連環炸彈郵件威脅美國政商人物　特朗普抨擊「媒體的敵意」

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約市的時代華納辦公大樓外，炸彈分隊的汽車在待命。

一系列懷疑藏有爆炸品的包裹在同一天分別寄至美國政界多名顯赫人物的辦公室或寓所，包括前總統奧巴馬（Barack Obama）以及前國務卿希拉里·克林頓（Hillary Clinton）。

當地時間周三（10月24日），美國華盛頓和紐約多個地點分別截獲包裹，而美國有線電視新聞網（CNN）的總部時代華納中心（Time Warner Center）一度全面疏散。

所有包裹均未爆炸，不過聯邦調查局（FBI）表示，可能有更多類似包裹仍在寄送途中，目前調查人員正在全力追蹤寄件人。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三晚間呼籲人們在政治當中要「更文明一些」，但隨即引來批評者指責。

這是美國連續兩天截獲試圖寄給重要人物的可疑爆炸品包裹。周一，投資商人喬治·索羅斯（George Soros）家中也發現了藏有爆炸裝置的包裹。

特朗普再度指向媒體

當地時間周三晚上，美國總統特朗普在威斯康辛州的一場大型集會上表示，要捉拿寄送可疑包裹的肇事者。不過，他隨即將矛頭轉向新聞傳媒，呼籲媒體「停止無休止的敵意」。

他的批評者隨即指責其言論虛偽，因為特朗普本人就經常對反對者和新聞媒體惡語相向。

特朗普在集會上表示：「參與政治的人們，必須停止將政敵當作有道德缺陷的人來看待。」

他還表示：「誰都不應該隨意將政治對手比作歷史上的那些反派，但這是現在經常有的事。」

圖片版權 AFP Image caption 特朗普於周三晚上在威斯康辛州一場集會上呼籲「搞政治要文明一些」。

不過，特朗普並沒有明確提到任何一個可疑包裹的投遞目標。

較早前，CNN總裁傑夫·扎克（Jeff Zucker）批評特朗普以及白宮新聞發言人，指他們不理解自由言論的作用。

扎克表示：「在白宮，他們對持續攻擊媒體的嚴重性完全缺乏認識。」

包裹的投遞目標是哪些人？

當局在周三確認，懷疑爆炸品包裹是寄向紐約、華盛頓特區以及佛羅里達州的多個地點。

根據FBI的最新一份聲明，爆炸裝置的投遞目標包括：

前國務卿希拉里·克林頓

前總統奧巴馬

中央情報局前局長約翰·布倫南（John Brennan），CNN代收

前司法部長埃里克·霍爾德（Eric Holder）

加州民主黨國會議員瑪克辛·沃特斯（Maxine Waters）

自由派慈善家、金融家喬治·索羅斯（周一）

周三上午，CNN紐約辦公樓郵件室發現一個可疑包裹，收件人是布倫南，之後大樓全面疏散。

圖片版權 CBS Image caption 周三上午，時代華納大樓需要全面疏散。

聯邦調查人員正在追查另一個包裹的去向，相信包裹是寄給前副總統喬·拜登（Joe Biden）。

高度政治化的事件？

這一系列可疑包裹的寄送目標，都是經常受到美國保守派批評的人物。其中總統特朗普對他們的批評尤為突出。

一些民主黨人指責，是特朗普的言論煽動了暴力；但是特朗普的支持者則認為，這些包裹是民主黨的陰謀，試圖為中期選舉爭取選票。

目前沒有證據顯示任何一方的說法，警方也未公布任何關於嫌疑人的信息。

目前距離美國中期選舉尚有不足兩周的時間，這是美國政治高度兩極化的時刻。

分析－中期選舉的「震撼彈」

BBC中文駐美記者馮兆音，發自華盛頓

在被攔截之前，這幾個包裹無一爆炸傷人，然而，事件無疑猶如向美國政壇投下一枚「震撼彈」。輿論焦點幾乎全都落在連環包裹出現的時間上：離中期選舉不到兩周，正是候選人衝刺的敏感時期。

