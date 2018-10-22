沙特外長承認記者卡舒吉被謀殺的前前後後

你的器材不支持播放多媒體材料 卡舒吉的失蹤和死亡引發國際輿論關注。

沙特阿拉伯記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）離奇失蹤並且可能已身亡的事件在國際社會引發軒然大波。沙特官員表示，卡舒吉被謀殺，但是將他的死歸咎於特工的一次「流氓行動」。

沙特外長阿德爾·朱拜爾（Adel al_Jubeir）向福克斯新聞（Fox News）表示，這次行動是一個「巨大的錯誤」，但是拒絶承認事件與實際掌權的沙特王儲有關，也否認王儲下令殺害卡舒吉。

這名沙特政府的顯赫批評者在10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾領事館之後失蹤，沙特政府一直無法清楚解釋他的下落，面臨著巨大的國際輿論壓力。

土耳其官員相信，卡舒吉是在領事館內被沙特一個特工團隊殺害。而沙特當局一開始堅稱他已經毫髮無損地離開了領事館，但是在上周五（10月19日）首次承認卡舒吉已經死亡。

當時沙特表示，卡舒吉是死於一場打鬥，但該說法立即招致廣泛質疑。

沙特承認：這是謀殺

沙特外長朱拜爾在評論事件時，將此定義為謀殺。

「我們決心找出全部事實，我們也決心懲罰那些對這場謀殺負責的人，」他說。

不過他補充說，實施這一行動的個體是「超出當局的管理範圍」行事：「很明顯有人犯了一個巨大的錯誤，而錯上加錯的是試圖去掩蓋它。」

圖片版權 AFP/Getty Image caption 朱拜爾在接受福克斯新聞台訪問時表示，這是一起謀殺事件。

圖片版權 AFP Image caption 沙特記者失蹤案撲朔迷離。

朱拜爾還表示，他們不知道卡舒吉的屍體在哪裏，但是強調行動並不是由沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼王子（Crown Prince Mohammed bin Salman）下令的。

「連我們情報部門的高層領導都不知道此事，」他說，事件是一次「流氓行動」。

沙特方面聲稱已經拘捕了18人，解除了薩勒曼兩名助手的職務，同時在事件後設立了一個由王儲領導的機構，改革情報部門。

盟友表達支持

在《華盛頓郵報》周六（10月20日）發表的一次訪問中，美國總統特朗普表示，沙特方面的解釋存在「騙局」和「謊言」，不過此前他曾表示自己認為沙特的說法可信。

他表示，希望王儲在這場謀殺事件中沒有責任。特朗普已經提及過制裁的可能，不過指出停止軍火售賣將會「傷害我們多於傷害他們」。

英國、法國和德國發表了聯合聲明，對卡舒吉的死亡表示震驚，並要求全面調查：「什麼都不能為這場謀殺辯解，對此，我們以最強烈的態度遣責。」

圖片版權 Reuters Image caption 美國活動人士在華盛頓街頭抗議，呼籲對沙特實施制裁。

沙特的一些地區盟友則表達了對沙特的支持。科威特稱讚了薩勒曼國王對事件的處理方式，而埃及、巴林和阿聯酋也表達了類似的支持。

周日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，他將會在周二的國會揭露「赤裸裸的真相」。

新的調查進展

不過到目前為止，土耳其仍然未正式將謀殺事件歸咎於沙特當局。而調查人員此前表示，他們已經掌握了音頻和視頻證據，顯示卡舒吉是在領事館內被一隊沙特特工殺害。

警方搜查了伊斯坦布爾附近的貝爾格萊德森林，他們相信屍體有可能被放置在那裏。一名官員表示，屍體的下落可能將在不久後被發現。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其當局在伊斯坦布爾城外的森林搜尋屍體。

沙特領事館以及領事官邸均已被搜查。

路透社在周日報道稱，已經訪問了一名沙特官員。這名官員表示，有人試圖將卡舒吉押送回沙特，卡舒吉反抗之下被鎖喉致死。

報道指，一名沙特特工穿上了卡舒吉的衣服離開領事館。

這名官員表示，沙特的說法發生改變，是因為「當時內部報告的錯誤信息」。