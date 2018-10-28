圖片版權 Reuters Image caption 周四31個國家的部隊參加了北約在波羅的海到冰島廣大地域進行的軍事演習，這是冷戰後北約進行的最大規模的演習。

白宮國家安全顧問去莫斯科宣佈美國打算退出1987簽訂的《中程核武條約》（INF），有分析說廢除中導條約將引發新軍備競賽，增加了核大戰的風險。

俄羅斯總統普京周三對歐洲國家描述了美國退出《中程核武條約》並且在俄羅斯周邊部署核導彈的前景。普京警告說，「歐洲國家同意讓美國在他們的領土上部署導彈，如果他們走到那一步，必須要明白他們將他們的國土置於可能的反擊風險之中。」

普京和意大利總理孔特（Conte）會談後的記者會上做出了上述評論。他說那些同意在本土部署美國導彈的任何歐洲國家會成為俄羅斯的反擊目標。他還說美國撤出協議後，如果向歐洲運送新武器，莫斯科別無選擇，只能自衛。

不過普京還說，歐洲沒有理由把自己置於危險中，"我想重覆說一遍，這不是我們的選擇。我們不希望這樣。"

周四，31個國家的部隊參加了北約在波羅的海到冰島廣大地域進行的軍事演習，這是冷戰後北約進行的最大規模的演習，旨在應對「俄羅斯增強軍事部署」。與此同時北約國家也指責俄羅斯違反了中導條約。

圖片版權 AFP Image caption 1987年美國總統里根同戈爾巴喬夫在華盛頓簽署《中程核武條約》。一般分析認為《中程核武條約》減少了美蘇之間互相發動先發制人核打擊的風險。

貨真價實的核裁軍

普京在發出警告前一天會見過了到達莫斯科的美國國家安全顧問博爾頓。博爾頓在會見中表明美國不會重回軍控條約，就美國打算就退出《中程導彈條約》（INF）發出正式通知，說美國會在歐洲重新部署核武器。

博爾頓指責俄羅斯違反了《中程核武條約》，因為俄羅斯製造條約中禁止的導彈。但是普京說「（美國）一如既往地沒有出示任何證據，他們自己違反了條約。」

普京說，美國的MK41「導彈防禦」系統以及使用無人機都是「直接違反」條約的行為。普京說，美國沒有遵守《中程核武條約》條約，因為美國能夠將歐洲的導彈防禦系統重新設置，該做進攻發射用途。

1987年美國總統里根同戈爾巴喬夫在華盛頓簽署《中程核武條約》，其中雙方承諾銷毀中短程導彈（500-5000公里），而且今後也不再發展這類武器。

那是二戰後美蘇雙方談判歷史上達成的第一個真正減少核武器數量，並徹底取消一個核武器等級的條約。條約簽署後美蘇各自將核武庫削減了約85%。

《中程核武條約》1988年生效，自那以後歐洲被解除了收到來自蘇聯的中短程導彈的核打擊的危險，而蘇聯也不再受美國在歐洲的中短程核導彈的威脅。

周日（10月28日）安全事務作者羅伯林（Sebastien Roblin）在美國外交雜誌《國家利益》上撰文認為，禁止陸基導彈的《中程核武條約》對俄羅斯的限制多於對美國的限制。而傳統上美軍主要依賴空中和海上發射巡航導彈遠距離實行打擊，美國在全球部署艦船和戰機比陸基導彈更容易，也有更多隱形戰機突防。

相比之下，俄羅斯是陸上強權。俄軍無法依賴其空中優勢，另外他們的空軍只有12架戰術隱形戰機。因此俄羅斯更倚重陸基戰術導彈打擊遠程目標，如飛毛腿導彈，Tochka戰術彈道導彈，以及最新的"伊斯坎德爾」導彈。不過中導條約過去一直把這種"戰術"能力限制在了500公里以內。

對核威懾的意義

圖片版權 US Navy via Science Photo Library Image caption 美蘇簽訂《中程核武條約》把核攻擊選項局限於洲際導彈導彈，而洲際彈道導彈攻擊的預警時間更長，確保被攻擊方有更多機會進行核報復攻擊。

