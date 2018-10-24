沙特記者被殺事件：沙特、土耳其及美國的微妙口徑

圖片版權 Reuters Image caption 卡舒吉被殺後，特朗普一直面臨各方壓力，要求他對沙特採取強硬立場。

連日來，沙特阿拉伯、土耳其及美國等方面對沙特異見記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺一事持續作出回應。隨著案件有關細節不斷被披露，三國的態度也在發生變化。

美國總統特朗普日前表示，沙特阿拉伯對被殺一事的回應是「有史以來最糟糕的掩蓋方式」。

當地時間24日，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）在沙特首都利雅得承諾稱，將要懲罰所有對卡舒吉之死負責的"罪魁禍首"。

三周前，卡舒吉在沙特駐土耳其首都伊斯坦布爾領事館內被殺。特朗普稱，此案背後的所有人都「應該遇上大麻煩」。

特朗普表態後不久，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也表示，美國會「懲罰那些對此事負責的人」，且已經剝奪了目前21個確認身份的嫌疑人的簽證。

沙特政府將這起謀殺歸咎於多名流氓特工的行動。沙特王儲24日在一場商業論壇上表示，這場罪行「對所有沙特人都是痛苦的」，沙特與土耳其永遠不會有裂痕。「許多人嘗試利用目前令人痛苦的局面，在沙特和土耳其之間製造裂痕。而我想要告訴他們：你們永遠不會得逞。裂痕永遠不會存在。」

你的器材不支持播放多媒體材料 卡舒吉失蹤3天前，曾來到BBC總部聊起他對「異見人士」的看法。

而土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）則稱，卡舒吉死於一場由沙特情報官員和其他部門官員精心策劃的「政治性謀殺」。

當地時間周二，特朗普在白宮向記者表示：「他們最初的理念非常差，執行得也很糟糕，而隨後的掩蓋方式更是有史以來最糟糕的。」

「不管想到這個方法的人是誰，我覺得那個人都會有大麻煩。他們也應該遇到大麻煩，」特朗普說。

59歲的卡舒吉生前為美國居民，是《華盛頓郵報》撰稿人。沙特政府對卡舒吉案件提供的說法前後矛盾。在其失蹤最初的幾周，沙特一直堅稱他仍活在世上，而不久前卻改口稱他在前往沙特駐伊斯坦布爾領事館後在一場流氓行動中被殺。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）近日在歐洲議會講話時表示，歐盟成員國必須追究這場謀殺的全部細節，避免任何「偽善」行為。圖斯克稱，希望各成員國及成員機構注意避免所有「模棱兩可的遊戲」。

特朗普態度轉變

特朗普周二對沙特阿拉伯的公開批評是其目前為止言辭最激烈的一次，但同時他也繼續強調了這個王國作為美國盟友的重要地位。

特朗普此前接受《華爾街日報》採訪時提到了沙特皇室介入此次謀殺的可能性，表示自己相信國王薩勒曼（King Salman）事先對這一行動並不知情。而當被問及沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）可能扮演的角色時，特朗普回答道：「現在是他掌權，所以如果要說有誰（會被告知），那應該是他。」

圖片版權 Reuters Image caption 美國活動人士在華盛頓街頭抗議，呼籲對沙特實施制裁。

特朗普稱，他已經向王儲詢問過卡舒吉一事，王儲表示謀殺在策劃階段時自己對此並不知情。

報道稱，在回答是否相信沙特王室的說法時，特朗普停頓了許久，表示：「我真的很想相信他們。」

特朗普還表示，美國情報官員正從土耳其和沙特阿拉伯啟程返回，將提供與此案相關的信息。

美國中央情報局（CIA）局長吉娜·哈斯佩爾（Gina Haspel）已就此事前往土耳其。

土耳其英文報紙《沙巴日報》（ Daily Sabah）報道稱，土方情報官員已經向哈斯佩爾分享了一份沙特領事館內錄音，這份錄音記錄了謀殺案的可怕細節。

特朗普對卡舒吉被殺一事的態度似乎有些轉變。就在幾天前，在亞利桑那州被問及是否相信沙特方面的解釋可靠時，特朗普表示：「我相信」。

美國接下來會如何行動？

蓬佩奧稱，美國正在研究對據信參與謀殺的人實施制裁，具體措施可能不局限於廢除他們的簽證。「這些處罰不會是美國在這件事上的最終表態，」他表示。

他表示，目前已知的嫌疑人分別在沙特情報機構、外交部及皇家法院工作。而一位美國國務院官員表示，由於「簽證信息保密性」，這些嫌疑人的姓名不會被披露。

土耳其與沙特怎麼說

圖片版權 EPA Image caption 日前，沙特國王（右一）及王儲（右二）在首都利雅得會見卡舒吉兒子（左）及其另一名家人。

當地時間周二，埃爾多安向其所在的執政黨議員表示，對卡舒吉的謀殺是提前多日精心策劃的。

埃爾多安稱這起謀殺是「野蠻」行徑，並呼籲嫌疑人在伊斯坦布爾接受審判。

與此同時，一場國際投資會議周二在沙特阿拉伯開幕，沙特王儲也出席了這次會議。受卡舒吉案件影響，已有多個政府及商業領袖宣佈退出該會議，多名國家領導人對卡舒吉被殺表示譴責，同時要求進行全面調查。

薩勒曼國王周二主持一場內閣會議後發表聲明稱，沙特阿拉伯將追究相關人員的責任。

Image caption 卡舒吉曾批評沙特王儲薩勒曼（圖中人物）行為像普京。

沙特官方媒體還報道稱，國王及王儲在首都利雅得會見了卡舒吉家人，其中包括他的兒子薩拉赫（Salah bin Jamal）。而根據美聯社（Associated Press）消息，由於卡舒吉工作關係，薩拉赫自去年起已被禁止出遊。

沙特在此事上的說法自相矛盾。沙特方面最初表示卡舒吉是活著離開領事館的，但後來改口稱其死於一次「流氓行動」，而該國領導人對此並不知情。

「做出這件事情的那些人超越了他們可以行使的職權，」沙特外交大臣阿德爾·朱拜爾（Adel al-Jubeir）日前向福克斯新聞（Fox News）表示。「這顯然是一個巨大的錯誤，而試圖掩蓋錯誤的行為又使情況變得更加複雜。」他同時表示，沙特方面並不知道卡舒吉屍體下落。

真相撲朔迷離

21日，一名不願具名的沙特官員向路透社表示，卡舒吉在對將他送回沙特的行動做出反抗後，遭鎖喉而死。他的屍體隨後被卷在地毯裏並交給當地的「合作者」進行處理。

沙特當局表示，除逮捕18人外，該國還解僱了兩名王儲的助手，並在王儲的領導下成立專門組織，在謀殺事件後對情報機構進行改革。

路透社引用土耳其和阿拉伯情報信源表示，其中一名助手沙特·卡塔尼（Saud al-Qahtani）曾在卡舒吉接受訊問時通過Skype出現，且跟卡舒吉發生衝突，卡塔尼隨後下達指令稱「把這條狗的頭給我帶過來」。

消息人士稱，埃爾多安手上握有一份Skype錄音的副本，但拒絶將其交給美國。