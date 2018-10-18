圖片版權 Getty Images Image caption 美國方面表示，現行國際郵政協議中的費用制度對美國不利。

美國宣佈計劃退出一項144年歷史的國際郵政協議，白宮指該協議允許中國以不公平的低價格郵寄貨物。

這一項由聯合國制定的協議下，從特定國家寄出的國際郵遞包裹能享受較低的郵費，這種規定的原意是為了給較貧窮的國家提供支持。

不過，美國聲稱，這些郵費折扣令美國公司處在不利地位。官員表示，他們希望退出協議的決定能夠為更好的協議建立基礎。

萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）總幹事比什爾·侯賽因（Bishar A. Hussein）對美國的決定表示遺憾。

美國一名高層官員向媒體表示：「我們在尋求一個公平的體系，希望最終我們能夠達成一個協商之下的結果。」

官員表示，協議為兩公斤以下的郵包設立了郵資限制，但是美國希望修改協議，允許各國能夠像對待大郵包一樣，自行制定小型郵包的郵費。

跨國境網上購物的興起，令通過郵政系統寄送的小型包裹數量增多，而美國企業表示，在美國國內寄送一件物品，成本可能比從上海寄送類似的包裹到美國費用更高。

低郵費「令中國受益」

試圖推翻這項協議的舉動，是美國總統特朗普「美國優先」的競爭性貿易措施的一部分。他的這種主張下，美國不僅對數以十億美元計的產品加徵關稅，而且對一些現有的貿易協定和多邊協議發起批評和攻擊。

在相關議題上，特朗普經常提到每年對美國出口數十億美元商品的中國。

美國官員指，這樣的郵政折扣條款對美國郵政署（US Postal Service）造成了財政掣肘，也助長了偽劣產品的流通，並且影響美國國內的產品定價，從而導致美國本土企業需要花費更多的費用。

據美國政府估算，與國際郵政價格優惠有關的境外包裹郵寄每年令美國損失大約3億美元（2.285億英鎊）。

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協調世界各國郵政服務的郵政總聯盟成立於1874年，四年後更名為萬國郵政聯盟，其目的是統一各國不同的郵政服務和規定。自機構成立以來，國際郵遞價格一直由萬國郵政聯盟監管。

如今美國擔心的是，萬國郵政如何制定不同國家郵政部門之間對跨境來往包裹的收費。

低價格的郵費制度是為了幫助一些較貧窮的國家控製成本。但是白宮表示，中國作為一個全球出口大國，現在已經是這個體系的最大受益者。

退出萬國郵政協議至少要一年之後才會生效，由此就給重新商討相關條款創造了條件。

價格在調整

另一方面，有官員表示，美國國內又將會開始重新制定郵政價格的程序，最快有可能在六個月之後生效。

官員稱，修改後的規定有可能令來自中國的郵寄包裹費用上升40%到70%。

雖然這有可能會提高消費者從中國購買商品的郵遞費用，但官員表示，這些成本比不上結束「經濟扭曲」之後帶來的好處。

美國郵政署以及像亞馬遜（Amazon）、聯邦快遞（FedEx）等公司均為外國發貨人享受的郵費優惠（正式名稱為「終端費」）而抱怨多年。

此前，為了應對美國的擔憂，萬國郵政聯盟已經開始調整這項每四年調整一次的費用。根據美國政府在2017年就相關問題發表的報告指，至2021年，預計「只有發展程度最低的國家」才會保持相同的費用。

各方反應

萬國郵政聯盟總幹事侯塞因在周三（10月17日）發表聲明表示，對於美國的決定感到遺憾，同時樂意與美國官員繼續對話。

他表示，萬國郵政聯盟仍將繼續致力於為全部192個成員國制定最好的協議。

特朗普的決定或會更彰顯美國與中國近期在廣泛貿易領域上的緊張關係，不過美國郵政署以及其國內郵政行業機構則對決定表示歡迎。

全美製造商協會（National Association of Manufacturers）主席蒂蒙斯（Jay Timmons）在一份聲明中指，現時的國際郵政協議「已經過時」，並且間接幫助了「偽劣商品和危險藥物」從中國「湧入」美國。

聯合包裹速遞服務公司（UPS）則表示，美國政府「走了正確的一步」。

這是特朗普就任總統之後以「美國優先」為由與一系列國際組織或協議割裂的又一舉動。

上任第一周，特朗普就宣佈美國退出《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），之後又先後退出巴黎氣候協議和聯合國教科文組織等。