另外，一般分析認為《中程核武條約》減少了美蘇之間互相發動先發制人核打擊的風險。

美蘇簽訂《中程核武條約》把核攻擊選項局限於洲際導彈導彈，而洲際彈道導彈攻擊的預警時間更長，確保被攻擊方有更多機會進行核報復攻擊。因此《中程核武條約》加大了互相確保摧毀，從而增加了避免使用核武器的機會。

許多人認為，美國馬上撤出中導條約後，另外一個主要的戰略裁決協議，即《新削減戰略武器條約》在2021年到期後也不會續約。對此前景，普京說，「這是個非常危險的局面，什麼都沒有，只剩下軍備競賽了。」

美國退出中導協議招致歐洲盟國的批評，一些歐洲國家認為，廢除戈爾巴喬夫-里根簽訂的條約破壞了歐洲安全。德國前外長西格馬·加布里爾（Sigmar Gabriel）在《德國商報全球版》撰文說，特朗普決定退出中導條約事先並沒有同北約盟國協商。

周四（10月25日）英國外交部亞太事務國務大臣馬克·菲爾德（Mark Field）在英國議會下院表示，英國和歐洲伙伴願意完全遵守《中程導彈條約》。《獨立報》報道說，這是在特朗普退出同伊朗達成的核協議後，英國表明其政策立場開始從美國發生偏離。

周三北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也做出折中表示。他說，面對「俄羅斯威脅」，北約並沒有考慮在歐洲部署更多核導彈 。他說「我們並不想要新冷戰。」

德國前外長西格馬·加布里爾還警告說，特朗普計劃退出《中程導彈條約》會引發新一輪和軍備競賽。他認為由於德國地處東西交界，因此面臨核毀滅的威脅最大，而中導條約和限制戰略武器條約增加了世界，特別是歐洲的安全。

中國稱事不關己

圖片版權 EPA Image caption 去年當時擔任美國太平洋司令部的海軍上將哈里·哈里斯說，"中國人民解放軍現在擁有"世界數量最多以及最多樣化的導彈，他們有超過2000枚彈道和巡航導彈"。圖為射程約1500公里的東風-21D導彈，據說是世界唯一的中程反艦彈道導彈。

華盛頓退出《中程核武條約》的另外一個借口就是中國一直在加強軍備。德國前外長西格馬·加布里爾認為，對於中國的核武潛力以及中國不受核裁軍協議的約束，普京和特朗普同樣的擔心。

這次美國國家安全顧問博爾頓在莫斯科表示，美國認為中國導彈能力的三分之一都是《中程核武條約》禁止的類型，因此有關的軍控條約必須在三方之間達成。

《華盛頓郵報》周二（10月23日）報道說，去年當時擔任美國太平洋司令部的海軍上將哈里·哈里斯在美國參議院說，「中國人民解放軍現在擁有"世界數量最多以及最多樣化的導彈，他們有超過2000枚彈道和巡航導彈」，如果中國是中導協議簽約國，那麼他們95%的導彈都屬於條約禁止之列。

特朗普周六（10月20日）談到美國要退出中導協議時把責任推給莫斯科，說俄羅斯違反了協議。但同時他還說中導協議同其他國家有關，「除非俄羅斯來找我們，如果中國也這樣做，我們會遵守協議，否則就不可接受。」

《華盛頓郵報》報道說，雖然中國從未加入中導條約，在過去30年當中中國發展中短程導彈不受這個條約的限制。報道引用一名外交官的話說，國家安全顧問博爾頓對盟國說，中導條約令美國面對俄羅斯處於「特別軟弱的位置」，「更重要的是面對中國」，美國也處於弱勢。

中國外交部發言人華春瑩周二說，中國的國防政策「絶不接受任何形式的訛詐」。她還說，中導條約是美蘇之間雙邊性質的條約，「現在美單方面退出卻拿其他國家說事，這種'甩鍋'的做法毫無道理，不可理喻」。