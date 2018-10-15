拆解謎團：蘋果手錶可否破解沙特記者失蹤案

圖片版權 Getty / AFP Image caption 卡舒古自10月2日起失蹤。

59歲的沙特阿拉伯知名記者賈馬爾‧卡舒古（Jamal Khashoggi）10月2日在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館領取文件後失蹤，土耳其媒體報道，安卡拉當局相信，卡舒古可能已經「遇害」，並聲稱卡舒古的蘋果智能手錶，錄下了其遇害的錄音。

但BBC科技事務記者羅里‧凱蘭-瓊斯（Rory Cellan-Jones）認為，因為一支蘋果手錶而破案的可能性「微乎其微」。

最先提出「蘋果手錶錄音」說法的是土耳其親政府報章《每日晨報》（Sabah），然後報道被廣泛轉載。

《每日晨報》報道稱，卡舒古在進入領事館前開啟了蘋果手錶錄音功能，所有他被「盤問、虐待及被殺害」的經過，都被手錶錄音，並傳送到他的蘋果智能手機iPhone及雲端iCloud。據報道，他的iPhone在其未婚妻手中，當時他未婚妻在領事館外。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 卡舒古未婚妻哈蒂傑（Hatice Cengiz）當時在領事館外。

報道指，襲擊卡舒古的人，發現了蘋果手錶，並用卡舒古的指紋登入，刪除了部分檔案──這部分內容難免令人懷疑報道的真實性，因為蘋果手錶未有指紋登入的方法，除非施襲者使用領事館外的iPhone將其解鎖。

蘋果手錶是可以透過下載的應用程式設置錄音功能，但如果要把錄音上載，卡舒古便要在人員毫不察覺下這樣做。

而更重要的是，如果要把錄音上傳至手機，就需要使用藍牙裝置，但手錶和智能電話之間使用藍牙受到距離限制。

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BBC記者羅里‧凱蘭-瓊斯在自己家中實測，如果他在客廳使用藍芽耳機，接駁自己的手機，之後不帶手機走到屋的另一端，已經接收不到訊號。

如果卡舒古的手錶訊號，要穿越領事館的多面牆，傳到領事館外未婚妻手中的智能電話，這個可能性十分低。

一些人會反駁，沙特記者可能是有第三代蘋果手錶，可以獨立使用網絡。

圖片版權 Reuters Image caption 第三代蘋果手錶

從卡舒古的照片看到，他真的配戴了旁邊有紅色按鈕的第三代蘋果手錶，如果在美國，他可以單單為智能手錶購買一份流動數據合約用手錶上網，但可惜他身在土耳其。

根據蘋果提供的資料，在土耳其，目前沒有公司為智能手錶提供獨立網絡數據服務，即是每支智能手錶如果要上網，便需要與一部智能手機匹配，不能夠單靠自己上網。

當然，我們沒有推斷，土其耳情報部門是否有能力黑入蘋果手錶，或是在卡舒古進入領事館前便給他一個錄音設備等等。

但羅里‧凱蘭-瓊斯相信，土耳其當局是有其他方法去留意外國使節，蘋果手錶這個故事，只是一個有用的掩飾。