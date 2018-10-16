微軟聯合創始人保羅·艾倫逝世，終年65歲

圖片版權 Getty Images Image caption 本月較早前，艾倫宣佈自己被再度診斷出癌症。

微軟公司（Microsoft）聯合創始人保羅·艾倫（Paul Allen）於美國時間周一（10月15日）在西雅圖逝世，終年65歲。

這名富商曾在2009年接受非霍奇金氏淋巴瘤治療，兩周前他透露自己舊病復發，最終死於併發症。

過去他曾經表示，醫生和他本人都對治療感到「樂觀」。

與他共同創立微軟的比爾·蓋茨（Bill Gates）表示：「我為一位我的長久摯友離去而感到心碎……沒有他，個人電腦根本不會存在。」

艾倫的妹妹喬迪（Jody）在周一下午發表聲明證實兄長去世，她形容哥哥是一個「各方面都相當卓越的人」。

聲明說：「保羅的家人和朋友有幸能夠親自見證他的智慧、熱心、慷慨以及深切的關懷。儘管他的日程表非常繁忙，但他總是能抽出時間給家人和朋友。」

「在這個失去親人的哀悼時刻，我們——還有其他很多人——都為他曾經每天給予的照顧和關注感到深深的感激。」

微軟的靈魂人物之一

艾倫與求學時期的好友比爾·蓋茨在1975年共同創立日後的科技巨頭公司微軟，並由此創造了自己的財富。

他們在少年時期認識，並且一起在計算機編程技術上進行實驗。而艾倫更是說服蓋茨從大學中途退學、全職經營微軟的那個人。

蓋茨表示：「從最初我們一起在湖濱學校（Lakeside School）上學開始，一直到我們合伙創辦微軟，再到這些年來我們一同創立的一些慈善項目，保羅都是一位真正的好搭檔和好朋友。」

「他本該值得擁有更多的時間，不過，他對於科技界和慈善界的貢獻將會繼續影響之後幾個世代。我將會深深地懷念他。」

圖片版權 Getty Images Image caption 1987年的保羅·艾倫和比爾·蓋茨。

在第一次被診斷出患有霍奇金氏血癌之後，艾倫在1983年離開了公司，不過之後康復，並通過1986年創立的媒體傳播投資公司伏爾甘（Vulcan）成為成功的風險投資人。

微軟現任首席執行官薩提亞·納德拉（Satya Nadella）也發表聲明指，艾倫的逝世是「不可彌補」的損失。

納德拉在聲明中說：「作為微軟的聯合創始人，他以自己沉靜而堅毅的方式創造出神奇的產品、體驗和事業機構，從而改變了世界。」

分析－BBC駐北美科技事務記者戴夫·李（Dave Lee）發自舊金山

我的周一是在科技雜誌《連線》（Wired）的25週年活動上度過的，那不僅是慶祝這本雜誌的歷史，還有科技本身。

那裏的人將會深深地懷念保羅·艾倫，他是行業裏的巨子之一。他的名字在《連線》雜誌書頁出現過很多很多次。

艾倫先生過去曾經戰勝過癌症，而他似乎也很有信心自己能夠再贏一次。那些和他關係親密的人說，直到最後，他都保持著活躍，至少在電郵裏面是如此——還在向很多很多尋求他支持的人提供建議、策略和洞見。

艾倫和他的聯合創始人比爾·蓋茨的關係並非一直都那麼好，兩人曾經為股權產生的爭端被媒體廣為報道。但是，他們也有非常多共同之處，都是在小時候就開始學習編程，長大之後又都將數以十億美元計的財富捐獻給慈善事業。

艾倫的投資公司也在周一晚上就他的逝世發表了聲明。

伏爾甘公司的首席執行官比爾·希爾夫（Bill Hilf）在聲明中表示：「數以百萬計的人們都受惠於他的慷慨，他對追求更美好世界的堅持，以及他傾儘自己所擁有的時間和資源成就事物的那份幹勁。」

至逝世時，福布斯（Forbes）顯示艾倫的個人財富約為203億美元。美聯社報道，據估算，艾倫一生中共向慈善事業捐獻了超過20億美元，給包括科學、教育和野生保護在內的各項事業。

艾倫也是一個狂熱的體育迷。他擁有NBA籃球隊波特蘭拓荒者，以及2013年贏得超級碗（Superbowl）的美式橄欖球聯盟（NFL）球隊西雅圖海鷹隊。

NBA總裁蕭華（Adam Silver）形容艾倫是一個勇於「挑戰成見和陳規的人」；NFL總裁羅傑·古德爾（Roger Goodell）則表示，艾倫是NFL背後的一股「驅動力」。

2010年，他宣佈死後會將大部分財產捐獻給慈善事業。