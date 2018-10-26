為「中國間諜」辯護的兩美國前檢察官有何來頭

圖片版權 AFP Image caption 徐延軍在今年四月於比利時被捕，十月初被引渡至美國。這是美國首次引渡被指控為中國間諜的人士，並正值中美關係緊張之時。

BBC中文駐美記者查閲法庭文件發現，兩周前被起訴涉嫌竊取美國航空航天商業機密的中國籍男子徐延軍（Xu Yanjun，音譯）的辯護團隊中，包括兩位刑事檢控經驗豐富的美國前聯邦檢察官，他們曾經主管國家安全、反恐和打擊刑事犯罪的工作。

美國檢方稱，徐延軍是中國國家安全部下屬的江蘇省安全廳副處長，以化名及虛假職務從事情報工作。

香港《南華早報》早前報道，徐延軍的辯護團隊在數日前新增一位辯護律師羅伯特·麥克布萊德（Robert McBride），他曾任美國聯邦檢察官，屬於司法部前僱員。

BBC中文駐美記者調查發現，目前為徐延軍辯護的三名美國律師中有兩人是美國前聯邦檢察官。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國司法部的起訴書指，通用電氣航空是相關間諜行動的其中一個目標。

辯護團隊有何來頭？

徐延軍的三名辯護律師都來自塔夫特律師事務所（Taft Stettinius & Hollister）。

根據律所網站刊載的簡歷，現任北肯塔基州分部合伙人的麥克布萊德，曾在該州東司法轄區擔任美國聯邦助理律師長達15年，還曾任該區的刑事案件主管、國家安全檢察官和反恐顧問委員會的協調員。麥克布萊德曾在美國海軍服役十年，駐扎過關島與新奧爾良。

另一位辯護律師羅夫·科納（Ralph Kohnen）是該律所在俄亥俄州辛辛那提市分部的合伙人，曾是聯邦檢察官和刑事辯護律師。在2001年，他升任為美國聯邦檢察官辛辛那提辦公室的副刑事主管。他還多次獲得聯邦調查局（FBI）、美國財政部和其他公營及私營機構頒發的獎項和表彰。

律所網站寫道，基於擔任聯邦檢察官的經驗，科納理解刑事調查和檢控可以影響一個人的一生，因而「他總會尋找為客戶達成目標的方法」。

由於美國聯邦檢察官在全國各地的辦公室皆為司法部的下屬機構，麥克布萊德和科納皆為司法部前僱員。目前作為徐延軍的代表律師，他們將與老東家對簿公堂。

前聯邦檢察官加入私營律所擔任刑事律師的例子並不少見，但此案或涉及中國情報搜集，案情敏感，包括兩位前聯邦檢察官的辯護團隊特別引人關注。

BBC中文駐美記者分別向麥克布萊德和科納發去電郵，詢問他們在本案中的職責，及他們作為前聯邦檢察官，為被指控為中國間諜的徐辯護一事的回應，在截稿前並未得到回復。

徐延軍的第三位辯護律師是該律所在辛辛那提市分部的另一位合伙人簡恩·科斯（Jeanne Cors）。她在加入這家律所前，曾是美國威斯康星州參議員的法律助理。根據律所網站，她經常代表客戶與包括美國司法部、美國證券交易委員會等聯邦和州級機構在法庭上交鋒。

目前尚不清楚是哪個機構或個人代表徐延軍，與這家律所接洽。

圖片版權 AFP Image caption 通用電氣航空每年生產數以千計的商用及軍用飛機引擎。

中美關係緊張之時的「間諜案」

法庭文件顯示，徐延軍被控共五項罪名，包括兩項經濟間諜罪、兩項偷竊貿易機密和一項刑事沒收（criminal forfeitures）罪名。有一位華語翻譯員出席庭審，為徐提供中英文翻譯。

起訴書指，徐延軍曾使用化名曲輝（Qu Hui，音譯）和張輝（Zhang Hui，音譯），試圖以「江蘇省科學技術協會（JAST）」的機構關係來掩蓋他的真正職務，誘導美國航天航空工程師到中國舉辦關於其公司最關鍵研發技術的講座，並多次詢問涉及飛機製造商業機密的問題。

起訴書還說，徐與南京航空航天大學的人員來往甚密，而該校是中國頂尖的科技高校，尤其對航空業有重要貢獻。

總部設在俄亥俄州的通用電氣航空（GE Aviation）早前發佈公告稱，徐接近的美國工程師是該公司的前僱員，但徐的行動對公司的影響「微乎其微」，強調並無軍事敏感信息被他人獲取。

徐延軍被引渡到美國後，中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，美方有關中國公民從事經濟間諜活動的指控純屬捏造。希望美方能夠依法公正的處理，確保中國公民的合法權益。

徐延軍在今年四月於比利時被捕，十月初被引渡至美國。這是美國首次引渡被指控為中國間諜的人士，並正值中美關係緊張之時。

引渡前一周，美國副總統彭斯（Mike Pence）剛發表特朗普政府上台以來，覆蓋話題最廣泛、批評最嚴厲的對華政策演說。