但前提是安瓦爾必須先重返國會。

圖片版權 EPA Image caption 安瓦爾在補選中的得票遠遠高於對手。

「開明、改革派的穆斯林領袖」

馬來西亞非官方新聞網站「當今大馬」（Malaysiakini）引述當地選舉管理委員會的數字指，這次補選的投票率約58%，安瓦爾獲得約三萬票，遠遠領先其他對手。

安瓦爾取勝後向支持者發表講話，表示他對結果十分高興。他又透露他與馬哈蒂爾通電話，對方表示對選舉結果「十分滿意」。

安瓦爾在講話中強調「不會浪費選民的信任」。他又聲言，改革不是「一朝一夕能完結的事情」，改革是「肅清和增加媒體的自由度、打擊貪污」，同時改革當地政治文化。他表示，成為國會議員後，他會協助其他議員執行「有效率的改革」。

澳大利亞塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）學者詹姆士‧錢（James Chin）認為，馬哈蒂爾很快就會任命安瓦爾能自己的內閣去。他又說：「我敢保證，外界很快就會把這任馬來西亞政府稱為『馬哈蒂爾──安瓦爾政府』。」

馬來西亞亞洲策略與領導研究院高級總監劉正洲認為，安瓦爾要成為下任馬來西亞總理仍然有「一些挑戰」，但他形容安瓦爾在國際舞台上是位「開明、改革派的穆斯林領袖」。他接受BBC中文訪問時指出，安瓦爾在對待外國投資的態度會與馬哈蒂爾十分不同。

馬哈蒂爾上任後下令重新審視馬來西亞許多基建項目，包括連接新加坡和馬來西亞首都吉隆坡的新隆高鐵，和一條連接吉隆坡和東海岸經濟特區的「東岸鐵路錢」。其中，「東岸鐵路錢」獲中國投資興建，造價140億美元，但馬哈蒂爾指馬來西亞不能負擔這條鐵路，更批評它「達不到任何目的，也不會給我們任何回報」。

劉正洲指出，馬哈蒂爾再度競選馬來西亞總理時特別提到來自中國的投資。和他相比，如果安瓦爾當時也能競逐總理，他會把焦點更多地放到前總理納吉布涉嫌貪污的指控。劉正洲認為，安瓦爾在處理外來投資問題上「有更多的談判空間」，不像馬哈蒂爾般決斷。

圖片版權 EPA Image caption 安瓦爾多年前被判雞姦罪成，但馬哈蒂爾5月當選馬來西亞總理後不久，安瓦爾就獲特赦。

從師徒到政敵再到盟友

安瓦爾1993至1998年當馬來西亞副總理時，曾被視為馬哈蒂爾的接班人。馬來西亞的經濟1998年受亞洲金融風暴影響，每況愈下，兼任財政部長的副總理安瓦爾不僅與馬哈蒂爾總理在經濟政策方面意見不和，還因為經濟衰退受到公眾批評。

為保住總理位置，1998年9月1日，馬哈蒂爾要求安瓦爾辭職。在安瓦爾拒絶辭職之後，馬哈蒂爾以洩露國家機密、貪污和雞姦罪名，宣佈解除安瓦爾的副總理及財政部長等所有職務。

多次上訴後，馬來西亞聯邦法院在2015年作出終審裁決，並維持下級法庭原來決定，判囚五年，他當時重申自己清白，並指判決是試圖阻止他參政的「政治陰謀」。

馬哈蒂爾今年5月再度成為總理後，安瓦爾獲得特赦，並在同月獲得釋放。波德申區的原國會議員達尼亞勒（Danyal Balagopal）9月辭職，製造補選，讓安瓦爾有機會重返政壇。