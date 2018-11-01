圖片版權 Getty Images Image caption 印度官員稱，「團結塑像」有望成為當地主要的旅遊景點。

世界最高塑像周三（10月31日）在印度揭幕，但這座高度約為美國自由女神像兩倍的塑像，曾因耗資巨大而引發爭議。

這尊高達182米的青銅像名為「團結塑像」（Statue of Unity），位於該國西部的古吉拉特邦，總耗資299億盧比（約4.3億美元）。

該塑像被用於紀念印度開國元勳薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）。印度總理莫迪稱，「團結塑像」有望成為當地主要的旅遊景點。

問鼎第一高

「團結塑像」位於印度古吉拉特邦納爾馬達河的島上，距該邦最大城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）約200公里。

塑像中的帕特爾身著印度傳統腰布、披著披肩，衣服的褶皺也被刻畫的栩栩如生。

帕特爾是誰？

圖片版權 Universal History Archive Image caption 薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾（1875-1950）

薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）是印度獨立運動領袖、國大黨領導人。1947年他出任印度首任副總理和內政部長。

在帕特爾的努力下，500多個獨立土邦最終併入印度，他因此被譽為「印度的鋼鐵人」，這段歷史亦是塑像名稱「團結」的來源。

帕特爾曾與被譽為國父的聖雄甘地緊密合作，但他與首任總理尼赫魯卻常有分歧。

這尊塑像高約182米，超過128米的中國河南中原大佛成為現今世界第一高塑像。

不過，這個記錄可能很快會被打破。印度馬哈拉施特拉邦政府正計劃為馬拉塔帝國開國君主希瓦吉（Shivaji）建造一座紀念像，預計高190米。

圖片版權 Getty Images Image caption 塑像底座是一座博物館，遊客還可以乘坐內部電梯登上高153米的觀景台。

「團結塑像」重約6.7萬噸，其中，外部的1.2萬塊青銅片重約1850噸，可以抵禦強震和颶風。

該塑像底座是一座博物館，遊客還可以乘坐內部電梯登上高153米的位於塑像胸部的觀景台。印度官員們預計，該塑像將每年吸引250萬遊客。

「中國製造」和耗資爭議

「團結塑像」由印度雕刻家拉姆·V·薩爾（Ram V Sutar）設計，有超過2000名印度工人和數百名中國工人參與建造。

莫迪說，大型項目需要國際供應商來合作完成，並且中國公司僅負責塑像的鍍銅工藝。

據美國網絡媒體《石英》（Quartz）報道，該塑像的鍍銅工作被建造商拿丁集團（Larsen & Toubro）外包予中國的江西桐青金屬工藝品公司。

此外，也有很多民眾認為該塑像耗資巨大，浪費公共資金。

「政府不應該把錢用來建一座巨型雕像，而是該把它用在這個地區的農民身上，」一名在雕像項目擔任司機的農民對BBC說。

據當地媒體報道，民眾對塑像的抗議活動還演變成為暴力事件，警方在該地區部署數千名警力，並拘留了農民和活動人士。

這座塑像已成為當地農民的「集合地點」，他們要求政府對被收購的土地進行補償。

有報道指，古吉拉特邦政府為這座雕像支付了半數以上資金，其餘部分來自聯邦政府和公眾捐款。

背後意義

印度總理莫迪周三為「團結塑像」舉行盛大的揭幕儀式，空軍出動飛機向雕像灑下鮮花。莫迪說，該塑像是「印度統一與和解的象徵」。

這座塑像被視為莫迪的得意之作，他和帕特爾一樣，出生於古吉拉特邦。2010年，時任古吉拉特邦首席部長的莫迪宣佈了這個宏大的項目。

圖片版權 Getty Images Image caption 有分析認為，莫迪高調建造帕特爾的塑像，有敲打長期執掌國大黨的尼赫魯-甘地家族之嫌。

有分析人士認為，莫迪高調建造「老鄉」帕特爾的塑像，有敲打長期執掌國大黨的尼赫魯-甘地家族之嫌。

莫迪2013年競選總理時曾表示，「每個印度人都對帕特爾未能成為首位總理感到遺憾」。

近年來，莫迪所在的民族主義政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）多次公開讚揚帕特爾。雖然國大黨表示帕特爾是該黨成員，但人民黨稱，自由鬥士的遺產「應屬於每個人」。