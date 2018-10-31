斯里蘭卡現「兩個總理」危機 中印「龍象之爭」憂慮再起

圖片版權 Getty Images Image caption 斯里蘭卡危機加深了外界對於這個印度洋島國未來外交政策的擔憂。（圖為2017年底，斯里蘭卡官員視察首都科倫坡的一個中資項目）

斯里蘭卡近日陷入政治危機，兩名不同政治派別的領導人都自稱是「合法總理」。這加深了外界對於這個印度洋島國未來外交政策的擔憂。

事件源於上周五（10月26日），斯里蘭卡總統西裏塞納（Maithripala Sirisena）突然宣佈罷免總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）職務，並解散內閣。他隨後邀請前任總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）接任總理一職。

多名內閣部長聲稱總統的做法「違憲」，維克勒馬辛哈也拒絶搬離總理府，他表示自己仍是合法總理。

曾實行鐵腕統治的前總統拉賈帕克薩被外界視為「親中派」。而總理維克勒馬辛哈上任後則試圖重新平衡斯里蘭卡與印度的關係。分析人士認為，儘管導致目前危機的因素更多的是斯里蘭卡國內因素，但新總理的任命無疑將加劇中印在該國的影響力博弈。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年10月30日，科倫坡民眾在支持維克勒馬辛哈的集會上表達抗議。

「聯姻破裂」

2015年，當斯里蘭卡迎來大選時，已統治該國10年的總統拉賈帕克薩敗給了和自己同屬一個政黨的西裏塞納。而後者的獲勝則源於他與反對黨領導人維克勒馬辛哈組成政治聯盟。

人們或許沒有想到，這段標誌著斯里蘭卡兩個鬥爭近70年的主要政黨間相互和解、聯合執政的「政治聯姻」，在短短三年內便迅速破裂。

總統西裏塞納周六在電視講話中稱，他與總理維克勒馬辛哈的政策三年來一直存在很大差異，其中包括一起飽受爭議的中央銀行國債發行案，維克勒馬辛哈被指導致了6500萬美元的損失。他另稱，維克勒馬辛哈領導的內閣還捲入了一起刺殺他的陰謀。

西裏塞納宣佈罷免維克勒馬辛哈的同時，他還宣佈自己領導的統一人民自由聯盟（UPFA）退出與維克勒馬辛哈領導的統一國民黨（UNP）組成的聯合政府，並暫停議會直至11月16日。

《紐約時報》報道稱，在拉賈帕克薩就職新任總理後，有多名內閣部長和議員開始投靠新政府。

圖片版權 Getty Images Image caption 西裏塞納（左）突然宣佈罷免維克勒馬辛哈（右）

財政部長薩馬拉維拉（Mangala Samaraweera）則發佈推特稱，拉賈帕克薩被任命是「違憲和非法的」，他還指總統的行為是一次「反民主的政變」。

政治上的分裂也蔓延到兩者的支持者當中，甚至釀成了流血衝突。

周六，一名隸屬被解職內閣的石油部長保鏢向辦公室外的一群抗議者開槍，導致一人死亡，兩人受傷。前總統拉賈帕克薩的支持者還衝入國家電視台，並強行中斷電視播出。

「親中派」前總統

新被任命為總理的拉賈帕克薩曾在2005年至2015年間任斯里蘭卡總統，他在任內對泰米爾分離組織猛虎組織（LTTE）進行打擊，結束了該國長達26年的內戰，這使得他的民望大幅度上升。

但拉賈帕克薩的強人統治也為很多自由人士所詬病。他在任內修改憲法，取消了總統兩個任期的限制，並取得選舉和受賄調查委員會官員的任命權。

據《華盛頓郵報》 報道，拉賈帕克薩對異議人士的無情打壓以及他的兄弟們利用裙帶關係染指多個國家重要職位讓其後期聲譽受損。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年5月，時任斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（左）與中國國家主席習近平（右）。

《印度時報》周六稱，2015年大選期間，印度積極利用其影響力促成時任衛生部長的西裏塞納與維克勒馬辛哈結盟，讓拉賈帕克薩下台。

長期以來，拉賈帕克薩被視為是一名「親中派」，從而引發印度憂慮。上海大學南亞研究中心執行主任郎榮吉（Rajiv Ranjan）對BBC中文說，拉賈帕克薩從根本上改變了斯里蘭卡的外交政策方向，偏離了地緣與文化上聯繫更密切的印度，而向中國靠攏。

