圖片版權 AFP Image caption 土耳其調查人員對沙特領事館及領事官邸進行了搜查。

沙特阿拉伯記者失蹤事件引發國際社會廣泛關注。目前外界普遍相信賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）已經遇害，而據報土耳其警方已經擴大搜查範圍。

卡舒吉在10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾領事館之後失蹤，土耳其官方一直聲稱，他已在領館內被殺。中東一些媒體則指，卡舒吉被特工人員「肢解」。

不具名的土耳其官員表示，屍體有可能已經被棄置在附近的森林或農地。

沙特方面一直表示不知道卡舒吉的下落。

本周，警方從沙特領事館以及館內人員那裏獲取了樣本，目前正在檢測是否與卡舒吉的DNA吻合。

另一方面，一名土耳其高層官員在周四（10月18日）向美國全國廣播公司新聞台（ABC News）表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已經聽過被指是卡舒吉被殺過程的錄音，不過美國國務院發言人海瑟·諾爾特（Heather Nauert）稍後對此予以否認。

土耳其此前聲稱已經掌握了卡舒吉被謀殺的視頻和音頻證據，但是未有將其公開。

事件令利雅德與一眾西方盟友之間的關係變得緊張。包括美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和英國國際貿易大臣利亞姆·福克斯（Liam Fox）在內的一些歐美重要官員，已經表示不會出席下周在沙特首都舉行的一個重大投資會議。

該會議由沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼王子主持，意在推行他的改革方案。

對於大型企業抵制這一會議的壓力也正在加大，不過，百事可樂（Pepsi）以及法國電力公司（EDF）等企業仍然希望出席。

卡舒吉的下落

對於卡舒吉到底遭遇了什麼，以及下落如何，目前仍然未有定論。他最後一次出現是在10月2日——當時他進入沙特駐伊斯坦布爾領事館，領取他與未婚妻海蒂傑·簡吉茲（Hatice Cengiz）結婚所需要的相關文件。

土耳其官方認為，卡舒吉是在領事館內被一個沙特特工團隊殺害，然後將屍體移走。

你的器材不支持播放多媒體材料 沙特記者失蹤案撲朔迷離 土耳其公布監控錄像

沙特方面否認了這一說法。一開始，沙特官方堅稱卡舒吉是自己離開了領事館。

土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）向媒體表示，當他的調查人員被允許進入領事館之後，卻發現館內的牆壁被刷上了新的油漆。

駭人的「證據」

與政府關係密切的土耳其媒體公布了與所謂的音頻證據相關的駭人細節，指在錄音中能夠聽到慘叫，還有領事奧泰比（Mohammed al-Otaibi）的聲音。

土耳其《新曙光報》（The Yeni Safak）指，錄音中顯示，奧泰比向那些進入伊斯坦布爾的沙特特工說：「到外面去動手吧。你們這是要給我惹麻煩的。」

美國媒體引述土耳其官員表示，卡舒吉在伊斯坦布爾的領事館內遭到毆打、施用藥物繼而被肢解並殺害。

土耳其官員指，一名叫做薩拉赫·穆罕默德·圖拜吉（Salah Muhammed A Tubaigy）的法醫專家攜帶骨鋸進入土耳其境內，而他的聲音也出現在錄音當中。

官員還表示，錄音當中能夠聽到一個被稱呼為醫生的人勸籲其他人在他對卡舒吉的屍體進行肢解時，和他一樣戴上耳機聽音樂。

與此同時，土耳其媒體表示，已經認定了涉嫌參與行動的15名沙特特工身份。他們在卡舒吉失蹤當天乘坐飛機進入伊斯坦布爾，之後又在同一天乘坐飛機離開。

圖片版權 EPA Image caption 美國國務卿蓬佩奧表示，已經得到沙特承諾，將徹查事件。

不過，沙特方面卻表示，關於卡舒吉身亡的報道是「完全不實和沒有根據的」，同時表示對於尋找事件真相持「開放合作」的態度。

數個知名人權組織均呼籲土耳其向聯合國提出請求，調查卡舒吉可能被殺的真相。

路透社報道，從周三到周四，土耳其調查人員用了近九個小時搜查沙特領事的官邸，之後才前往約200米（650英尺）外的領事館進行搜證。

監控視頻顯示，在卡舒吉進入領事館後不到兩小時，數輛掛著沙特外交車牌的汽車從領事館開往領事官邸。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其調查人員從領事館取證。

