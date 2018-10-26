圖片版權 Getty Images Image caption 專家表示，一些買家是被幼獅的可愛外表吸引。

在不尋常的地方發現因不尋常的緣由躲藏起來的人，是警察習以為常的事情。

不過，本周較早前的巴黎，警方所找到的一個人還是震驚了他們。

該名30歲的男子被發現躲藏在鄰居的櫥櫃裏，而附近的一張牀上，則坐著一隻幼獅。

去年，警方在這個城市的另一個公寓內發現了幼獅。今年較早前，荷蘭有人在戶外慢跑的時候在田地上發現一隻幼獅被棄置在籠子裏。

這是怎麼回事？BBC訪問了非法野生動物交易方面的專家們來解讀這些現象。

幼獅都從哪裏來？

官員表示，在歐洲非法飼養的幼年獅子很可能不是在野外出生的。

「它們很有可能是獅子在歐洲被囚禁的狀況下生出來的，」國際愛護動物基金會（International Fund for Animal Welfare）的非法野生動物交易專家洛伊斯·勒蘭孔（Lois Lelanchon）說。

「它們可能是來自私人所有者、不負責任的養殖者、沒有許可文件的動物園或者不擇手段的馬戲團，」他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 這只幼獅在今年較早前被非法走私進入土耳其。

勒蘭孔解釋說，試圖從非洲或者亞洲將異地的動物走私進來是非常冒險的，因為這一行當監管非常嚴密，而海關人員都訓練有素。

不過，它並非毫無可能，過去確實曾有一些人試圖瞞過機場安檢將大貓偷運過境。

監察野生動物貿易的國際野生物貿易研究組織（Traffic）工作人員里查德·托馬斯（Richard Thomas）也認為，近期發現的這些獅子「幾乎肯定是圈養繁殖的」，不過也不能排除它們可能從外國走私入境的可能。

「問題在於走私者如何千方百計逃過偵察和抓捕，」他說，「可能就是小動物直接被忽略了，又或者是有什麼原因促使相關人員視而不見。」

誰在買小獅子？

那些有大量閒錢的人。

本周在巴黎抓獲的這個嫌疑人，據報試圖在社交媒體上以10000歐元（11470美元，8835英鎊）的價格出售這頭小動物。

托馬斯說：「可能是有些人認為，擁有一隻這樣的動物會給他們一種無可匹敵的權力感。」

他還表示：「一些擁有者要麼是有錢有勢，認為自己凌駕於法律之上，要麼是地下犯罪王國當中的大人物。」

圖片版權 Getty Images Image caption 電影《疤面煞星》中，阿爾·帕奇諾飾演的主角養了一隻老虎當寵物。

似乎確實是這樣。2009年，意大利警方抓到了一隻鱷魚，他們說是屬於一名懷疑是黑手黨老大的人物。

托馬斯表示，影視作品有可能助長了這種野生動物的光環。「想想在《疤面煞星》（Scarface）裏養寵物老虎的阿爾·帕奇諾（Al Pacino，阿爾·帕仙奴）或者《007：大破天幕殺機》（Skyfall）裏養科摩多巨蜥的那個壞蛋吧，」他說。

不過，勒蘭孔則說，純粹的無知也是人們購買大貓幼子的另一個原因。

「那些認為幼獅又漂亮，又有異域風情，又酷又與眾不同的人們（才會買它），」他說，「但是他們不考慮動物保護的問題，以及養一隻獅子帶來的安全隱憂。」

這是個壞主意，為什麼？

好吧，首先，它們是非常危險的野生動物。

「和狗不一樣，這些動物並沒有經過多個世紀的家養馴化，」托馬斯說，「即使是從很小開始就被人類飼養，但它們長大之後仍然不大可能馴服。」

「野生動物始終是野性的，而它們可以很危險，」勒蘭孔說，「它們可以給所有者或者周圍的其他人帶來危險，特別是如果它們逃出來的話。」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國俄亥俄州公路出示警告，附近有野生動物。

而它們確實有可能逃出來。2011年，美國俄亥俄州警察就曾開槍射殺了若干只從一家私人動物園裏逃出來的熊、狼、老虎和獅子。

另一個需要考慮的因素是一隻大貓要好好生活的各種複雜需要。

「大多數私人所有者並不能正確提供這些動物所需要的東西，」勒蘭孔說，「很明顯，獅子是不吃狗糧的，而且它們需要大片陸地來伸展筋骨。」

他說：「它們當中的大多數，結局都不那麼美好。」

它們被發現了會怎樣？

托馬斯表示，當一隻大貓長大到變得無法控制的時候，主人就很可能會拋棄它們。

他以最近荷蘭的事件為例，表示它很可能就是這樣一回事。

圖片版權 AFP Image caption This cub was found abandoned in a small cage in the Netherlands last month上月在荷蘭，這一隻小獅子被人發現棄置在了一個籠中。

又或者，有人會主動自首，將動物交給有關當局，但是勒蘭孔說，這相對不那麼普遍，因為主人幾乎肯定會面臨刑事起訴。

如果警方發現一隻幼獅，第一要務就是要檢查它的情況是否良好。

「當它們被沒收之後，將會由一個經驗豐富的人員來檢查動物的狀況，尋找任何可能存在虐待的證據。」

「假如動物狀況良好，就會進入下一步，尋找一個可以將其安置的設施，」他解釋說，「可能是野生物中心、動物園或者庇護所。」

圖片版權 Getty Images Image caption 被送到南非的動物保護中心的幼獅。

假如找得到合適的機構，動物就會找到新家。

去年在巴黎一所空置公寓裏發現的那只消瘦的幼獅，最後就是這樣。

它被送到南非一個野生動物官員開設的動物保護中心。至少這一次，故事有一個美好的結局。