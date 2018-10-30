從李詠英年早逝看中國城市居民頭號殺手

圖片版權 CNS Image caption 李詠英年早逝讓人們再次重視中國城市居民頭號殺手癌症的問題。

中國前央視著名電視節目主持人李詠因癌症去世，年僅50歲。從側面折射了中國癌症率日益上升的問題。

李詠1968年出生於新疆烏魯木齊，畢業於中國傳媒大學，多次主持中央電視台春節聯歡晚會。他在美國經過17個月的抗癌治療無效，2018年10月25日去世。

中國影視圈一批明星人物近年患癌症去世，顯示了中國近年來癌症發病率大幅度上升的現實。

據中國國家癌症中心2017發佈的統計報告稱，中國全國每天約1萬人確診癌症。

癌症是中國城市居民的頭號殺手，在農村居民死因中也是第二大殺手。

2018年，中國一部貼近民眾生活的電影《我不是藥神》直擊癌症患者看病難和看病貴這個民生痛點，受到觀眾歡迎，引起北京政府部門的關注並修改了抗癌藥的藥價政策。從一個角度看，癌症問題已經成為中國社會較普遍面臨的問題。

為何中國近30年經濟騰飛但癌症的發病率卻大幅度上升呢？人們應怎麼辦？

部分影視名人患癌症早逝

中國影視娛樂界近年就有一批著名人物因患癌症在事業尚處巔峰之際去世，年齡不足60歲，包括：

前央視《新聞聯播》主持人羅京2008年被確診為淋巴癌，2009年6月去世，年僅48歲；

前央視《東方時空》、《焦點訪談》欄目主持人方靜，2015年胃癌轉肝癌去世，年僅44歲；

2015年，著名青年歌手姚貝娜因乳腺癌去世，年僅33歲；

中國內地搖滾樂歌手臧天朔2018年9月因肝癌去世，年僅54歲；

1/5人口老齡化前景

中國社會人口老齡化是21世紀中國新的基本國情。科學研究認為，癌症死亡的"分水嶺"大約在45歲。無論男性還是女性，在45歲之後癌症的死亡率會急速增加，在85歲後達到峰值。

圖片版權 AFP Image caption 李詠（左三）主持過數屆中國央視春晚。

中國癌症病人佔全球癌症病人總人數的將近40%，已經成為癌症大國。這與中國社會老齡化有較大關係。

2005年統計數據顯示，全中國65歲以上的老年人首次突破一億大關，佔總人口的7.6%；2017年的統計顯示，65歲以上的老年人攀升至1.58億人，佔總人口的11.4%。

據新華社援引中國老齡辦的數據稱，預計到2025年，中國60歲及以上老年人口數將達到3億，佔總人口的五分之一。

環境、職業、生活方式

除了老齡化的因素以外，像環境致癌因素、職業致癌因素 、不健康的生活方式也是中國癌症率大幅上升的重要原因。

按地區分佈，中國的癌症可見大城市的癌症發病率遠高於農村地區。按病種分類，中國的肺癌在所有癌症中發病率最高。中國抗癌協會認為室外霧霾、室內煙霾、心理的陰霾，是肺癌高發的主因。

除肺癌外，中國發病率以高低水平排名的其次為胃癌、結直腸癌、肝癌和食管癌。

專家們指出，中國吸煙、飲酒過度、食品衛生存在問題等導致了上述癌症的高發病率。

圖片版權 AFP Image caption 中國仍是世界最大煙草生產和消費國。

世界大趨勢

世衛公布的數據表明，全球癌症發病率和死亡率仍呈迅速上升趨勢。

全球每年約有880萬人死於癌症，佔全球每年死亡總人數近六分之一，死者大多數在中低收入國家。每年有1400多萬新發癌症病例，預計到2030年這一數字將增加到2100多萬。

因此癌症高發是全球趨勢。中國癌症發病率在世界上處於中等水平，但5年生存率則大幅低於經濟發達國家。一個重要原因在於很多患者的癌症發現和治療都已經過晚。

專家們認為，通過健康生活方式和早診早治，60%的癌症是可以預防和治療的。

為此世衛給出三大建議：提高公眾對癌症的了解認識，一旦發現相關症狀及時就醫；加大投入有關醫療衛生的服務、設施和人員培訓；並確保癌症患者能獲得安全有效和經濟上可以負擔的治療。