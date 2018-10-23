東西方肢體語言碰撞 一定要謹慎做這些手勢

Image caption 交叉手指，希望考試順利

語言是人類交流的重要手段，但是人類借以交流的不僅僅只有言語。許多時候，肢體語言更能起到此時無聲勝有聲的效果。

通過一個人的手勢、肢體動作我們可以了解到對方的思想意識、情緒變化等等。

比如，許多亞洲人在照相時候喜歡用手做出英文字母大寫V的手勢。同時，在表示贊同時，人們通常豎起大拇指等。

而在西方，許多人在祈求自己或朋友好運時，往往做出食指和中指交疊的手勢。

這些手勢到底有什麼講究和來歷呢？

首先，手指交疊這一手勢由來已久，確切地說已經有好幾個世紀了。

其中一種說法是，這一手勢來源於古老的異教習俗。這些非宗教人士相信如果他們做出這樣的手勢，自己的願望就會變成現實。

但最初是需要兩個人的手指相互交叉，在願望實現後才能拿開。

Image caption 最初需要兩個人的手指相互交叉，在願望實現後才能拿開。

儘管這一手勢在西方許多國家非常普遍，人們不會對其產生誤解。然而，這一手勢並不是在任何國家都表達相同的意思。

例如，在越南，如果做出這一手勢則有暗含女性生殖器的象徵。因此如果用得不恰當，可能會引起尷尬。

圖片版權 Getty Images Image caption 祈求好運

特別是當你說話時看著某個人做出這一手勢，它有點相當於在西方對某人豎起中指的粗魯行為。

宗教色彩

當然，手指交疊這一手勢也有宗教的成分在裏面。在313年米蘭敕令（the Edict of Milan）頒布前，基督徒曾受到迫害。

羅馬帝國皇帝君士坦丁一世和李錫尼於313年，在意大利米蘭頒發了寬容基督教的敕令。自此承認了基督教的合法地位和信仰自由。

米蘭敕令是基督教的歷史轉折點，而在這以前，基督徒之間做出這樣的手勢，是一種相互間打招呼的密語。

同時，基督徒在困境時做出這一手勢，祈求能呼喚耶穌基督的力量和保護。

此外，在基督教在羅馬帝國被承認前，一些基督徒不能公開信教，在面對其懲罰者時他們不得不撒謊，這時他們往往做出這樣的手勢以免除自己受到說謊的內疚。

這就是為什麼至今還有人在背後偷偷的把手指交疊， 因為這樣做他們往往沒有講真話，或是知道他們無法兌現自己的承諾。

然而，這一手勢不僅僅局限於這些含義。倫敦大學學院認知神經科學研究所最近研究發現，兩個手指交疊這一手勢還可能緩解手指的疼痛。

科學家解釋說，如果你把手指交疊會讓我們大腦在處理冷、熱和疼痛等感覺時產生困惑。因此，有可能會緩解疼痛。

其他手勢

Image caption 豎起大拇指表示讚

同樣，人們用手可以做出各種不同的手勢，其孕育的含義也各不相同。

例如，緊握拳頭，手掌朝前意味著團結和力量。

而前面提到的人們照相時常使用的V字型手勢，也常常被稱為小兔子的耳朵。它也經常是朋友們照相或自拍時的小惡搞，給朋友的後腦勺插上兩個「小兔耳朵」。

Image caption "小兔耳朵"

今天，豎起大拇指一般來說是「好或是同意、贊成」的意思。但在古羅馬時代，豎起大拇指卻意味著判官決定讓角鬥士死亡。

但在希臘、中東等地，豎起大拇指是侮辱的意思，可能會給你帶來麻煩。

隨著數字時代的到來，這些手勢也都成了表情符號的一部分。例如，大拇指這個表情符號在臉書等社交媒體上隨處可見。

而且，相同的手勢在不同文化、種族、背景、群體以及時代中也有著不同的含義和變遷。

所以，在弄清它們的意思前，還是要謹慎為好。