圖片版權 Reuters Image caption 博爾索納羅以10%的票數優勢當選巴西總統。

巴西極右政黨候選人雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在大選中勝出，當選新一任巴西總統。

社會自由黨的博爾索納羅在投票中以55.2%的得票擊敗獲得44.8%的左翼勞工黨候選人費爾南多·哈達德（Fernando Haddad）。在近年經歷一系列政壇醜聞的巴西，他聲稱要打擊犯罪和腐敗，這令他贏得大量民眾的支持。

不過，他對過去的巴西獨裁者作出正面評價，以及他在競選期間有關種族、女性以及同性戀的言論令批評者為之擔憂。其中最具爭議的是他在2015年評價一名女性議員，說她長得太醜，沒有人會強姦她。

對於支持者來說，他則是一個將會為國家帶來改變的政治家——在經歷四屆由左翼勝出的大選之後，這個南美洲國家的政治出現右轉。

巴西政治「右轉」

巴西自2003至2016年一直由左翼的勞工黨（PT）執政，博爾索納羅的當選，標誌著這個拉丁美洲最大的民主政權開始右轉。

圖片版權 AFP Image caption 博爾索納羅的支持者在他的家門口外慶祝。

兩年前，前總統迪爾瑪·羅塞夫（Dilma Rousseff）被彈劾之後，保守派的米歇爾‧特梅爾（Michel Temer）一直擔任總統。不過，在他離任之際，支持率下跌至創紀錄的2%新低。選民渴望巴西出現轉變，不過對於轉向何方，巴西國內呈現非常兩極的分歧。

周末的大選當中，哈達德在巴西的東北部取得勝利，那是勞工黨的核心陣地，也是前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的死忠陣營。盧拉入獄後，哈達德接替了他在黨內的領導地位。

然而，博爾索納羅卻贏得了全國其餘的所有地區，其中一些更是以極大的優勢勝出。最終，博爾索納羅以10%的優勢勝出，意味著他向巴西選民描繪的願景——以法治、秩序和家庭價值為先的巴西——贏得了更多選民的心。

圖片版權 AFP Image caption 對哈達德的支持者來說，右派政客的當選是沉重的打擊。

圖片版權 Reuters Image caption 博爾索納羅的支持者揮舞巴西國旗。

博爾索納羅的社會自由黨在本月的立法選舉當中取得重大突破，該黨在下議院的席位從一個上升到了52個。不過，哈達德的勞工黨仍然以56個議席繼續成為第一大黨。

對於博爾索納羅來說最大的問題還在於，下一屆國會將會有創紀錄的30個黨派在列，這意味著新任總統要在任何政策上取得國會支持都將變得更加困難。

「巴西版特朗普」

63歲的博爾索納羅領導的社會自由黨（PSL），是一個結合了社會保守主義和支持市場政策的反建制政黨，而他本人也是一個極度兩極化的人物。

由於他時常極富爭議性的言論，以及他在氣候問題和中東局勢等方面的主張與現任美國總統有驚人的相似，令他有「巴西特朗普」的外號。

過去，他曾為軍政府殺害反對者的行為辯護，並說他是「支持獨裁統治」的。但是，隨著大選結果揭曉，博爾索納羅向支持者表示，他將是「民主的衛士」，將會捍衛憲法。

他的其中一項標誌性政策是通過放寬槍械管制法律來改善治安。他表示，「每一個誠實的公民」都應該能夠擁有一支槍。

他承諾將會減少政府對經濟的干預，並暗示過巴西可能會退出2015年的巴黎氣候變化協議，稱氣候協議會損害巴西對亞馬遜雨林地帶的主權。

此外，博爾索納羅還被認為是主張把巴西駐以色列使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。今年8月，他曾說過：「巴勒斯坦並不是一個國家，所以那裏也不應該有大使館。」

