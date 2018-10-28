英超萊斯特城俱樂部老闆直升機賽場外墜毀

圖片版權 Liam Hopkin / @hopkin_liam Image caption 一位目擊者稱，聽到現場有巨大爆炸聲，還看到一個大火球。

英國當地時間10月27日晚，英超俱樂部萊斯特城（Leicester City）老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）的直升機在俱樂部場地外墜毀。

一位接近維猜家族的消息人士向BBC表示，直升機於當地時間20：30墜毀，維猜當時正在直升機內。

事發前一小時，萊斯特城剛剛在主場王權球場結束與西漢姆聯隊的比賽。一位目擊者表示，直升機墜毀後看到萊斯特城守門員卡斯帕·舒梅切爾（Kasper Schmeichel）徑直跑向直升機。

目前尚不清楚事發時多少人身在機內。

這場比賽於當地時間17：30開始，以1-1結束，維猜在現場觀賽。賽前進入包廂前，他還曾與BBC足球評論員伊恩·斯特林格（Ian Stringer）簡短交談。

圖片版權 Leicester City Football Club Image caption 維猜

維猜收購萊斯特城後，該球隊曾於2016年奪得英超聯賽冠軍，而當年這支球隊的奪冠賠率為5000比1，讓許多人大呼意外。

一位要求匿名的萊斯特球迷表示，事發後看到「舒梅切爾第一個（從體育場）跑出去，之後許多保安和賽場工作人員跟了上去」。

「我站在場地外面，但直升機是在另一端墜毀的。我希望所有人平安無事。」這位球迷說。

當地時間周日凌晨，萊斯特郡消防救援部門官員安德魯·布魯迪（Andrew Brodie）在推特上表示，自己剛剛參加完多場在萊斯特郡警察局召開的「多部門戰略會議」。

布魯迪稱墜機事件「嚴重且悲慘」，希望大家「不要對事故原因或涉及人員進行猜測，要為他們的家人、朋友、響應人員、萊斯特俱樂部及其粉絲們著想。」

在比賽現場報道的自由攝影師萊恩·布朗（Ryan Brown）見證了直升機飛離賽場的狀況。他向BBC萊斯特電台表示，「引擎發生熄火，我回頭後聽到一陣嗡嗡作響的聲音，像是刺耳的摩擦聲。」

「直升機突然沒有聲音了，我回頭看到它一直在旋轉，失去了控制。突然發出一聲巨大的爆炸聲，然後就看到（一個）大火球。」

另一位目擊者布魯卡（Leo Bruka）告訴BBC 5 Live電台，看到兩名警察，他們的警車就在墜機現場附近。

「他們其中一個人在搜尋什麼，另一個人直接跑向直升機，試圖敲破窗戶，」他稱。

「然後發生了一次爆炸，他們就退了回去，因為溫度太高了。」

圖片版權 Getty Images Image caption 維猜直升機（早前拍攝）

萊斯特警方稱，他們正與其他緊急行動部門、航空事故調查局（AAIB）及萊斯特俱樂部一起，合作確認墜機情況。

萊斯特俱樂部於周日凌晨發推表示，航空事故調查局已經派出一支隊伍前往體育場主導進行調查。

該俱樂部稱，正在配合警方和緊急行動部門的工作，並將在合適的實際發佈更加詳細的聲明。

維猜於2010年以3900萬英鎊的價格收購萊斯特城，並在2014年球隊晉級英超後表示，願意花1億8千萬英鎊幫助球隊在三年內打入歐冠比賽。

隨後，萊斯特城贏得英超冠軍創造歷史，還在2017年歐洲冠軍聯賽（ UEFA Champions League）中闖入八強。