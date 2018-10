圖片版權 Getty Images Image caption 正參加入籍美國歸化儀式的新公民

在中期選舉競選如火如荼之際,美國總統特朗普再次打出「移民牌」,宣佈有意廢除出生公民權,並且表示只要他簽署總統行政令,就能達成目的。

出生公民權,即在美國出生的嬰兒能獲得公民權,是在美國憲法中載明的一項規定。

特朗普在競選總統時曾提出廢除出生公民權,近日他在接受美國媒體Axios採訪時,重提這一提案。然而,他沒有進一步解釋為何行政令能推翻受憲法保護的出生公民權,也沒有闡述將限制哪類人群的出生公民權以及簽署行政令的時間表。

什麼是出生公民權?

美國1868年憲法第十四條修正案第一項規定:「凡在美國出生或歸化美國的人,均為合眾國和他們所居住州的公民。」這意味著,任何在美國出生的嬰兒將獲得公民權,擁有美國國籍和作為公民的權利和義務,無論他們父母的國籍為何。

美國出生公民權與一名早期華裔移民的經歷息息相關。1873年在美出生的華裔男子黃金德前往中國之後重返美國,卻被拒絶入境,他將美國政府告上了法庭。黃金德的父母是在舊金山生活的中國移民,但由於當時美國正收緊移民政策,出台了《排華法案》,中國移民無法歸化成為美國公民,然而該法案並不能限制在美出生的華裔移民二代的公民權。

圖片版權 美國國家檔案館 Image caption 第二代華裔移民黃金德

在1898年,最高法院根據憲法第十四條修正案支持了黃金德的主張,確立了此類案件的判案先例。

憲法第十四條修正案的這一規定也使錨定嬰兒(anchor baby)與旅行產子(birth tourism)等現象應運而生,前者是反對無證移民者常用的謔稱,指的是無證移民在美國誕下嬰兒,就如船拋下錨,借此長期滯留;後者指的是快要臨盆的外籍孕婦持旅行簽證到美國產子。

另外,特朗普在受訪時說,美國是唯一一個實行出生公民權的國家。這個說法並不準確,除了美國外,加拿大、巴西等三十多個國家都給予在屬地內出生的嬰兒出生公民權。出生地公民權(jus soli)的原則最早可以追溯到英國普通法。

英國和澳大利亞實行的出生公民權跟美國的略有出入,父母其中一方是必須是公民或永久居民,誕生在兩國的嬰兒才能享有出生公民權。

哪些人將受影響?

一旦特朗普成功推翻出生公民權,兩類人在美國產下的嬰兒或將不再自動獲得美國國籍:無證移民及旅遊生子的外國人。

根據皮尤研究中心,在2014年,約有27.5萬名父母為無證移民的嬰兒在美國出生,約佔美國新生兒總數的7%,估計其中四分之三的嬰兒父母來自拉美國家。

推翻出生公民權的決定也挑動中國中產家庭的神經。若外國籍父母的嬰兒不能自動獲得美國公民權,赴美生子、月子中心等產業將受沉重打擊,電影《從北京到西雅圖》刻畫的現象將不復存在。

美國移民研究中心估計,赴美產子的外國人每年在美國生下的嬰兒數約為3.6萬 。

研究移民議題的亞利桑納州州立大學博士候選人遊天龍認為,特朗普的這一提議試圖打擊的主要對象是無證移民。

他對BBC中文表示,無證移民在美國生下的嬰兒數遠高於旅遊生子的數量,而且無證移民父母通常與小孩一起滯留美國,長期享受政府提供的物質福利;而赴美產子的中國人通常來自中產或以上的階級,通常在產子後不久就離開美國,直到擁有美國國籍的孩子年紀較長時,才會再次赴美,享受美國的公立教育資源,總的來說佔用的社會資源較少。

也有專家認為,由於特朗普還未提供更多政策細節,目前討論哪些人群將受影響為時過早。

「特朗普也許會規定,只有無證移民的兒女無法獲得公民權,而合法在美逗留的人,包括持旅遊簽證赴美產子的中國人,他們的嬰兒可以獲得公民權。這些都要視乎政策提案的細節。」美國移民政策研究所紐約研究中心主任奇什蒂(Muzaffar Chishti)對BBC 中文說。

總統行政令能推翻出生公民權嗎?

