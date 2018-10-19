俄羅斯烏克蘭政教糾纏 莫斯科指有美國插手

圖片版權 Sergey VLASOV / Moscow Patriarchate Image caption 俄羅斯東正教領袖莫斯科大牧首基里爾（Kirill）被西方媒體說成是俄羅斯總統普京的朋友和顧問。

周一（10月15日）俄羅斯正教會決定同君士坦丁堡（今伊斯坦布爾）牧首斷交，俄羅斯這個世界東正教最大的分支同正教的精神核心發生了對撞。

俄羅斯正教會同君士坦丁堡正教會斷交是因為後者為烏克蘭正教會消除障礙，讓他們能夠從莫斯科獲得獨立地位。君士坦丁堡正教會牧首巴爾多祿茂一世上周同意烏克蘭教會成為自主教會，不再需要接受俄羅斯正教會的管轄。

對此俄羅斯正教會的一個發言人說，該決定「非法」，是對其教務的干涉，而且也會破壞君士坦丁堡在東正教中的核心地位。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫10月12日說，君士坦丁堡大牧首決定承認烏克蘭正教會獨立是得到華盛頓支持的「挑釁」。他在採訪中說，君士坦丁堡正教會牧首巴爾多祿茂一世得到來自華盛頓的直接公開支持才採取了上述行動。

圖片版權 Reuters Image caption 莫斯科大牧首基里爾，俄羅斯總統普京和國防部長紹伊古9月在莫斯科外的一個愛國軍事主題公園參加復活教堂奠基儀式 ，該教堂將成為俄羅斯軍隊的宗教場所 。

東正教面臨分裂？

分析說，烏克蘭教會自主獨立將削弱俄國對烏克蘭的影響力。若俄羅斯正教會與君士坦丁堡正教會斷絶關係，更可能造成東正教會大分裂。

烏克蘭教會的教區曾經佔俄羅斯正教會教區的三分之一，烏克蘭正教會脫離俄羅斯正教會後，後者的信徒和影響力將大大縮小。因此俄羅斯正教並不希望烏克蘭正教會脫離出去。

俄羅斯正教會已經指出教會分離會帶來的主要後果。發言人亞基姆奇克說，莫斯科正教會的一億信徒將被禁止在君士坦丁堡正教會的教堂中祈禱。

違規的信徒將要為這種罪惡懺悔。他還證實說，這個規定適用於在希臘的宗教聖地阿索斯山。阿索斯山上共有20處修道院，由君士坦丁堡的正教會管轄。

圖片版權 Genya SAVILOV / AFP Image caption 基輔東正教主教長費拉瑞特（Patriarch Filaret，左）10月14日在基輔的聖索菲亞大教堂彌撒祈禱期間聽烏克蘭總統波羅申科（右）講話。大批公眾參加了那次感謝烏克蘭正教會獲得自主地位的感恩祈禱。

每年有大批俄羅斯善男信女去那個正教聖地朝聖。俄羅斯精英特別喜歡去那裏。普京總統和國防部長紹伊古都去過那裏。

英國《獨立報》周三（10月17日）報道說，俄羅斯正教會失去具有象徵意義的阿索斯山將加重孤立感。此前俄羅斯正教一直希望成為正教世界的中心，因為它擁有巨大財富以及超過一億的信徒。

目前東正教共有15個彼此關係平等的自主教會，俄羅斯正教會在在15個自主教會中規模最大的教會。

巴爾多茂祿一世領導的君士坦丁堡正教會被視為東正教種具有最高宗教權威的教會。現在君士坦丁堡正教會同俄羅斯教會發生碰撞，可能影響整個東正教的威望與團結。

政治對抗波及宗教

這次烏克蘭和俄羅斯教會分離的政治背景是莫斯科和基輔關係惡化，烏克蘭長達4年的戰亂已經導致一萬多人死亡。烏克蘭和俄羅斯交惡後一直努力爭取讓烏克蘭教會脫離莫斯科。烏克蘭教會自主對於烏克蘭和俄羅斯都是具有極強的政治爭議的問題。

