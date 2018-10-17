冷戰2.0：西方同中俄情報對抗白熱化

Image caption 「美女間諜」安娜·查普曼通過間諜交換返回俄羅斯。2013年美國中情局和國家安全局特工斯諾登從香港逃到莫斯科時，安娜·查普曼還表示願意嫁給斯諾登。

美國副總統彭斯最近宣佈對中國進行新冷戰，評論說美中關係落入了所謂「修昔底德陷阱」，即守成強權受到崛起強權挑戰導致對抗衝突。與此同時中國，俄羅斯同西方的間諜戰也被說成進入新一輪冷戰。

俄羅斯情報界在蘇聯解體後一度陷入混亂，無所作為，但很快恢復了對外情報活動。BBC俄羅斯語記者報道說，美國和中國間諜戰也趨白熱化，另外西方還要面對伊斯蘭極端主義的威脅。情報戰的這些新動向，被一些專家說成第二次冷戰。

蘇聯是20世紀美國的主要地緣政治敵手，削弱和摧毀蘇聯一直是美國中央情報局的活動目標。蘇聯解體後，美國和英國情報官員的主要敵人消失了。後來西方情報機關一度把注意力集中到東方的新威脅上面，即伊斯蘭極端主義。

但是BBC俄羅斯語記者科茲洛夫斯基（Sergey Kozlovsky）和高爾亞什科（ Sergey Goryashko）說，現在西方國家明白了，他們同蘇聯的繼承者俄羅斯的意識形態鬥爭遠遠沒有結束。

一些專家認為，在2000年後出現的新形勢可以被稱為「新冷戰」。這個詞最早出現在英國記者盧卡斯（Edward Lucas）的《新冷戰：克里姆林宮如何威脅俄羅斯和西方》的書中。

當然也有許多專家說「新冷戰」的描述並不準確，這不是新的戰爭，而是過去的對抗進入了下一輪。, 間諜機構歷史的作者林德爾（Joseph Linder）認為，意識形態衝突決定了這種對抗繼續存在。

Image caption 美國副總統彭斯上周宣佈對中國進行新冷戰，標誌著中美關係降到新低點。

美國中情局前副局長莫雷爾（Michael Morell）在2018年3月說，「在（俄羅斯）入侵格魯吉亞，入侵烏克蘭，干涉敘利亞，干涉選舉，俄羅斯僱傭兵在敘利亞攻擊美軍之後，沒有人懷疑我們再次處於冷戰狀態中。」

許多專家都同意，俄羅斯在國際舞台上的行為發生了變化。林德爾認為，過去許多國家或恐懼，或仰慕蘇聯，是因為蘇聯具有別國沒有的資源。現在俄羅斯在國際舞台上的新角色引起恐懼，因為（西方）需要俄羅斯像在90年代那樣下跪，他們期待俄羅斯垮台。但是俄羅斯並沒有垮，不僅如此，俄羅斯還開始奉行獨立的國際政策 。

中國破獲美諜報網

BBC的報道說，美國情報界在中國遇到了數十年來的最大挫折。2017年5月《紐約時報》報道說，中國情報機構在2010年開始識別並處決美國在中國情報網的間諜。

根據去年《紐約時報》引用的消息來源說，美國在中國的十多名情報人員死去，還有一些被關進了監獄。美國在中國經過數十年建立的有20多名成員的情報網受到了破壞。

2018年8月美國《外交政策》雜誌報道，一名前官員說在兩年期間被中國處決的美國情報人員約30名，還有些消息人士說被處決的人數更多。所有被中國情報機關逮捕的情報人員最後都被處決。

當時《紐約時報》報道把美國間諜網在中國的損失同過去中情局和聯邦調查局的變節者埃姆斯和漢森造成的損失相提並論。上世紀80-90年代中情局負責俄羅斯情報搜集的特工埃姆斯（Aldrich Ames）向蘇聯/俄羅斯提供了大量情報，導致許多美國在俄羅斯的間諜被抓。

