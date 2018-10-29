中國投資遭遇英國零售寒冬 市場機遇仍存

Image caption 電商雖然發展迅速，但英國大街上還總是有喜歡去實體店的消費者。

在海外併購熱潮中進軍英國零售業，為何一些中國民企從數年前的高價收購轉入低價拋售？

英國媒體透露，中國南京鞋企千百度已經在安排出售已經幾乎成為倫敦地標之一的英國老牌玩具連鎖運營商哈姆萊斯。

哈姆萊斯玩具店位於倫敦市中心攝政街，創立於自1760年，已經有兩百多年歷史。

8月份，同樣是由中國南京的新百集團2014年以約1.55億英鎊高價收購的英國百年老店福萊德百貨（House Of Fraser）（超過80%股權）破產。這個消息也越過重洋反衝擊到新百所在的中國A股市場。

中國投資者在收購後將這兩個品牌引入中國。當他們在英國遭遇滑鐵盧的同時，其在中國開設的品牌店也面臨中國經濟下行的嚴峻局面。2018年10月，南京新百集團在業績和市場情況不佳的情況下換帥，作為南京新百的大股東袁亞非出任董事長，成為南京新百的實際控制人。

袁亞非當年堅稱線下實體店永不消失，難道他錯了？英國零售業遭遇寒冬，為何一些歐美企業卻同時在英國市場高歌猛進呢？

對於仍在計劃進軍海外的中國企業，能從中學到什麼教訓、看到什麼機遇呢？首先回過頭來以福萊德百貨為例來看看為何說當年新百的投資是冒進英國。

零售巨頭與管理者

有業內人士表示，從1849年創立後來擴張到全英國的福萊德在2014年已經面臨嚴峻市場與內部財務挑戰，網購正在開始興起，擠壓著傳統老店的客戶群。

但英國百年老店福萊德仍無視網絡銷售這一零售業的大趨勢，固步自封。其網絡銷售手段和成績遠遠落後於其它英國大小零售百貨公司。

此外，2014年福萊德英國公司的年報已經顯示資不抵債的隱患。英國廣播公司分析稱，福萊德英國公司在2000年之後仍在不斷擴張，將一系列規模小的英國名牌收購在其下，但並沒有利用好這些牌子進行創新拓展市場。因此有人評估認為，南京新百當年高價收購了一個負資產企業。

但也有評估者不這麼看，認為福萊德英國公司的盈利能力沒有得到發揮。在過去15年裏，該公司經歷過數次市場收購，早已兩易其主。由此可見其潛力。

有評論者指出，英國福萊德公司的內部管理問題不僅沒有因為中國新百的新主人到來改善，相反問題加劇。一些評論人士認為該公司內部管理十分混亂，特別是其2017年招募的首席執行官根本缺乏大型零售管理經驗，讓市場震驚。

在缺乏正確的市場戰略和管理失效的情況下，福萊德英國公司如同泰坦尼克號撞上冰山。

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦的福萊德商廈還指責房產租金上漲為難以為繼的理由。

福萊德英國公司破產重組，立即被早已希望接手的英國體育零售連鎖商Sports Direct的老闆麥克·阿什利以約9千萬英鎊的價格買下，並且立即宣佈解僱該公司所有高層管理人員，重建公司發展。

屋漏偏逢連夜雨

位於英國的福萊德公司和哈姆萊斯玩具店的窘境除了內部問題外，也是"

屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風"。正如業界人士在2018年初預測的那樣，英國零售業與天氣一同從秋天轉入寒冬。

英國統計局稱， 2018年9月英國零售銷售下滑幅度創下6個月來最大，因食品消費大幅減少。

英國老牌零售百貨店John Lewis2018年9月爆出驚人新聞，其稅前利潤暴跌99%，跌到只有1%。

10月份，另一英國著名的跨國零售百貨公司德本漢姆（Debenhams）宣佈，該公司過去一年內經濟損失達4.915億英鎊，由此決定關閉50家專賣店。

歐美商家與袁亞非預言

袁亞非在2014年接受新浪財經訪問時曾表示，實體店永遠不會被電商徹底取代。他說："社會性是人的根本屬性，很多人說線上會把線下殺死，我認為線下永遠不會消失，"

雖然網購是世界一大潮流，但因為人們生活、娛樂、休閒等需要並不可能取代實體店，在英國也是一樣。

圖片版權 Getty Images Image caption 袁亞非預言實體店永遠不會被電商取代，這個預言似乎已經被歐美和英國部分商家不斷擴張實體店的事實證明是正確的。

袁亞非當年的預言今天似乎體現在一些歐美商家進佔英國市場上：當很多英國大型零售商一片哀鳴之際，這些歐美商家則在英國零售業不斷攻城略地。

上世紀90年代末登陸英國的德國的超市Lidl和Aldi在各大英國本土超市收益下降紛紛關店的情況下，宣佈利潤連續增長，不斷擴張在英國的分店。

與此同時，甚至美國的電商巨頭亞馬遜也在收購英國的大批小型零售店，為其在英國開設無人便利店布局。

中國的投資者們是否看到了這個機會呢？