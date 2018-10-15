摩拜單車敗走曼城 水土不服還是考慮欠周

圖片版權 Mobike Image caption 摩拜敗走曼城，是否能守住在英國其它幾個城市的「地盤」？

摩拜冒進英國水土不服？摩拜單車被迫退出英國第二大城市曼徹斯特後，也縮小了其在倫敦的服務區域。

共享單車號稱中國"新四大發明"之一。其中的市場領先者摩拜單車在2017年高調宣佈進軍英國倫敦、曼城、紐卡斯爾、牛津、劍橋等數個城市，一年後似乎境地尷尬。

在倫敦，摩拜單車公司將服務範圍縮小到倫敦西部的伊嶺（Ealing）區等地。該公司表示這樣將方便所有摩拜騎車者找到摩拜單車。

該公司的英文網站稱，隨時使用需要交納的費用是20分鐘1個英鎊。

另外，該公司還表示，也歡迎騎摩拜單車的消費者將車騎出有關劃定的新區域，但希望要在還車時將車歸還到劃定的區域裏，否則將被收費20英鎊。

為何在中國各大城市"攻城掠地"的摩拜到了英國就不順了呢？

首先來看看摩拜為何退出曼城。

人為破壞

BBC記者指出，摩拜退出曼城的決定明顯是因為財力無法繼續支撐其在曼城運營。摩拜單車指責說，摩拜單車遭人為破壞是摩拜在曼城的一個主要問題。

BBC從曼城警方得到的數據顯示，在摩拜2017年7月進入曼城後的一年裏，警方就收到了413起涉及摩拜的報警。

其中，270起屬於刑事犯罪，主要包括偷竊、刑事破壞。有些車被毀、被扔，甚至被焚燒。

摩拜表示在曼城"學到了寶貴的經驗"。

413這個數字也許不包括沒有報警的摩拜單車的問題。英國《金融時報》引述摩拜方面的消息說，僅僅2018年7月份，在曼城的摩拜自行車總數的10%（約200輛）被盜或被損。

該報指出，也許摩拜不明智的一點是，該公司此前吹噓稱，其自行車具有防盜和防破壞功能。有些犯罪分子得知後就去試驗，警方的照片顯示一些摩拜自行車的鎖被工業專用切割器割斷。

曼城是摩拜進入的首個歐洲城市。不知摩拜在進入英國城市前是否研究過英國市場、城市環境、法律規定和生活習慣。因為曼城並非摩拜單車遭到破壞的單一例子，過去一年裏，紐卡斯爾的摩拜也受到嚴重的人為破壞。

城市環境和法律規定

英國的大城市治安總體是很安全的，但這不代表沒有治安環境相對不好的區域和時段。

圖片版權 Reuters Image caption 摩拜在英國遭遇流氓行為，在其它國家可能也會遇到同樣問題。圖為在德國柏林的一輛摩拜單車被掛在電線桿上。

最糟糕的是，曼城警方稱，一些犯罪嫌疑人將摩拜用做實施犯罪行動和逃跑的工具。

曼城警方對摩拜決定退出曼城市場表示遺憾。相信他們也無能為力。

在英國，因為偷竊自行車不是重罪，警方在將主要精力用於打擊殺人、放火、犯毒甚至恐怖主義行徑的同時，難以將過多的精力用於對付自行車犯罪嫌疑人。

即使抓到偷竊自行車的不良青少年，警方必須尊重法律程序，在沒有足夠人證、物證和經過司法起訴審判的情況下，警方能拘押犯罪嫌疑人的時間很有限，如果嫌疑人否認做案的話，通常無法拘捕嫌疑人，或即使拘捕後也很快必須放人。

數據說話

據2016年的統計數據，英國一年自行車失竊的數字高達至少37.6萬輛。在自行車最容易被偷的英國城市排名中，曼城名列第三。

因此，英國警方在其官方網站中，在建議公眾預防自行車失竊的網頁中明確寫出包括下列建議：

要買把好的自行車鎖；

將車鎖到一個無法移動的物件上，即使你只放幾分鐘；而且要避免將車鎖在偏僻的地方（可能出現的小偷關注的地方）；

停車時把你的自行車能移動拆卸（比如說輪子）的部分都要上鎖，如果有車燈最好隨身帶走；

在家裏，要把自行車鎖在安全的車庫、車棚等地，並且把車庫車棚鎖好。……

不知摩拜在進入曼城市場前是否已經調研過上述數據，以及警方的安全警告。因為從這個警告看，摩拜可以到處停放的特點並不符合上述要求。

英國國情

摩拜可以隨便停放的特點到了英國可能必須要符合英國國情：在英國大城市裏，車輛是不能隨便停放的。以倫敦為例，特別在比較市中心地區，寸土寸金，汽車摩托車停放一般都要交費，而且有很多私人、住戶、殘疾人等各種專用停車位。

英國城市人行道很多並沒有中國寬闊，因此也不適合隨便停放自行車，否則阻礙交通，甚至引發行人安全問題。

因此，當曼城市長安迪·伯納姆就認為摩拜進曼城的計劃從頭就沒有經過深思熟慮，因為他很早就建議摩拜應該要設立專門的停車點。

在英國，摩拜並不是最早進入大城市的共享單車，比如倫敦以前市長鮑里斯·約翰遜的名字為外號的"鮑里斯單車"，後者如同中國一些城市的共享單車，都有專門的停車樁，即方便使用，也不會妨礙行人和其它車輛。

目前全球已經有超過1000個共享單車計劃，倫敦就有很多種，摩拜不過是其中之一，因此，摩拜單車敗走曼城以及在倫敦縮小服務範圍，人為破壞和偷盜也並非唯一原因。

摩拜單車表示，在曼城的運營並非完全失敗。據統計，在過去一年裏，共有25萬人次使用摩拜單車，共騎了18萬英里（近29萬公里）的路程。可見曼城的市場還是很大的。

摩拜宣佈退出曼城後，在歐洲各地大城市布局的另一共享單車運營商Nextbike立即宣佈，考慮進入曼城市場。