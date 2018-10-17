美國中期選舉 細數那些最令人驚訝的候選人

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想要跟上美國中期選舉帶來的大量信息和分析可能很難。儘管各方噪音不斷，但關鍵問題仍然是，共和黨人是否能夠控制國會兩院。

數千場的競爭同時上演，加之如此多的信息需要消化，一些有趣的故事可能會被淹沒。因此，BBC選出了幾位候選人，看看他們令人印象深刻的競選之旅。

此外，還有一位政治學教授向我們解釋，在競選中，只要一個賺人熱淚的個人故事，就可以給結果帶來很大的改變。

格斗選手出身的美國原住民

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她是誰？

民主黨人莎莉絲·戴維茲（Sharice Davids），一名同性戀前綜合格斗（MMA）選手，在堪薩斯州（Kansas）第三國會區參與角逐。

有趣之處

戴維茲可能成為第一位當選國會議員的美國原住民女性。

她是聖語族（Ho-Chunk Nation）的一員，由做教官的單身母親撫養長大，擁有美國頂尖大學的法律專業學位。

今年38歲的她在2013年11月首次在綜合格斗比賽中取得勝利，但敗北終極格斗冠軍賽（UFC）後，她開始專心投身政治。

她曾這樣說：「我曾經被放倒過，被人推開過，也被擊敗過。我這一生都不得不在為我是誰和我愛的人戰鬥。」

滿身戰功的女戰機飛行員

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她是誰？

來自亞利桑那州（Arizona）的兩屆共和黨代表瑪莎·麥克薩利（Martha McSally），此次競爭亞利桑那參議員席位。

有趣之處

麥克薩利是首位參與戰鬥的美國女性戰鬥機飛行員，也是第一個指揮戰鬥機中隊的女飛行員。

她曾在伊拉克和阿富汗執行任務，在26年的軍人生涯中，她共獲得過六枚勳章。

如果當選，麥克薩利將成為第一位在參議院代表亞利桑那州的女性。

她曾這樣說：「我是一名戰鬥機飛行員，我說話也是這個風格。這也是我為什麼會對華盛頓的共和黨人們說，去長一對卵巢，幹好自己的工作。」

廣告被瘋傳的鋼鐵工人

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他是誰？

蘭迪·布萊斯 （ Randy Bryce ）是一位工會活動人士和癌症存活者。他是威斯康星州（Wisconsin）第一區的民主黨候選人。

有趣之處

今年早些時候，他的傳記性競選廣告被廣泛傳播，也讓他的知名度大大提高。

布萊斯是一名鋼鐵工人，還曾當過兵。他一直強調自己的工人階級草根屬性，但在家門口也招致了一些引人注目的反對聲。

他的親兄弟在一則共和黨的廣告中出鏡，表示不會把票投給他。這讓局面十分尷尬。

他曾這樣說：「我過去的20年都在建設這個選區。」

活躍的「同性戀挺特朗普」組織發起人

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他是誰？

彼得·博伊金（Peter Boykin）是「同性戀挺特朗普」（Gays for Trump）組織的發起人，參與北卡羅來納州（North Carolina）的角逐。

