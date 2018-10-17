圖片版權 Getty Images Image caption 妮可·基德曼在英國出席倫敦電影節。

好萊塢影星妮可·基德曼（Nicole Kidman，妮歌·潔曼）承認，當年她與湯姆·克魯斯（Tom Cruise，湯·告魯斯）的婚姻給了她「保護」，令她在演藝生涯初期免受性騷擾。

這名澳大利亞籍演員當年曾與克魯斯一同出演電影《雷霆壯志》（Days Of Thunder，另譯《霹靂男兒》），之後兩人於1990年結婚。

妮可·基德曼表示：「我很年輕就結了婚，但當時它對我來說絶對不是權力，而是保護。」

「我是為了愛情而結婚的，不過，嫁給一個極其有權勢的男人，也令我免受性騷擾。」她說。

圖片版權 PA Image caption 她與湯姆·克魯斯的婚姻持續了超過10年。

談到好萊塢近一段時間裏接二連三的性騷擾醜聞，基德曼表示：「當然我也有過一些『MeToo』的時刻——自我小時候就有！但是，我想不想在將這些曝光在一篇文章裏面呢？不。它們是不是在我的工作中發生？絶對的。」

與克魯斯結婚之後，二人領養了兩個小孩，分別是現年25歲的女兒伊莎貝拉（Isabella）和23歲的兒子康納（Connor）。

這對當年紅極一時的好萊塢情侶在2001年離婚。基德曼說，與克魯斯分開，迫使她「長大」。

她寫道：「我會工作，但我當時仍然很受保護。所以當我在32、33歲走出來的時候，幾乎好像是說，我必須成長了。」

2006年，基德曼與鄉謠歌手基思·厄爾班（Keith Urban）完婚。二人如今育有兩個女兒：10歲的桑黛（Sunday）和7歲的費思（Faith）。

基德曼是好萊塢最著名的演員之一，這位奧斯卡金像獎得主曾出演過《紅磨坊》（Moulin Rouge!，另譯《情陷紅磨坊》）、《時時刻刻》（The Hours）、《雄獅》（Lion，另譯《漫漫回家路》）和《航越地平線》（Dead Calm，另譯《怒海驚情》）等影片。

圖片版權 Getty Images Image caption 妮可在2002年憑《時時刻刻》中的表演成為奧斯卡最佳女主角。

圖片版權 Getty Images Image caption 妮可在2006年與歌手厄爾班結婚。

著名製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的性騷擾醜聞引爆了好萊塢的#MeToo運動。近日，與韋恩斯坦合作過三部電影的著名演員邁克爾·凱恩爵士（Sir Michael Caine）也在另一個場合提到了這宗醜聞。

凱恩向英國《廣播時報》（Radio Times）表示，在這名製片人受到一系列指控之後，好萊塢現在是一個更加安全的地方。

這名資深演員說：「關於哈維和他的所作所為，有一點是非常好的——如果可以這樣說的話，就是女演員現在安全了。沒有製片人再敢做任何帶性暗示的事了。」