Image caption 分析認為中國反間諜機構通過中情局加密通訊系統的代碼破壞了美國在華間諜網，中國還同俄羅斯分享了有關情報。

美國聯邦調查局特工漢森（Robert Hanssen）在1979-2001年間向蘇聯/俄羅斯提供了大量秘密文件，導致許多在俄羅斯的美國情報人員被捕和被處決。

一個消息人士對《外交政策》說，「以前我們曾認為我們安然無憂，我們認為我們不可戰勝。」

經過分析，美國當局認為在中國的情報網被破獲可能的原因有三個：中國特工的努力；中情局在華特工粗心；通訊系統遭到黑客攻擊。

中情局官員同情報人員用加密系統聯絡，而這種加密通訊和互聯網相連。他們同新招募者通過一種中級版的加密系統聯絡，用意是如果新人被判，或者是雙面間諜，也不會讓中國侵入加密聯絡系統。

不過主要系統和中級系統都使用同樣的代碼，這就為黑客提供了進入主要加密通訊系統的渠道。消息人士對《外交政策》期刊說，中情局「搞砸了防火牆」，沒有把兩個加密通訊系統隔開。

《外交政策》的消息人士確信中國同俄羅斯分享了破獲美國情報通訊的情報，美國在俄羅斯也適用了同樣的通訊系統。美國哥倫比亞廣播公司（NBC） 報道說，當美國情報人員在被捕的時候，中情局在俄羅斯的情報人員突然中斷了聯絡。

俄對英的間諜戰

英國前情報官員說，俄羅斯總統普京隨著國內地位鞏固，正不擇手段地從英國招募變節者。這位前情報官員對《鏡報》說，雖然普京渲染俄羅斯受到西方的圍堵，但是俄羅斯情報機構一直在干擾破壞西方的民主制度，俄羅斯情報部門正在積極在英國招募潛在的變節者。

據周一（10月15日）《鏡報》的報道說，他們得到的一份洩露的政府文件顯示，英國外交部對前情報官員和前外交官發出緊急通知，警告他們說「俄羅斯情報機構把在職和離職的官員當做高價值（招募）目標」。

《鏡報》的安全和防務編輯克里斯·休伊（Chris Hughes），英國情報部門的規模在過去15年擴大了一倍。這意味著掌握敏感情報的人員增多，許多前情報官員和前外交官都熟悉英國間諜和雙面間諜的名字，以及最新的間諜技術。

Image caption 報道說，斯克里帕爾當初在俄羅斯軍事情報部門服役，而且在1990年代還負責軍事情報部的人事部門，掌握了大量在歐洲的俄羅斯特工情況。

自然這些人成了俄羅斯情報部門招募策反的目標。《鏡報》報道說，俄羅斯在這方面特別努力，他們試圖僱傭英國的情報公司搜集一些個人的資料。

與此同時，英國情報機構負責人周二（10月16日）警告說，俄羅斯情報人員攻擊進入英國的電腦系統，待機發動破壞性的網絡攻擊。《倫敦旗幟晚報》報道說，英國國家網絡安全中心的負責人馬丁（Ciaran Martin）說，俄羅斯和其他敵對國家在英國網絡中找到立足點，令他們能夠發動網絡攻擊。

倫敦的毒劑暗殺

今年3月俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他的女兒受到使用神經毒劑的攻擊後，俄羅斯和英國關係急劇惡化。

和英國情報機構合作的俄羅斯前間諜斯克里帕爾在英國成為「毒殺」目標，英國指責俄羅斯在英國發動「化武攻擊」，兩國外交關係惡化。普京最近說，斯克里帕爾是「叛徒」，「人渣」。普京在一個2010年的視頻中說，「請相信我，叛徒會自取滅亡」。

之前在2006年11月，俄羅斯聯邦安全局官員利特維年科（Alexander Litvinenko）在倫敦因釙中毒身亡。報道說他同前克格勃官員盧戈沃依（Andrei Lugovoy）和俄羅斯商人考夫頓（Dmitry Kovtun）在倫敦會面後身體不適，數星期後死去。

經過調查，英國警方認為利特維年科死於放射性物質釙-210中毒，在同盧戈沃依和考夫頓會面期間，利特維年的茶杯中被放入了釙 。

後來負責調查的英國的屍檢法官歐文爵士說，投毒者可能按照俄羅斯聯邦安全局的指示行事，得到了該組織領導人帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）和俄羅斯總統普京的准許。

歐文還認為，謀殺的動機可能是利特維年科為英國情報部門效力，而且他激烈批評前僱主俄羅斯聯邦安全局和俄羅斯總統普京個人，並且同克里姆林宮的反對者來往密切。同他秘密交往的政治反對者當中有在倫敦流亡的俄羅斯大亨別列佐夫斯基。