在拉賈帕克薩任內，斯里蘭卡向中國貸款了數十億美元用於基礎設施建設。批評人士認為，這導致該國陷入了債務泥潭，政府財政的大部分被用來償還貸款。

由於資不抵債，斯里蘭卡還將該國南部的漢班托塔深水港（Hambantota）及周邊15000英畝土地轉租給中國，租期為99年。

新加坡國立大學南亞研究所訪問研究員楚蘭尼·阿塔納亞克（Chulanee Attanayake）對BBC中文表示，這種靠近中國的外交轉變是由於當時斯里蘭卡剛結束內戰，急需基礎設施建設，中國是當時唯一願意在斯里蘭卡投資的國家。

印度因素

與拉賈帕克薩時期不同，聯合政府執政三年來，斯里蘭卡開始重新注重平衡與印度的關係。

一個典型的例子便是今年4月，斯里蘭卡政府宣佈取消與中國中鐵北京工程集團的一個價值3億美元的合同，轉交由印度公司。該項目原計劃在北部賈夫納（Jaffna）建造4萬套住房。

圖片版權 Getty Images Image caption 被罷免的總理維克勒馬辛哈對其支持者講話。

郎榮吉對BBC中文介紹說，中國目前在斯里蘭卡投資的漢班托塔開發區、科倫坡港口城和普特拉姆煤電站等項目，都主要集中於該國首都和南部，而印度的項目則主要集中於北部泰米爾人聚集區。

「中國在賈夫納的房屋項目地處印度在斯里蘭卡唯一的勢力範圍。如果該項目的取消涉及到任何政治考量的話，它只會是因為斯里蘭卡為了平衡兩個地區大國而做出的抉擇，」郎榮吉說。

分析人士認為，斯里蘭卡危機的主要原因雖是總統與總理就國內問題產生的不同路線衝突，但印度起到的誘導作用不容小覷。

圖片版權 Reuters Image caption 斯里蘭卡民眾觀看總統西裏塞納講話。

《華盛頓郵報》報道稱，西裏塞納與維克勒馬辛哈之間的緊張關係在10月16日達到頂峰，原因是維克勒馬辛哈希望將一個港口開發項目交予印度，但西裏塞納反對。

本月中旬，維克勒馬辛哈訪問了印度新德里，與莫迪在內的多名印度高官會面。莫迪曾抱怨斯里蘭卡當局對印度投資的基建項目進行拖延。

《日本經濟新聞》援引科倫坡一名外交人士的話說，這場政治爭斗中的「印度角度」「似乎是導致總統採取行動的顯而易見的原因」。

博弈繼續？

在西裏塞納宣佈任命拉賈帕克薩為總理後兩天，印度外交部發佈一份措辭謹慎的聲明稱，「印度正密切關注斯里蘭卡近期的政治事態發展。作為一個民主和親密的友好鄰邦，我們希望民主價值與憲法程序能獲得尊重。」

與之對比明顯的是，在拉賈帕克薩被任命後不到一天，中國駐斯里蘭卡大使程學源便與他會面，並轉達中國政府的祝賀。

楚蘭尼·阿塔納亞克對BBC中文說，中印會對斯里蘭卡政局變動高度關注，不失時機地推動戰略和外交政策議程。

「為了保證無論誰掌權後都能有助兩國關係發展，這種推動將更多地以軟實力政治進行，而不是採取硬實力干預。例如引導外商直接投資、增加或削減貸款，」阿塔納亞克說。

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郎榮吉認為，拉賈帕克薩成為總理對中國來說是一個利好消息，但考慮到印度的地理位置，科倫坡的任何政客都不會完全忽視印度。「印度洋正在掀起一場新的偉大博弈，」郎榮吉說。

上個月，同為印度洋島國的馬爾代夫政局「變天」，反對派候選人易卜拉欣·穆罕默德·薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）擊敗被認為是親華派的總統亞明成功當選新一屆總統。

「中印的競爭並不可怕，但需要保證的是良性競爭。」郎榮吉說。「把一個飽受戰爭蹂躪的國家重建成一個繁榮穩定的國家，這種競爭有利於地區穩定。」