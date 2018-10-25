英國脫歐談判：成竹在胸還是束手無策

圖片版權 Reuters Image caption 脫歐談判對英國和歐盟雙方來說都很困難，但即使在布魯塞爾達成的協議，未必肯定能獲得雙方議會通過。

10月份結束的新一輪英國與歐盟脫歐談判峰會無果而終。

歐盟首席脫歐談判代表米歇爾·巴尼耶在（峰會）之夜後的一大早表示："可能永遠沒法達成英國脫歐協議。"

他接受法國廣播電台採訪時表示，歐盟與英國脫歐談判的協議的90%已經達成了，但由於愛爾蘭邊境問題的僵局，談判可能會破裂。

我們應該有什麼樣的感覺？

對英國人來說，有人擔心明年3月英國與歐盟無法達成協議"衝出"歐盟、而又沒有與任何其它國家達成其它貿易協議的威脅嗎？

我的建議是，為了我們自己的健康，把這個心理負擔放下，然後深呼吸。

在英國脫歐談判這個後期高壓階段，在英國的人士或者是英國人，都喜歡對歐盟領導人所做的每一個評論字斟句酌。

如果你選擇坐上這趟過山車，你會身心疲憊。

一會兒，你聽到巴尼耶先生聽起來很悲觀的評論，一會兒你聽到歐盟委員會主席容克說他"相信"英歐會達成英國退歐協議；

過了一會兒，你又聽到歐洲理事會主席圖斯克說英歐已經接近達成某種協議，但他又說這更是個"情感而非理智的印象"。

再過一會兒，你又聽到法國總統馬克龍用手指著英國的鼻子預言說，倫敦不在政治上讓步的話，愛爾蘭問題就永遠無法解決。

在英國，各大報刊對德國總理默克爾過去在英國歐盟峰會上是唱紅臉還是唱黑臉各執一詞。

眼看花了吧？大可不必，這不過是一台戲上出現的不同角色罷了。

圖片版權 EPA Image caption 2018年10月20日，倫敦舉行「人民的選票」盛大示威遊行，一些示威者質疑脫歐決定"值不值"？很多年輕人要求重新舉行公投，或結束「脫歐」，重返歐盟。

歐盟領導人希望達成協議

如果英國無協議脫歐，對有關各方都是代價昂貴，都會造成混亂。對此我們心裏很清楚。

我們知道。英國離開歐盟時沒有採取某種互惠安排，對所有參與者來說都是昂貴和混亂的。

隨著我們越來越接近歐盟法律規定的退出歐盟兩年談判期的尾聲，歐盟領導人對做出態度積極的聲明來支持英國首相特里莎·梅是心知肚明的。

因為他們知道梅首相的後背已經被逼到威斯敏斯特（譯者注：英國議會）的政治牆壁上，無路可退。

我們也看到歐盟現在開始做出更多讓步，以幫助推動談判取得成功。

但歐盟不准備妥協的兩條主要紅線是：

保護歐盟統一市場的完整性——因此，拒絶允許英國僅成為歐洲單一市場的成員（即無需加入人員和服務單一市場）

要求籤署具有法律約束力的協議，即無論英國脫歐後英國和歐盟之間的經濟關係如何，確保避免愛爾蘭和北愛爾蘭之間出現"硬"邊界。這就是所謂的"後盾"支持。

愛爾蘭問題的"前狼後虎"

愛爾蘭邊境問題是一個可能引發歐盟英國無法達成協議的問題。

歐盟提出的所謂"後盾"支持方案是：在英歐沒有達成替代、更好的、可行的方案或協議的情況下，允許英國的北愛爾蘭留在歐洲關稅同盟和部分單一市場協議內，以避免愛爾蘭和北愛爾蘭之間出現"硬"邊界。

歐盟領導人早已明白，英國首相不可能毫不猶豫簽署這項歐盟提案而在英國國內不受到挑戰。

但特里莎·梅說，這樣將分裂英國。

所以，歐盟又凖備改變原來其反對的英國提案，即英國暫時留在關稅同盟中，等到英國退歐後雙方建立一個"無摩擦"的自由貿易關係再說。

但這並非最後定案，因為不論英歐雙方談判代表如何就找到愛爾蘭邊界問題解決方案瘋狂地努力工作，結果達成的協議仍可能無法在布魯塞爾或英國議會通過。

時間所剩不多

根據歐盟法律，退出歐盟談判在啟動兩年後結束，距離英國2019年3月29日脫歐最後期限，目前所剩時間已經不多。已經沒有時間談判達成一個歐盟-英國關稅同盟。

歐盟向英國提出同意將明年英國脫歐後的過渡期延長一年時間的說法已經在英國媒體上掀起軒然大波，英國國內各方都表示反對。

除了愛爾蘭問題之外，希望達成協議的歐盟領導人們，已經開始對英國國內政治的變化深感擔憂。

他們心裏很明白，要想在布魯塞爾達成英國脫歐的協議條款，這項戰鬥任務只是完成了一半。