普京：「懲罰叛徒」

圖片版權 Reuters Image caption 普京說："叛徒的下場總會很悲慘。" 他最近說，斯克里帕爾是"叛徒"，"人渣"。

BBC俄語報道說，2010年6月，美國逮捕了10名情報人員，他們被指向俄羅斯對外情報局提供情報。另外還有一人在塞浦路斯被捕，此人保釋後失蹤。據說此案同俄羅斯對外情報局在西班牙的一名僱員有關。據說上述10人在美國被捕後，這名在西班牙的特工設法潛逃。

美國聯邦調查局指一些蘇聯情報官員在2000年後的幾年中在美國城市郊區定居，他們從俄羅斯對外情報局得到資助。

在2010年7月，在美國被拘禁的10人被用來交換在俄羅斯被捕的4個人。這4個人當中就有今年3月在英國成為「毒殺」目標的俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）。

被交換回到俄羅斯的10人中有著名的「美女間諜」安娜·查普曼（Anna Chapman）。2013年美國中情局和國家安全局（NSA）的特工斯諾登（Edward Snowden）從香港逃到莫斯科時，安娜·查普曼還表示願意嫁給斯諾登。

俄羅斯總統普京在7月晚些時候接見了交換回來的10人。會見後普京說：「沒什麼可說。我已經說過這是背叛的結果，叛徒的下場總會很悲慘。」

據信，俄羅斯對外情報局的前上校波特耶夫(Alexander Poteyev)洩密導致那10人在美國被捕。2016年俄羅斯報道了波特耶夫的死訊。不過2018年10月BBC和美國新聞網站Buzzfeed報道說，波特耶夫並沒有死。

BBC記者 馬克·厄爾本(Mark Urban) 在《斯克里帕爾檔案》一書中說，美國認為俄羅斯情報機構透露變節者死訊的目的是企圖發現變節者的住址。

斯諾登案：美俄對抗

美國前特工斯諾登（Edward Snowden）2013年逃離美國洩露情報機密是美國情報界遇到的最大失敗之一。斯諾登透露了美國情報機構進行大規模信息收集的「棱鏡」計劃，以及美國電信公司同情報機構合作的秘密。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年美國中情局和國家安全局的特工斯諾登逃離美國洩露情報機密是美國情報界遇到的最大失敗之一。

2013年5月斯諾登抵達香港，將一些秘密文件交給記者。五角大樓報告說，斯諾登盜竊了170萬份機密文件，美國軍方說大部分文件涉及「美國陸軍，海軍，海軍陸戰隊和空軍的重要部署行動」。

斯諾登透露美國安全局通過和美國最大的手機服務公司合作，海量收集美國境內和美國和其他國家的公眾電話通訊。他還說在2009年20國集團倫敦峰會期間，英國情報機構截聽外國政要的電話。

2013年6月21日，斯諾登受到美國盜竊國家財產和洩露國家機密的指控。6月23日斯諾登從香港飛往莫斯科，他計劃取道莫斯科前往拉美國家或冰島。但是美國吊銷了斯諾登的護照，阻止他飛往其他國家。

按照官方的說法，斯諾登在莫斯科謝列梅捷沃國際機場的中專區域生活了一個多月，因為他沒有俄羅斯簽證。俄羅斯當局說他沒有違反俄羅斯法律，俄羅斯情報機構也沒有聯繫過斯諾登。

但是媒體報道說，斯諾登的飛機在謝列梅捷沃機場降落後，馬上就有一輛掛外交牌照的轎車到飛機前將他從機場接走。媒體還報道，找不到報道中所說斯諾動在機場中專區住的旅館。

7月底斯諾登申請俄羅斯的臨時政治庇護，8月初他得到了俄羅斯庇護，並被安置到一個秘密地點。普京通知美國斯諾登得到庇護的條件是「他不能從事危害我們的美國伙伴的活動」。不過俄羅斯得到文件的秘密內容在那以後的幾年中一直不斷地被披露。

美國當局聲稱，斯諾登個人在技術上無法單獨打開並且盜取成千上萬份秘密文件。美國方面認為俄羅斯情報機構幫助斯諾登進行洩密。不過這點並沒有得到美國聯邦調查局的確認。

斯諾登現在還在俄羅斯居住，他的居住許可被延長到了2020年。美國多次要求遣返斯諾登都被拒絶。俄羅斯對斯諾登的居住地點保密，斯諾登從未接受俄羅斯媒體採訪，也很少公開露面。