中期選舉後的中美關係：鐵幕降臨還是轉向緩和

圖片版權 BBC/Getty Image Image caption 中國的「遼寧號」（左）和美國的「卡爾文森」號航母（右）。專家認為，中美在南海互不相讓，未來發生實質性摩擦的可能性很大。

中期選舉之前的「鐵幕」演說，日漸升溫的貿易戰，讓人擔憂中美之間可能走向「冷戰」式的全面對抗。

中期選舉結果會給中美關係帶來什麼改變？「新冷戰」是否會峰迴路轉？

接受BBC中文採訪的學者認為，不變的將是中美進入競爭時代的態勢，變數是中美關係的談判優先項可能會逐步明晰。與此同時，中美要避免在朝鮮半島、南中國海以及台灣三大敏感的區域問題上擦槍走火。

2018美國中期選舉相關報道

投票與彈劾

「習近平似乎認為等過了11月的中期選舉，特朗普會變弱，進而減輕（貿易打擊）。這是個很糟糕的賭博。」美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛7月在接受美國媒體採訪時稱。

庫德洛是率先闡述中期選舉前中國觀望戰略的白宮要員。

在6月美國商務部長羅斯的中國之行後，雙方就一直沒有展開對話。「這很不健康。」庫德洛說。9月底，美國宣佈開始對中國價值2000億美元的商品徵收10%的關稅後，北京進一步取消了原定於一周後舉行的中美經貿磋商。

中美關係和美國中期選舉的關聯變得空前受人關注，除了貿易戰外，還源自特朗普在聯合國大會上這一國際場合上公開指稱中國「不希望他或他所屬的共和黨在中期選舉中獲勝」。

特朗普還批評說，中國官方媒體早前在特朗普的「票倉」艾奧瓦州的報章刊登廣告講述中美貿易的好處，這是中國政府在報章的「宣傳」。

美國中期選舉可能出現的結果是，民主黨可能在眾議院的全面改選中重獲多數席位，但在參議院裏，35個改選席位中只有9個來自共和黨，民主黨很難在參議院挑戰共和黨的多數黨地位。一個廣受傳播的推論是，一旦眾議院被民主黨控制，就會發起對特朗普的彈劾。同時一個受民主黨控制的眾議院可能對特朗普施政帶來阻礙。但也有評論指出，彈劾特朗普很難實現，因為參議院需要三分之二的贊成票才能通過對總統的彈劾。

紐約城市大學政治學教授夏明認為，美國選民中有大批「沉默的特朗普支持者」。這批沉默的底層選民往往被忽視，但他們會「摸著腰包投票」。現在美國經濟很好，出現製造業回流，就業問題解決了。跟中國打貿易戰對他們有好處，這對底層是好事情。

「特朗普可能不會輸，可能還會贏。這和2016年的情況有點像。」他說。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國：2018年中期選舉為何如此重要？

更清晰的談判優先項？

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為，中期選舉對中美大的局勢沒有太大影響。中美關係有爭端是兩黨共識，華盛頓現在聽不到表揚中國的聲音，對中國強硬已經成為「政治正確」的選項。

馬釗分析稱，如果共和黨獲勝，中美還可以回到談判桌。共和黨失敗，中美關係更麻煩，特朗普會找替罪羊，肯定不會把責任放在自己身上，中國是一個很好的靶子。現在是做一些輿論鋪墊，一旦有問題就會指責外國勢力插手。

圖片版權 Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Ge Image caption 朝核問題一度成為中美關係中的優先選項，但在貿易戰開打後，中美談判重點在發生轉移。

「不論中期選舉哪一個黨勝利，甚至不論下屆總統是誰，中美關係都非常麻煩。中期選舉後，中美進入新競爭關係這一格局不會調整，」他說，大方向不變的情況下，中美競爭內容的優先項可能會出現調整。

美國目前在中美關係所有方向上都施壓、要價，但這種全面施壓很難產生具體效果。

「到底哪些是優先選項，哪些需要先實現，哪些可以作為價碼討價還價，這個可以調整。中美貿易結構會成為特朗普的優先項，赤字已經不是關注焦點，強調的會是不公平的貿易政策和貿易措施，」

優先項確定後，美國可能會提出具體的清單，中國也會願意聽聽對方的開價。

「中國不可能說你一罰款，我就立刻改造整套經濟制度，這不可能接受。特朗普到目前為止是用商人手段，故意不交底，讓中國最大程度投降。下一步應該是給中國開清單，雙方圍繞清單來展開談判。」馬釗分析稱。

潛在的衝突

圖片版權 Reuters Image caption 台灣領導人蔡英文在特朗普當選總統後和他通電話。

夏明認為，中期選舉前美國已經完成了布局，和一些主要經濟體達成協議，抵制非市場經濟國家的挑戰，這個布局很大，甚至不惜失去中國市場。

貿易戰之外，下一步中美其它衝突按可能性從低到高排序，可能出現在朝鮮半島、台灣和南中國海，其中南海發生摩擦的可能性最大。

「以前美國不鼓勵台灣刺激中國，但現在情況不同了，台灣不和中國搞口水戰，只是悄悄加強和美國的關係。台灣會變成大陸無法動手的一個區域。美國和盟國要捍衛南中國海公海自由航行權，雙方的強硬導致實質衝突可能性增大。」