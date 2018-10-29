印尼當局證實一架獅子航空客機失聯懷疑墮海墜毀

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印尼航空部門表示，一架印尼獅子航空航班起飛後失去聯絡，正在搜救。印尼搜救部門發言人優素福‧拉提夫（Yusuf Latif）對路透社表示，客機已經「墜毀」。

獅子航空對BBC印尼語證實，這班航空編號JT-610的客機在當地時間早上6時20分，由雅加達起飛，原定一小時後前往邦加檳港，但客機在6時33分與控制搭失去聯絡，暫時不知道客機出了甚麼事。

目前未知機上有多少人。

獅子航空行政總裁愛德華‧西拉依特（Edward Sirait）表示，目前正搜集更多資料，無法作出評論。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @flightradar24 We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 2018年10月29日

根據航班追蹤網站Flightrader 24，客機最後失聯的位置是在海上。

根據Flightradar 24，涉事的是波音737 Max 8型號客機。這款機2017年才正式投入服務，相信是首次出現的大型事故。而這次出事的客機，據網站稱，是今年8月才交付。

據BBC印尼語報道，當地媒體引述警方消息，指收到有人報警稱，看到客機疑似墮海。

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