另一方面，博爾索納羅還聲稱要清理巴西的腐敗問題，在這個已經有數十名主要黨派人士入獄的國家，這一點尤其令他受到歡迎。

博爾索納羅將在2019年1月上任。

圖片版權 Reuters Image caption 哈達德表示，他將為4500萬沒有投票給博爾索納多的巴西人而奮鬥。

分析－充滿不確定的時刻

BBC記者凱蒂·沃森（Katy Watson）發自聖保羅

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在結果揭曉之前，博爾索納羅的支持者就已經快樂得跳起了舞——他們很有信心，勝利會到來。

博爾索納羅嚴厲打擊犯罪的承諾，以及他塑造自己清白政客的形像，在一個他的很多對手都捲入腐敗醜聞的國家，為他贏得了數以百萬計的支持者。

但是對另外幾百萬人來說，他的勝利卻是一記悶棍。

他與軍隊的聯繫，以及對過去一些獨裁者的仰慕，和他那些帶有性別和種族歧視，或是厭惡同性戀的言論一樣，令無數巴西人感到擔憂。

這是充滿不確定性的時刻，很多人擔心，隨著博爾索納羅掌權，這個國家30年前重回民主政體以來所取得的成就，可能會被一筆勾銷。

「搖擺」的對華政策

對於中國來說，博爾索納羅的當選可能將給兩國關係帶來新挑戰。

中國在2009年開始取代美國成為巴西最大的貿易伙伴——據路透社報道，去年兩國的貿易總額達到750億美元，但是博爾索納羅的對華態度卻未必是北京樂於見到的。

圖片版權 Getty Images Image caption 大豆是中國從巴西進口的主要農產品之一。

自參選以來，博爾索納羅就將中國描述成「掠食者」，企圖掌握巴西的國民經濟命脈——他歡迎中國購買巴西的農產品，但聲稱將阻止北京收購巴西的能源和基礎設施。

他曾反覆強調：「中國人不是在巴西買東西，他們是在買下整個巴西。」

今年二月，博爾索納羅到訪台灣，成為巴西自1970年代承認中共政權以來第一個到訪台灣的巴西總統參選人，打破巴西長期的「一個中國」共識，當時中國駐巴西大使館曾致信遣責。

6月，博爾索納羅的對華言論有所軟化，表示巴西願與所有國家做生意，而中國則是「一個不同尋常的伙伴」。

周一，中國外交部「祝賀巴西本屆大選平穩順利舉行」，並對博爾索納羅當選表示祝賀。

「中國和巴西同為發展中大國和重要新興市場國家，」中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，兩國是「全面戰略伙伴」，「中方始終從戰略高度和長遠角度重視發展中巴關係」。

歐美反應

拉丁美洲多國領袖均向博爾索納羅表示了祝賀：

阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）形容博爾索納羅的得票結果是一次「大捷」

智利總統皮內拉（Sebastián Piñera）祝賀巴西這一次「乾淨而民主的選舉」

哥倫比亞的杜克（Ivan Duque）則對選舉結果表示歡迎，並呼籲兩國進一步鞏固「兄弟般的關係」

即將卸任的墨西哥總統涅托（Enrique Peña Nieto）則讚揚巴西擁有「民主的力量」

秘魯總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）則祝願博爾索納羅能取得「全面成功」

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）則「向巴西人民表示祝賀」

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）則在周日表示：「特朗普總統在今天早上致電了巴西總統當選人博爾索納羅，為今天的選舉向他和巴西人民表示祝賀。雙方均作出堅定承諾，將併肩合作改善美國和巴西人民的生活。」

歐盟發言人娜塔莎·波塔德（Natasha Bertaud）則表示，歐洲期望巴西新總統能夠「致力鞏固民主」。

俄羅斯總統普京則在一份電報中表示，克里姆林宮有信心能夠繼續發展與巴西的關係。

與此同時，人權組織則對博爾索納羅的當選表達了擔憂。國際特赦組織（Amnesty International）表示，考慮到博爾索納羅在競選時的一些主張，他的當選可能會給巴西原住民、LGBT社群、黑人青少年、女性、活動人士以及社會組織帶來「巨大風險」。