有趣之處

他是一個主要的非主流者，因為今年絶大多數LGBT候選人都以民主黨人身份參選。

根據LGBT勝利基金組織（LGBT Victory Fund ）的說法，今年沒有同性戀共和黨人競選國會或州長席位。

博伊金一向對這一問題十分直接，他對《紐約時報》表示稱，共和黨「完全接受了」他。

他曾說過：「自由派同性戀群體鼓吹和平、愛情和寬容，但他們只會把這些理念覆蓋到與他們想法一樣的人身上。」

你的器材不支持播放多媒體材料 美國：2018年中期選舉為何如此重要？

曾擔任能源公司老闆的跨性別者

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她是誰？

民主黨人克里斯汀·哈爾奎斯特（Christine Hallquist）今年62歲，她擊敗了三名與她角逐佛蒙特（Vermont）州長席位的黨內對手。

有趣之處

她可能成為美國歷史上第一位跨性別州長。

哈爾奎斯特在2015年完成了性別轉變，此前她已擔任一家全州規模的能源公司的老闆12年之久。

此次中期選舉，參與競選的同性戀及跨性別候選人創下歷史新高。

她曾這樣說：「我只不過碰巧是一個跨性別的領導人。佛蒙特人們知道這一點。」

前中情局特工及特朗普批評者

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他是誰？

今年40歲的共和黨代表威爾·赫德（Will Hurd）是一名前中央情報局（CIA）特工，他所在的德克薩斯州（Texas）第23區競爭十分激烈。

有趣之處

他曾在中情局工作過九年，管理過阿富汗的秘密行動，也成為了政治談話節目的常客。

他所在的選區覆蓋了美國-墨西哥邊境的大部分地區，他一直反對特朗普的移民政策。

赫德是共和黨內的溫和派，他的席位在民主黨的願望清單上名列前茅。

他曾經說過：「在我的職業生涯中，我看過俄羅斯情報部門操縱許多人，但從未想過美國總統會成為其中的一個。」

新聞主持人及昔日美國小姐

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她是誰？

29歲的民主黨人馬洛瑞·哈根（Mallory Hagan），從曾經的選美冠軍搖身變為阿拉巴馬州（Alabama）第三區候選人。

有趣之處

她曾在2013年美國小姐選美中奪冠，曾經當選紐約小姐和曼哈頓小姐。

去年，美國小姐組織（Miss America Organization）一系列郵件洩露，郵件裏該組織高層曾嘲諷包括哈根在內的一系列參賽者。該組織高層隨後辭職。

這段經歷使得哈根想要嘗試投身政治。「這件事讓我認識到，自己聲音會有多大力量，」她在自己網站上寫道。

但她來自共和黨的對手麥克·羅傑斯（Mike Rogers）也十分強大，羅傑斯過去15年都在該選區成功當選。

她曾說過：「在看到女性參選的數量後，我決定參選。」

支持特朗普的內衣模特

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他是誰？

電視演員及前CK（Calvin Klein）模特小安東尼奧·薩巴托（Antonio Sabato Jr.）是共和黨在加利福尼亞州（California）的一名候選人。

有趣之處

薩巴托曾經登上時代廣場27米的廣告牌，也曾在電視節目「與星共舞」（Dancing with the Stars）展現自己的舞蹈技巧。

但近年來，讓他備受關注的卻是他的政治觀點。

他表示，由於支持特朗普競選總統，他曾被好萊塢導演們列入黑名單。

薩巴托還一再聲稱，美國前總統奧巴馬是穆斯林，但他沒有給出任何證據。

他曾說過：（關於奧巴馬）「如果他不是穆斯林，我們應該稱他為巴里總統（President Barry）。」

這意味著什麼？

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今年的候選人來自不同群體，女性和LGBT候選人比任何時候都多。

弗吉尼亞大學（University of Virginia）專門研究選舉和競選的政治學教授詹妮弗·勞里斯（Jennifer Lawless）認為這會給局勢帶來改變。

「這些更多元的候選人可以在傳統上不熱衷投票的選民中激發一定程度的熱情。」

勞里斯教授還指出，大多數首次參選及背景多元的候選人來自民主黨。「很多人是出於對特朗普政府的擔憂決定參選的，」她說。「許多人都有自己成為攻擊目標的經歷。」

還有一些候選人的個人故事足以賺人熱淚，勞里斯教授說，這種故事在某種程度上可能給競選帶來幫助。

「很多情況下，這是候選人真實談論自己的時刻，」她說。「但沒有太多證據表明，選民對個人故事有特別的興趣，」她補充道。

「最重要的是，你需要有能力表達出，你有足夠的背景和經驗成為選民的有力代表。」