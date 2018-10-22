「因為中國」特朗普退中導 國際秩序要翻盤

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯否認違反《中導條約》，要求美國對退出《中導條約》決定作出解釋。

美國總統特朗普宣佈要退出事關國際安全秩序的美蘇中短程核導彈條約是因為中國嗎？中國是否面臨全新的國際和地區局勢？

美國媒體評論說，特朗普宣佈要退出中導條約的一大理由是「中國正不受約束地大力研發和部署相關武器，並威脅到美國的安全」。另外特朗普指責俄國不遵守條約。

1988年簽署的中導條約是上個世紀蘇美冷戰妥協的產物，規定不僅是要各自銷毀已有的中程導彈，還禁止研發和生產新的中程導彈。這是個雙邊條約，卻對國際安全具有深遠影響和重大意義。

在條約簽署生效之際，中國在中程彈道導彈的技術與實力方面尚無法和美俄相比。30年河西變化快，中國媒體早已公開稱，中國已經成為世界上擁有最先進和最強大中程導彈的國家。

特朗普自從上台後已經退出了一系列的國際和地區協議。有很多評論人士認為，在中國崛起的形勢下，他的目的是讓美國將世界秩序重新洗牌，將有利於中國的二戰後國際秩序推翻。

這重新洗牌是什麼目的？在21世紀第二個十年的末期重新洗牌，能否達到他的目的呢？

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普不斷退出國際現有政治、經濟、安全、文化和科技體制，給中國造成了面對全新的國際和地區局勢的可能性。

不斷退出國際組織意在中國？

首先來看一下特朗普自從上台後退出或否認前任美國政府認可的部分國際和地區組織。

2017年1月23日退出跨太平洋戰略經濟伙伴關係協議（TPP）；

2017年6月1日退出《聯合國巴黎氣候協定》；

2017年10月12日宣佈退出聯合國教科文組織（決定將於2018年12月31日生效）；這是美國第二次退出，上次是1984年。

2018年5月8日退出獲得聯合國批准的伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）2015年達成的伊核問題全面協議；

2018年6月20日，退出聯合國人權理事會；

2018年10月17日，宣佈啟動退出萬國郵政聯盟。

一些國際問題分析專家們認為，中國、俄羅斯和歐盟等在這些國際和地區協議裏發揮重大作用，使得這些協議對它們產生了有利影響。

美國可能退出聯合國？

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普在聯合國，聯合國秘書長（左）也要讓他三分。

2018年8月特朗普表示，世界貿易組織（WTO）多年來對待美國"非常糟糕"，讓美國處於非常不利的境地，需要"改變他們的做法"。

對於目前支撐國際政治關係體系的聯合國來說，特朗普有沒有退出的可能性呢？

且看特朗普2018年9月在聯大的發言：「美國是世界上最大的一個捐助國，但很少有人給予美國任何回報，因此美國正在認真審視其對外援助」。「我們期待其他國家要公正地分擔他們自己相應的責任」。美國承諾「要讓聯合國更有效、更有問責性。」

很多國際問題專家警告說，如果聯合國無法履行美國的意志，美國退出聯合國並非沒有可能。

特朗普能否「組新群」？

美國秉承"孤立主義"退出或拒絶加入國際社會大多數國家支持的國際或雙邊協議並非特朗普的發明。

僅在上世紀80至90年代，美國1982年就曾拒絶簽署它曾經主張、又經過談判獲得其它大多數國家同意的《聯合國海洋法公約》，1984年第一次退出聯合國教科文組織，1985年退出聯合國國際法庭，1995年退出聯合國工業發展組織，2001年退出聯合國反種族歧視大會，2001年退出美蘇反彈道導彈條約，2002年退出國際刑事法院條約。

目前特朗普政府不斷退出現有的國際和地區條約，能否能「組建新群呢」？這種可能性是存在的。

比如特朗普在2018年聯大演講中毫不隱晦地表示，印度、沙特、以色列和波蘭都是美國的朋友。

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國安理會會議。日本、德國、印度、巴西如何看待特朗普不斷退出國際組織和協議？

國際地區新秩序？

無疑的是，美國是第二次世界大戰後國際和地區秩序中最強大的領導者，現有的國際秩序都受到了美國的重大影響。

從過去30年看，不論是在經濟、安全還是政治制度方面，改革開放、經濟騰飛的中國是現有國際秩序的受益者，中國已經成為聯合國體制日益重要的貢獻者，比如中國已經是聯合國維和部隊最大的貢獻者之一，是安理會成員中第二大出資國和出兵國，其國際影響蒸蒸日上。

相比之下，作為二戰中的戰敗國但後來實現了經濟騰飛將經濟影響遍布全球的日本和德國，或者近20年來經濟開始騰飛並有成為世界或地區強國雄心的巴西、印度、土耳其等國來說，按目前聯合國規則，它們成為具有全球政治影響的聯合國安理會常任理事國的可能性目前幾乎為零。

有分析人士也認為，俄國也對中國國際影響和經濟軍事實力日增保持警惕，並不願意支持中國成為國際新秩序的領導者。

因此，特朗普不斷退出國際現有政治、經濟、安全、文化和科技體制，給中國造成了面對全新的國際和地區局勢的可能性。