目前發現的包裹都寄給了親民主黨的政商人物，疑似被做了手腳的回郵地址屬於一位民主黨國會議員。這樣「一邊倒」的包裹，給了人們極大的解讀空間。

社交媒體推特（Twitter）上，網友們對事件的看法呈兩極化。有人認為這是民主黨自導自演的戲法，為的是轉移大眾對拉美難民潮的注意力，同時博取選民的同情；也有人譴責，一向口不擇言的特朗普是引發仇恨對立的根源，是他助長了極右群體針對左翼人士的暴力之風。在政治取向愈趨分裂的美國，人們似乎只願意相信符合自己意識形態的「真相」版本。

發現包裹只是這樁事件的開始，隨著調查的深入，炸彈客的身份或會在幾日內揭曉。連環爆炸包裹的衝擊力還將陸續襲來，為中期選舉再添波瀾。

圖片版權 Reuters Image caption CNN辦公樓外有炸彈處理人員待命。

各方回應

較早前，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）指責這一系列針對CNN及一眾重要民主黨人的意圖襲擊是「恐怖行徑」。

白思豪向媒體表示，這是有意製造恐怖，「以暴力行為破壞新聞自由，傷害這個國家的領導者」。

美國副總統彭斯（Mike Pence）則強調：「事件的責任人將會受到司法制裁。」

周三，白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）對這種「意圖暴力襲擊」公眾人物的行為表示遣責。之後，她在推特上發帖稱，對於CNN所受到的威脅，白宮同樣表示遣責。

特朗普過去多次批評新聞記者——特別是CNN——是「假新聞」和「人民的敵人」。上周，他還對一名共和黨國會議員「抱摔」襲擊了一記者表達了讚揚。

圖片版權 Reuters Image caption 事件發生後，紐約警方瞬即在時代華納中心大樓以及其他顯要地標加強警力。

民主黨高層佩洛西（Nancy Pelosi）和查克·舒默（Chuck Schumer）在一份聯合聲明中稱，特朗普在周三的發言是「空洞的」，除非「他收回此前縱容暴力行為的言論」。

白思豪在一場新聞發佈會上表示：「要向所有公務人員、所有黨派人士說——不要鼓勵暴力，不要鼓勵仇恨，不要鼓勵攻擊媒體，你可以有不同意見，但你必須表現出尊重。」

聯邦調查局表示，目前的調查將是當局的第一要務。

這些包裹是什麼？

被截獲的包裹均被指是管狀炸彈，但全部沒有發生爆炸。

試圖寄給奧巴馬和希拉里的包裹在遞送之前就被安保人員截獲。

圖片版權 CBS Image caption 寄送至CNN辦公樓的爆炸裝置。

包裹全部都是用牛皮紙信封和氣泡布包裝，並貼上了電腦打印的地址標籤。所有包裹都將民主黨全國委員會前主席黛比·沃瑟曼·舒爾茨（Debbie Wasserman Schultz）列為寄件人，不過在信封上她的名字拼寫有錯誤。

目前為佛羅里達州國會議員的舒爾茨發表聲明表示，對於她的名字被這樣使用，她「深感不安」。

圖片版權 FBI Image caption 民主黨議員舒爾茨的名字出現在包裹上，不過拼寫有錯誤。

美國媒體報道，寄往CNN的包裹顯示收件人是布倫南，而他原定於周三要在該電視台露面。

紐約警察局長詹姆斯·奧尼爾（James O'Neill）表示，在寄往CNN的包裹內還有一個「裝有白色粉末的信封」，執法部門正在對此進行鑒定。

圖片版權 Getty Images Image caption 前總統奧巴馬在華盛頓的寓所外，警方增派了人手。

「收件人」的回應

事件發生後，希拉里·克林頓在佛羅里達州的一場選舉活動上發言。她向特勤人員表示感謝，同時說她與家人都平安無事。

圖片版權 Getty Images Image caption 前總統奧巴馬的辦公室及克林頓夫婦的寓所均成為了可疑包裹的投遞目標。

「這是一個令人不安的時刻，」她說，「這是一個深度分化的時刻，我們必須竭盡全力將我們的國家團結起來。我們也必須選出那些為此盡力的候選人。」

奧巴馬的發言人拒絶就事件置評，並請記者參考美國特勤局發表的聲明。