為了讓烏克蘭正教會自主，烏克蘭總統波羅申科本人親自游說君士坦丁堡正教會牧首巴爾多祿茂一世。他在連任競選中利用此問題爭取選民支持。波羅申科職責克里姆林宮利用俄羅斯東正教會破壞烏克蘭國家主權，支持烏克蘭東部的親俄羅斯分離主義者。

波羅申科提出強調「語言」，「軍隊」的口號後又提出「信仰」的政治口號。烏克蘭各地的標語牌充斥了這些最新的政治口號。

圖片版權 EPA/STEPAN FRANKO Image caption 10月14日基輔聖索菲亞大教堂外面廣場的波羅申科像。烏克蘭總統波羅申科本人親自游說君士坦丁堡正教會牧首巴爾多祿茂一世。他在連任競選中利用此問題爭取選民支持。

英國《獨立報》報道說，許多俄羅斯正教會公開支持分離主義當局，打壓異己。美國《大西洋月刊》的報道也說，俄羅斯正教會被認為是俄羅斯總統普京的宣傳工具。

波羅申科認為，烏克蘭教會不受俄國教會管轄能減少親俄的意識形態和政治宣傳的滲透。波羅申科最近還說，烏克蘭教會自主是烏克蘭親歐洲政策的重要部分。他還把烏克蘭正教會能否自主上升到國家安全高度。

為此，烏克蘭總統波羅申科本人曾親自游說君士坦丁堡正教會牧首巴爾多祿茂一世。他在連任競選中利用此問題爭取選民支持。

正教分歧由來已久

正教會也被稱為東正教，與天主教會及新教並列為基督教三大教派。教會和信徒主要分佈在巴爾幹半島，東歐，俄羅斯和烏克蘭等地。

1686年烏克蘭被併入俄羅斯，烏克蘭正教會開始受俄羅斯正教會管轄，這種狀況一直延續到最近。在1686年前，烏克蘭正教會和俄羅斯正教會並列歸君士坦丁堡正教會管轄。

在上世紀90年代初蘇聯解體後，烏克蘭就設立了領導烏克蘭正教會的基輔牧首，同莫斯科牧首分庭抗禮。

圖片版權 xinhua Image caption 莫斯科牧首基里爾在2013年5月曾經訪問中國，成為歷史上第一個同中國國家元首會面的東正教領袖。

基輔東正教牧首費拉瑞特（Patriarch Filaret）是2014年烏克蘭首都發生的廣場革命的支持者。他強烈批評俄羅斯和普京，說普京「被魔鬼附體」。他還力主教會獨立。

上世紀東正教內部教會間也多次出現緊張關係。但是眼下發生的事情似乎是一場曠日持久的宗教之爭，而且其影響會波及到宗教以外。

上世紀70年代俄羅斯正教會允許一個美國分支獨立還沒有得到君士坦丁堡正教會的承認。1966年俄羅斯同君士坦丁堡正教會的關係中斷了3個月，原因是控制愛沙尼亞教會引起了爭議。最終雙方達成了妥協。

安德烈·庫拉耶夫是對正教會領導層持評判態度的執事祭司。他對《獨立報》說，俄羅斯正教會執行「固執」和「自我孤立」的政策。莫斯科正教會按照克里姆林宮的命令對自己的人民進行制裁。

中國的正教會最初由俄羅斯正教會建立，中共建政後被稱為東正教自治教會，並有中國籍主教。上世紀60年代中蘇交惡及文革中，東正教受到壓制。中國改革開放以後，正教會活動有所恢復。

莫斯科牧首基里爾在2013年5月曾經訪問中國，成為歷史上第一個同中國國家元首會面的東正教領袖。在訪問期間，他在哈爾濱和上海的東正教堂參加宗教儀式並接見了中國的正教信徒。