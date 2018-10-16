白宮宣傳畫？特朗普與共和黨前總統們在一起

圖片版權 Andy Thomas Image caption 美國畫家安迪·托馬斯（Andy Thomas）創作的《共和黨俱樂部》（The Republic Club）。

當人們發現總統特朗普把這幅以自己為中心的油畫掛在白宮牆上後，美國網民都熱烈議論起來……

周末，美國哥倫比亞廣播公司CBS時事政治節目《60分鐘》播出了對總統特朗普的採訪。期間還穿插記者在白宮與特朗普凖備採訪時的片斷。

節目播出後，眼尖的觀眾立刻發現了白宮牆上掛的這幅畫《共和黨俱樂部》（The Republic Club）。有人在社交媒體推特Twitter上一推，它立刻成為美國網民的熱議話題。

藝術品

在這幅《共和黨俱樂部》畫中，現任共和黨總統特朗普被安排在最中心的位置，與以往的共和黨前總統們「談笑風生」。他的面前，放著一杯他最喜歡的健怡可樂（Diet Coke）。

圍坐在特朗普周圍的前總統，從他右邊開始依次是艾森豪威爾、里根、小布什、林肯和尼克松。

他的身後右邊站著福特、老布什，左邊有羅斯福、庫利奇和哈丁。

這幅畫的作者是美國畫家安迪·托馬斯（Andy Thomas）。他畫過一些美國內戰期間的戰役，也畫過美國總統群像。除了這幅《共和黨總統俱樂部》，他還畫過一幅《民主黨俱樂部》（The Democratic Club），那幅畫中的中心人物是上屆總統奧巴馬。

圖片版權 Twitter Image caption 眼尖的網民很快注意到電視節目中出現的這幅畫。推特一齣，此畫成為熱點話題。

《共和黨俱樂部》並非托馬斯最近的創作，不過在特朗普當選後，托馬斯更新了這幅作品，將現任總統置於最中心的位置。

總統禮物

據托馬斯向美國媒體透露，《共和黨人俱樂部》是加利福利亞州國會議員達瑞爾·艾沙（Darrel Issa）送給特朗普的禮物。

2018年3月，托馬斯曾經向美國《時代》周刊介紹過將特朗普添加上畫時的考量。他說，自己並不是政治專家，所以不知道第45任總統特朗普將在這樣一個想像出來的聚會中，受到其他前任總統怎樣的對待。

圖片版權 Andy Thomas Image caption 安迪·托馬斯創作的另一幅總統群像《民主黨俱樂部》，畫出了民主黨總統奧巴馬、肯尼迪、克林頓、卡特等。

托馬斯透露，特朗普比較難畫，因為他的頭髮顏色很淺，膚色被曬成棕色，這讓他的臉部大部分都是淺淺的暖色。另外，要畫出特朗普「真誠的笑容」也很難。

值得一提的是，托馬斯在這兩幅美國總統群像畫中，都在背景中畫了同一個女性的模糊身影。他介紹說，她將是美國歷史上的第一位女總統。「我在畫畫時就想，這些家伙都顯得咄咄逼人。那將是我們的第一位女總統，她將直接朝桌子走來。」

特朗普應該對這樣一份禮物非常喜歡。收到此畫後，特朗普曾經親自給畫家托馬斯打電話表示對這幅畫的喜愛。托馬斯說，特朗普電話中說了「很多溢美之詞。他說見過很多自己的畫像，但很少有喜歡的。」

領袖形像

用怎樣的手法為政治人物畫像，通常也給作品增添一些額外的色彩。獨裁專制國家經常出現的領導人畫像，由於過分美化甚至神化主人公，通常被劃為政治宣傳的藝術類別。

那麼，輿論如何看待白宮掛出《共和黨俱樂部》呢？有人說，這幅畫很「俗氣」（tacky)；當然也不乏喜歡此畫的人。

還有網民認為，這幅油畫中的特朗普總統，比他本人年青，身軀更加健碩，笑容更加燦爛，頭髮更加濃密。

這些是否都讓人聯想到中國和朝鮮傳統政治宣傳畫中偉大領袖的形像呢？

圖片版權 Zhu Ke Image caption 中國江西油畫家朱可創作了一系列以習近平為主題的畫，包括這一幅《廣闊天地》。

在中國，如果這樣的作品不是出自官方的指令創作，而是來自民間藝術家的自身靈感，那一般會被讚揚為「是人民對領袖的熱愛和樸素情感的自發表現」。

幾十年前，毛澤東畫像曾是中國學畫人的教材之一。除了要畫得像，還要追求「紅光亮」，即描繪領袖、英雄人物的形像要紅光滿面，繪畫技巧寫實，畫面格調高昂。

而這幅《共和黨俱樂部》的畫家托馬斯對特朗普又如何評價呢？

「他在傳統共和黨人範疇之外，這很有意思。」

「他最終在歷史上會成為一個偉大的共和黨人還是一個很不正常的共和黨人，或者別的什麼呢？」

「我將（特朗普）畫在桌子旁，差不多置於中心的位置。我們讓歷史來決定吧，或者讓人民來決定吧。這由不得我來決定。」