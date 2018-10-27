2018年的第43周，BBC記者探訪引起世界關注的中國新疆」再教育營「，發佈一組報道。周二，連接中國珠海、香港與澳門的港珠澳大橋正式開通，這個耗資巨大的工程被指責為」大白象「工程。然而，在大橋開通前夕，澳門中聯辦主任鄭曉松墜樓身亡，引發聯想。本周四，日本首相安倍晉三正式訪問中國三天，是7年以來首次有日本領導人訪問中國。在台灣，北迴鐵路宜蘭蘇澳路段發生普悠瑪自強號快車出軌，造成18人死亡、187人受傷。

剛剛過去的一周，BBC中文發表的這些作品，受到讀者關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

１.尋找「消失」的維族人：BBC探訪新疆「再教育營」

中國被控將數十萬維吾爾穆斯林送進「再教育營」引發世界關注，當局稱這是為了「打擊恐怖主義」而設立的特殊學校。BBC記者沙磊（John Sudworth）走訪新疆，探尋這裏究竟發生了什麼。

２.習近平南下廣東的背後：由港珠澳大橋開通儀式說起

圖片版權 XINHUA

連接中國珠海、香港與澳門的港珠澳大橋23日舉行開通儀式，並在翌日正式通車。中國國家主席習近平主持儀式。官方強調，大橋有助促進粵港澳融合，並為大灣區發展奠定基礎，但香港觀察人士把這耗資約200億美元的項目，稱為「大白象工程」，他們認為這種「硬融合」是大陸進一步削弱香港「高度自治」及自由的一步。外界期望習近平在改革開放40年之際南下，或會在大橋開通儀式發表講話，但最後，他除了簡單宣佈大橋啟用外，並沒有發表任何公開演講。

３.安倍訪華亮點：日本與中國「微妙而脆弱」的關係

圖片版權 AFP

自2012年日本政府宣佈把尖閣諸島（即中國稱呼的釣魚島）國有化以來，中日關係一直陷入低谷，但現在中日關係走進了一個矛盾而微妙的階段。日本首相安倍晉三在25日起訪問中國三天，是7年以來首次有日本領導人訪問中國，過去幾年安倍到中國也只是出席國際會議活動。但中日關係表面「再次正常化」，是因為中美貿易戰，以及美國總統特朗普傾向保護主義的政策，兩國只是「各取所需」。這次安倍訪華的核心，僅限於經濟合作及有限度的民間交流，兩國或會把領海主權爭議及歷史問題先放在一旁，但這些問題根深柢固，兩國關係仍然「脆弱」。

４.澳門中聯辦主任鄭曉松墜亡 中國官員墜樓成高頻詞

圖片版權 CNS

21日早，中國國務院港澳事務辦公室發佈消息稱，中國中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任鄭曉松於10月20日晚在其澳門住所墜樓身亡。官方稱，鄭曉松墜亡是因為罹患抑鬱症。中共十九大前夕，鄭曉松從中央對外聯絡部副部長一職調任澳門，去世前履新一年零一個月。鄭曉松的墜亡發生在港珠澳大橋開通前夕。

５.台鐵普悠瑪事故的四大焦點

圖片版權 AFP

本周，台灣北迴鐵路宜蘭蘇澳路段發生普悠瑪自強號快車出軌事故。遇事的台灣鐵路管理局第6432次列車事發時載有366名乘客。台灣消防署10月22日清晨通報，事故共造成18人死亡、187人受傷。這是台鐵近30年來死傷最慘重的事故，隨著車站最新監控視頻曝光、鐵路局透露司機曾報告故障，針對車速與防護裝置的調查成為了關注焦點。