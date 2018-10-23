沙特記者被殺疑雲 土耳其手裏還有哪些牌

圖片版權 AFP/EPA Image caption 沙特記者卡舒吉（左）日前在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館被殺。10月23日，土耳其記者埃爾多安（右）針對其被謀殺發表講話。

沙特阿拉伯記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）之死尚有許多謎底沒有解開，這起謀殺給國際社會帶來的衝擊遠未結束。23日（周二），土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）向他的執政黨議員表示，土耳其方面有強有力的證據顯示，針對卡舒吉的謀殺是提前多日精心策劃的。

當地時間23日，埃爾多安在議會發表講話稱，10月2日發生在沙特駐伊斯坦布爾（Istanbul）領事館內的謀殺是「野蠻」行徑，呼籲嫌疑人在伊斯坦布爾接受審判。

他同時要求沙特就卡舒吉屍體下落及謀殺行動發令人等問題作出答覆。

與此同時，沙特阿拉伯對卡舒吉之死的表態自相矛盾。沙特曾連續幾周堅稱卡舒吉仍活在世上，但最近改口稱這位59歲的《華盛頓郵報》撰稿人在一次流氓行動中被殺。

卡舒吉之死給沙特帶來了極大的國際輿論壓力。周二一場國際投資會議在沙特阿拉伯開幕，受卡舒吉案件影響，已有十多個政府及商業領袖宣佈退出這場會議。

包括美國總統特朗普在內的多國領導人已對這位沙特批評人士被殺一事表示譴責，同時要求進行全面調查。特朗普表示，對沙特的解釋並不滿意，但也強調沙特王國作為美國盟友的重要性。

埃爾多安：所有參與謀殺的人都會受到懲罰

埃爾多安在講話中表示，謀殺行動發生前，共有15名沙特籍人士分成三個小組，分別乘飛機抵達伊斯坦布爾。而在行動前一天，其中一些人曾前往領事館附近的貝爾格萊德森林。土耳其警方上周已開始在貝爾格萊德森林地區搜尋屍體。

他同時講述了這些沙特人士在卡舒吉抵達前在監控錄像系統中移除硬盤的過程。據悉，事發時卡舒吉是為結婚前往沙特領事館領取文件的。

埃爾多安還指出，在謀殺發生的同一天，有一名外貌與卡舒吉相似的男性，身穿卡舒吉的服裝，戴著他的眼鏡和一把假鬍鬚，與一群人一起離開了領事館。

本周一，美國有線電視新聞網（CNN）播放了這群沙特人士離開領事館的畫面。

埃爾多安證實，已有18人因此案在沙特被逮捕，但他沒有公布土方所獲情報的任何細節，也沒有提及任何土耳其媒體此前報道的「遇害錄音」或錄像。

「我的要求是，這18個人要在伊斯坦布爾接受審判，」他向自己領導的土耳其執政黨正義與發展黨（AK Party）議員們表示，「參與這起謀殺的所有人」都會受到懲罰。

他還聲稱，嫌疑人包括15名確認在謀殺前飛抵土耳其的沙特官員，以及3名沙特領事館官員。

缺少新細節的講話

圖片版權 Reuters Image caption 三周前，卡舒吉步入沙特駐土耳其領事館，這也是他最後一次被見到。

埃爾多安呼籲就此事成立獨立委員會展開調查，同時表示相信沙特國王薩勒曼（King Salman）會提供全力合作。

但土耳其總統的講話中沒有提及沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼王子（Crown Prince Mohammed bin Salman），這位王儲被認為是沙特王國中最有權勢的人物，許多人認為正是他下達了謀殺卡舒吉的命令。

BBC駐伊斯坦布爾記者馬克·洛文（Mark Lowen）表示，對於像埃爾多安這樣一個不避諱正面對抗的總統而言，此次講話可能是他維持與沙特外交關係的另一種嘗試，也可能是受到沙特或美國壓力的結果。

洛文認為，埃爾多安此先承諾，將揭露有關謀殺的「赤裸裸的真相」，但他的講話卻幾乎沒有提供任何新的細節。

沙特人的立場

你的器材不支持播放多媒體材料 卡舒吉的失蹤和死亡引發國際輿論關注。

23日，薩勒曼國王發表聲明稱，沙特阿拉伯將追究相關人員的責任，不管這些人是誰。

沙特官方媒體還報道稱，國王及王儲在首都利雅得會見了卡舒吉家人，其中包括他的兒子薩拉赫（Salah bin Jamal）。

沙特阿拉伯在此事上的說法自相矛盾。沙特方面最初表示卡舒吉是活著離開領事館的，但後來改口稱其死於領事館內發生的一場「拳斗」。

當地時間21日，沙特外交大臣阿德爾·朱拜爾（Adel al-Jubeir）承認卡舒吉已被殺身亡，但表示沙特領導人對這場「流氓行動」並不知情。

「做出這件事情的那些人超越了他們可以行使的職權，」朱拜爾向福克斯新聞（Fox News）表示。「這顯然是一個巨大的錯誤，而試圖掩蓋錯誤的行為又使情況變得更加複雜。」

屍體下落依舊成疑

圖片版權 AFP Image caption 當地時間周一，土耳其警方在伊斯坦布爾一處地下停車場搜尋證據。

23日，新華社英文網站報道稱，卡舒吉的屍體已被找到。一些中文媒體還引用俄羅斯衛星網及英國《鏡報》報道稱，在沙特駐伊斯坦布爾領事館官邸的一口井內找到了卡舒吉的部分屍體。

而埃爾多安則要求沙特就卡舒吉屍體的下落給出說法。

朱拜爾接受福克斯採訪時稱，沙特方面不知道屍體所在何處。

21日，一名不願具名的沙特官員向路透社表示，卡舒吉在對將他送回沙特的行動做出反抗後，遭鎖喉而死。他的屍體隨後被卷在地毯裏並交給當地的「合作者」進行處理。

埃爾多安在周二的講話中要求有關方面公開上述人士身份。

沙特當局表示，除逮捕18人外，該國還解僱了兩名王儲的助手，並在王儲的領導下成立專門組織，在謀殺事件後對情報機構進行改革。

路透社引用土耳其和阿拉伯情報信源表示，其中一名助手沙特·卡塔尼（Saud al-Qahtani）曾在卡舒吉接受訊問時通過Skype出現，且跟卡舒吉發生衝突，卡塔尼隨後下達指令稱「把這條狗的頭給我帶過來」。

消息人士稱，埃爾多安手上握有一份Skype錄音的副本，但拒絶將其交給美國。

沙特會議爭議中開幕

23日，有「沙漠達沃斯」之稱的「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）大會在利雅得開幕，而至少40名受邀者拒絶出席。

BBC阿拉伯事務編輯厄舍爾（Sebastian Usher）表示，雖然一些知名人士退出會議，但仍有上百人出席，其中一些人還是代表本身不願露面的企業領袖參會。

厄舍爾報道稱，出席會議的代表們談論的話題是務實的，沙特阿拉伯擁有遠大的未來，不管這個挫折看上去多麼令人震驚，最終都會成為過去。

受卡舒吉事件影響，沙特阿拉伯受到其西方盟友的不少壓力，德國已叫停對沙特的武器出口，加拿大威脅要取消兩國數十億美元的軍售合同。

然而沙特仍然得到了包括科威特、埃及等國在內的中東盟友的支持。