特朗普宣稱,只要他大筆一揮簽署總統行政令,就可以推翻憲法第十四條修正案中的出生公民權。絶大多數的律師都認為總統行政令不能凌駕於憲法之上。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統有權簽署行政令。

特朗普的提議一齣,就遭受到了從共和黨內及民主黨潑來的冷水。

「總統不能用行政命令終結出生公民權。」眾議院議長、共和黨人瑞安(Paul Ryan)明確向媒體表示, 應有更好的方法解決非法移民問題。

眾議院民主黨領袖佩洛西(Nancy Pelosi)則在社交媒體上批評,特朗普的說法顯示他想將民眾的注意力從共和黨在醫保議題表現不濟上引開。

但副總統 彭斯(Mike Pence)也指出,最高法院沒有對憲法第十四條修正案是否適用於以非法手段進入美國的人做出過裁決。該修正案是否適用於無證移民的子女,這是主張廢除出生公民權的保守派人士聚焦的突破點。

黃金德的父母是合法在美工作的中國人,而如果保守派人士希望打擊的無證移民子女,在法理上有可能將此類案件與黃金德案分隔開來。共和黨內曾多次出現推翻出生公民權的主張,如今保守派法官在最高法院佔優勢後,共和黨更有底氣重提這一建議。

在提出廢除出生公民權後一天,特朗普在推特上再次發聲,指出生公民權讓國家白白花費數十億美元,而且對公民「不公平」,他會「以某一種形式(one way or the other)」廢除出生公民權。

奇什蒂留意到,特朗普沒有堅持說總統行政令就可以達成目的。「在我看來,這相當於是往後退了一步。」

為什麼在此時提出廢除出生公民權?

值得一提的是,廢除出生公民權的話題在選舉前被再次提起,是有多次先例的。2010年中期選舉前,15個州的共和黨州長就召開過記者發佈會宣佈將促成廢除出生公民權。奇什蒂指出,儘管廢除出生公民權反覆被共和黨用作催票口號,相關政策從未被真正推行。

在中期選舉前一周,特朗普提出廢除出生公民權,儘管他本人否認這個決定是為選舉拉票,分析人士普遍認為他作這番發言的時機敏感,帶有一定的政治意圖。

移民問題一直是美國政治中分歧最大、最具有選民動員能力的議題之一。根據本月中的一項調查,移民是對共和黨選民來說第二重要的議題,僅次於經濟。

從競選總統時,特朗普就以建設美墨邊境圍牆、重拳打擊無證移民為主要政策方針,借在移民問題上的強硬立場獲得了大量支持。「特朗普是美國歷史上第一位以移民議題作為競選政綱焦點的總統候選人。他自己也深信,在移民上態度強硬是他當選的關鍵。」奇什蒂說。

中期選舉前,償到過甜頭的他再次看凖了共和黨目標選民的訴求,頻頻在移民問題上施力。

特朗普先是宣佈派出5000名軍人到美墨邊境,阻止中美難民湧入美國,但其實步行前往美國的難民群移動緩慢,預計要在2019年初才會到達美國邊境。特朗普政府趕在選舉前派兵,拉票的意義高於實際防禦的意義。

遊天龍認為,特朗普以推翻出生公民權作為中期選舉競選收官的口號之一,結合中美洲難民事件,構建了一幅「完美的反移民圖景」。

雖然能否以總統行政令推翻出生公民權仍存有法理爭議,但特朗普此時拋出這一提議,預料將吸引到部分希望政府收緊移民政策的選民支持。2017年的一項調查顯示,大多數美國人支持出生公民權,即使受益對象是無證移民的後代。有30%美國人反對出生公民權,雖只佔少數,這一部分人的忠實支持,可能足夠扭轉共和黨在一些關鍵選舉中的選情。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名孟加拉移民與孩子參加了入籍美國儀式。

對美國意味著什麼?

廢除出生公民權除了影響無證移民和赴美生子人士的利益,對美國意味著什麼?

遊天龍認為,推翻出生公民權,會打碎一些人對美國夢的想像。一直以來,美國夢不是基於血統的夢想,而是基於土地的夢想。人們相信,無論自己來自何種背景,只要到了美國國土上勤奮工作,就能成就自我。廢除出生公民權意味著打破了「土地」聯結,轉而以血統來決定誰能當上美國人。

出生公民權同時也具有促進社會融合、象徵平等的作用。奇什蒂認為,同樣誕生在美國國土上的嬰兒,如果在出生一開始就不能享受平等的公民權,直接影響往後的人生,這將是對美國價值的一種傷害。

但特朗普似乎對美國「移民大熔爐」的美名並無留戀,他自上台以來致力於打擊無證移民、收緊合法移民,廢除出生公民權預料將不會是他的最後一張「移民牌」。