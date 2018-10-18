特朗普提名「鷹派前駐華武官」為國務院高官

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普希望斯蒂爾韋爾成為東亞和太平洋事務助理國務卿，但提名必須獲參議院通過。

美國總統特朗普宣佈，將提名前空軍將領斯蒂爾韋爾（David Stilwell）為助理國務卿，負責東亞和太平洋事務。如他的提名獲美國國會接納，他將接替去年4月離任的拉塞爾（Daniel Russel）。

亞太地區近年佔據許多美國的外交日程，包括與中國近月的貿易糾紛，和與朝鮮的關係暖化等。美朝據報更在籌備特朗普和朝鮮領導人金正恩第二次會面。

雖然如此，拉塞爾去年離任後，東亞和太平洋事務助理國務卿這個職位一直懸空，只由拉塞爾的副手董雲裳（蘇珊·桑頓，Susan Thornton）署任。分析預期，斯蒂爾韋爾上任後會對華採取強硬態度，同時有助美國拉攏韓國等區內盟友。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國政府內部意見認為，過去一年多署任東亞和太平洋事務助理國務卿董雲裳對中國的態度不夠強硬。

會說中文的美國前駐華武官

斯蒂爾韋爾是前美國空軍將領，2015年退役，官至准將。他服役期間曾派駐日本，2011至2013年也是美國駐華大使館武官。

美國白宮發的聲明介紹，斯蒂爾韋爾目前是美軍印太總部的中國戰略研究小組（China Strategic Focus Group）主任。他會說韓文和中文，也會一點日語。

路透社報道指出，美國前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）曾建議由拉塞爾的副手董雲裳接任，但美國政府黨內強硬派認為她對中國的立場不夠強硬。

特朗普提名斯蒂爾韋爾後，美國參議院需要就提名進行投票，但分析預料斯蒂爾韋爾的提名將可以成功獲通過。

圖片版權 AFP Image caption 美朝據報在籌備特朗普和金正恩第二次會面。

「北京政府不會喜歡」

美國《華盛頓郵報》記者羅金（Josh Rogin）今年7月引述消息指，斯蒂爾韋爾有可能接任拉塞爾的職位。

羅金當時引述美國駐韓國大使哈里斯（Harry Harris）的前副手塞耶斯（Eric Sayers）說，北京大概不會喜歡斯蒂爾韋爾坐上這個位子，但這正好表示斯蒂爾韋爾「對美國政府來說是個適合人選」。

羅金又分析說，斯蒂爾韋爾對中國的立場大概與國務卿蓬佩奧和國家安全顧問伯爾頓（John Bolton）一樣，認同美國需要「針對中國崛起更主動採取行動」，也必須加強審視中國的行為。