抵制會議

作為世界第一大石油出口國，沙特阿拉伯是很多西方國家——特別是美國——的重要盟友，對於國際事務有相當的影響力。

荷蘭和法國的財政部長，以及國際貨幣基金組織（IMF）總裁均抵制定於10月23至25日在利雅德舉行的沙特峰會。

BBC了解到，高盛集團（Goldman Sachs）將會派出一個人數不多的代表團出席。

不過，峰會官方網站上曾經顯示的演講者確認名單已經被撤下。

該峰會被外界稱作「沙漠上的達沃斯」，由沙特阿拉伯的主權基金出資組織，讓各國企業能夠與沙特王國建立關係並簽訂巨額合同。來自歐洲、北美和亞洲的政商界高層都曾經出現在嘉賓名單上。

美俄反應

周四，美國總統特朗普向媒體表示，卡舒吉「似乎」已經死亡，並稱事件「非常悲哀」。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普表示，相信卡舒吉已經死亡。

財政部長姆努欽較早前通過推特（Twitter）表示，在與特朗普以及國務卿蓬佩奧談話之後決定，將會退出原定出席的峰會。

蓬佩奧在本周較早前曾前往利雅德，與沙特國王薩勒曼討論這一起失蹤事件。之後蓬佩奧表示，已經得到沙特方面的保證，將會徹查事件，並向特朗普請求，再給沙特「多幾天」的時間，然後再決定是否採取行動。

特朗普表示，假如證實沙特確實殺害了這名記者，將會帶來「非常嚴重」的後果。

但在此之前，特朗普被指一直在維護沙特政府。美國總統此前曾向媒體表示，沙特王子「完全否認對事件知情」，而特朗普則不希望沙特政府「在被證實無辜之前就被認定有罪」，他表示，「我不喜歡這樣」。

俄羅斯總統普京表示，卡舒吉失蹤的事件非常遺憾，但是在沒有確鑿事實證據之前，俄羅斯不能破壞與沙特的關係。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 卡舒吉的未婚妻表示，她在領事館門外等了11個小時，但是未能見到她的未婚夫。

圖片版權 AFP Image caption 賈邁勒·卡舒吉曾是沙特政府高層顧問，之後「自我流放」到美國。

賈邁勒·卡舒吉其人

59歲的卡舒吉是沙特阿拉伯資深記者，為該國多家新聞機構做過一系列重要報道。前蘇聯入侵阿富汗時，他曾多次採訪過本拉登。作為熟悉本拉登的沙特記者，他自己後來也常接受媒體採訪。

他一度成為沙特政府高官擔任顧問，不過之後與政府決裂，成為異見人士。

去年，他前往美國，開始了自我流放的生涯，並且每月為《華盛頓郵報》撰寫專欄。

四月，《華盛頓郵報》刊登了卡舒吉失蹤前的最後一篇專欄——在文中，他呼籲阿拉伯世界的新聞自由。

失蹤前三天，他在接受BBC訪問時表示：「被抓進監獄的那些人根本就不是異議人士，只不過會獨立思考而已。」

賈邁勒·卡舒吉失蹤事件進程：

10月2日

3時38分：一架盛載著疑似是沙特特工團隊的私人飛機抵達伊斯坦布爾，下午稍後，另一架飛機也到達土耳其第一大城市

12時13分：幾輛外交事務車輛被拍到，當時車上被指有幾名沙特特工

13時14分：卡舒吉進入領事館大樓，他原定要在這裏領取他與未婚妻結婚的相關文件

15時08分：汽車離開領事館，鏡頭拍到了車子到達沙特領事寓所

21時：兩架私人飛機均離開土耳其

10月3日

土耳其政府宣佈，卡舒吉失蹤，並且被認為是進入了沙特領事館

10月4日

沙特阿拉伯方面表示，卡舒吉已經離開了領事館

10月7日

土耳其官員向BBC表示，他們相信卡舒吉已經在領事館內被殺害。這一說法稍後被沙特方面堅決否認

10月13日

土耳其官員向BBC阿拉伯語部表示，他們掌握了卡舒吉被謀殺的音頻和視頻證據，此前當地媒體已經報道過相關錄音和錄影素材的存在

10月15、17、18日