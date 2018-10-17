英國「惡犬」傷童案頻發 家長如何教孩子防範

Image caption 狗的教育要從娃娃抓起。

英國作為愛狗之國人盡皆知，但議會的議員們認為，需要教育兒童如何保證自身安全，避免被惡犬咬傷。

英國議會負責有關犬類問題的跨黨派下議院環境委員會表示，統計大數據顯示，9歲以下的兒童更容易被狗咬傷，遭受影響終身的傷害後送醫院搶救。

英國媒體經常會曝光惡犬咬傷兒童的新聞，通常是惡犬被獸醫等專業的人員處以"安樂死"。

英國的議員們提出建議，希望動物行為專家和慈善機構為學校和家長們制定一個犬類童年教育計劃。

人們常說，英國是世界上最愛狗的國家，英語中常用"人類最好的朋友"代為狗的稱呼。怎麼現在也有"交友不慎"的問題呢？

中國沒有每年被狗咬傷的數據，但公開網絡報道指出，每年有至少上千萬人被狗咬傷。這也是中國成為世界80%狂犬疫苗的消費大國的原因之一。

"人類最好的朋友"

英國是世界上最早提出動物保護的國家，早在1824年就成立了皇家防止虐待動物協會，這個組織不僅具有廣泛的權威，它已經是世界上最有歷史和最大的動物保護組織，目前其最大的贊助者為英國女王伊麗莎白二世。

但英國也是最早以法律界定狗的責任問題，比如1906年，英國制定了第一部《狗法》，包括專門界定如果狗咬牛羊後，狗主人的責任連帶問題。

法律雖然明確，但惡犬總是"拒不守法"。狗咬人事件每年總在發生，其中一個客觀原因是英國寵物狗的數量不僅巨大，近年還猛增。

圖片版權 Nicole Grimes Image caption 一些寵物狗雖然可愛，但養狗基金會警告切勿在沒有大人看管情況下將狗與兒童單獨放在一起。

據統計數據網站STATISTA的數據，2016至2017年之間，英國寵物狗估計大約為850萬條。另有統計數據稱約有四分之一到英國家庭養狗。但自2010年以來，英國寵物狗的數量增加了近百萬條。

狗咬人的問題

在保護狗的權益的法律不斷健全的同時，如何安全養狗和人防狗咬的教育普及及安全措施似乎沒有跟上。

STATISTA的數據顯示，2015到2016年，英格蘭（不包括佔英國人口約15%的蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭三大地區）被狗咬傷需要送醫院治療的人數紀錄為2854人，其中包括從0歲開始的嬰兒到80歲以上的老人。

被狗咬傷人數最多的年齡段是40至59歲，超過900多人。而0-9歲兒童被咬傷需要就醫的多達373人。

英國《每日鏡報》記者2016年做出調查稱，英國每年平均都有2000多人遭到狗攻擊嚴重咬傷需要就醫，有些兒童甚至被咬死。報道指出，英國曼城附近的一名14歲女孩獨自在家，遭到4條惡犬攻擊，被活活咬死。

該調查稱，有關數據是這個問題的"冰山一角"。另有數據稱，實際上英國被狗咬傷者每年有上萬。中國留英學生也曾有被狗咬的事件。

人的因素

圖片版權 PA Image caption 英國法律禁止豢養一些攻擊性強的狗做寵物。

中國俗語稱"打狗看主人"，也體現了狗咬人問題中人的因素。

英國近年來發佈了新的法律規定，惡犬傷人最高可能將狗主人判處14年有期徒刑。同時，法律規定禁止個人豢養一些攻擊性強的犬類。

但英國的議員們指出，對養狗安全基本知識的普及還遠遠不夠。

英國1891年成立的保護犬類福利組織養狗基金會（The Dogs Trust）在保護兒童避免被狗咬傷方面提出下列建議：

讓兒童與狗保持安全距離的建議

切勿靠近他們不認識的狗。只有在他們問過主人了解情況後，才能去摸狗或和狗玩耍；

切勿讓幼兒與任何狗在沒有大人看管情況下單獨在一起；

不要讓兒童逗弄他們的狗或粗暴和狗玩耍；

不要靠近或打擾正在睡覺，吃飯，生病或受傷的狗。

資料來源：The Dogs Trust