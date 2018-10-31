印尼獅航空難：波音全新暢銷機型面臨審視

圖片版權 Getty Images Image caption 苦等消息的家屬痛哭。

印尼獅子航空一架載有189人的波音客機，星期一（29日）在雅加達出發後不久在海上墜毀，機上所有人相信已經遇難，當局稱已掌握客機失事位置，估計客機墜入了幾十米深的水底，救援人員已在現場找到客機殘骸、遺體及乘客個人物品。

這架只投入服務兩個多月、只飛了約800小時的波音客機，出事前一天已經出現問題，據BBC獲得的技術日誌顯示，客機出事前一天從巴里前往雅加達時，因為正機長位置顯示航速的儀器出現問題，一度改由副機長駕駛飛機。

獅航承認客機出事前一天出現問題，但稱已按程序解決有關問題。印尼交通部長表示，已把獅航的技術總監及多名技術人員革職。

這架波音737 Max 8型號客機屬新款機型，該機型2017年才正式交付作商業用途。新機型出現墜機，引發外界對這款客機安全性的憂慮。

最新調查

根據BBC得到的文件，客機出事前一天從巴里前往雅加達時，正機長位置顯示航速的儀器就出現過問題。

該航班的乘客投訴，客機空調及燈光出現問題，引擎傳出怪聲，最後延遲三小時起飛，具體原因不明。

根據航班偵測網站FlightRader24，這班客機當時在頭幾分鐘的航速和飛行高度出現異常，在27秒內下降875呎──這個時間通常是向上升高的時間。

圖片版權 AFP Image caption 獅子航空資料圖片

之後飛行員保持在28,000呎高空飛行，有別於前一周的36,000呎高空。

這班客機最終在周日晚上近11時抵達雅加達，並在約7小時後再度出發，原定1小時後到達加邦檳港，但起飛後不久，飛行員要求折返，但之後與控制塔失聯，其後證實墜海。

目前不清楚客機在這7小時時間裏進行的維修檢查中，有沒有發現問題，印尼當局稱已接觸該飛行員及技術人員了解情況，之後在周三，印尼交通部宣佈，把獅航的技術總監及多名技術人員革職，他們有份簽署客機可以安全起飛的文件。

但路透社引述專家認為，目前太早去確定客機發生甚麼事，要等待當局覓得俗稱黑匣子的飛行紀錄儀，才能夠推斷事故原因。

圖片版權 EPA Image caption 客機乘客家屬在當局打撈的物品中尋找遺物。

圖片版權 Reuters Image caption 墜機現場打撈上岸的鞋子。

波音的問題？

今次空難是波音737 Max 8型號首次發生的事故，波音標榜這款客機更節省燃油。獅航作為印尼最大規模的廉航在購買這款型號客機時表示，公司「非常驕傲」成為全印尼首間引入這款新型客機的航空公司。

原本，獅航計劃再向波音購買更多Max型號客機，但現在稱對波音這間公司有「很多問題」，將重新討論是否繼續購買同型號客機。事實上，波音去年首次交付737 Max型號客機，曾因引擎問題要延期，但最後仍然通過測試，向全球過百買家交付數以千計客機。

印尼當局已下令要調查Max 8型號客機的安全問題。澳洲政府建議政府人員暫停使用獅航。

波音強調願意為調查提供技術援助。

根據中國媒體報道，印尼失事飛機是中國的「中民投航空融資租賃有限公司」購買，今年8月租賃給獅航。

「中民投」對中國媒體稱，對事件表示悲痛，會與獅航、波音等機構了解，強調「各航空公司通過租賃形式獲得大型航空器是世界航空業通常作法，航空器會由保險公司全額承保。」

波音這個Max系列有四款型號，包括Max 7、Max 8、Max 9 和Max 10，它們是波音歷來「賣得最快」的客機型號，現在已收到4,700架訂單。

根據波音公司，截至今年9月，大中華區多間航空公司向波音訂購了300多架波音737 Max型飛機，其中50多架已經交付。

航空專家蘇亞特曼（Gerry Soejatman）對BBC表示，一般舊飛機事故風險較高，但新飛機同樣可能會有問題，這些問題通常是開始運作首三個月便會出現，雖然目前未找到黑匣子，但他認為事故涉及技術故障的可能性較高。