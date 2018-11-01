印度總理莫迪揭幕世界最高塑像 耗資巨大爭議猶在

  • 2018年 11月 1日
Indian policemen stand guard near the 'Statue Of Unity', the world's tallest statue dedicated to Indian independence leader Sardar Vallabhbhai Patel. 圖片版權 Getty Images
Image caption 印度官員稱，「團結塑像」有望成為當地主要的旅遊景點。

世界最高塑像周三（10月31日）在印度揭幕，但這座高度約為美國自由女神像兩倍的塑像，曾因耗資巨大而引發爭議。

這尊高達182米的青銅像名為「團結塑像」（Statue of Unity），位於該國西部的古吉拉特邦，總耗資299億盧比（約4.3億美元）。

該塑像被用於紀念印度開國元勳薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）。印度總理莫迪稱，「團結塑像」有望成為當地主要的旅遊景點。

問鼎第一高

「團結塑像」位於印度古吉拉特邦納爾馬達河的島上，距該邦最大城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）約200公里。

塑像中的帕特爾身著印度傳統腰布、披著披肩，衣服的褶皺也被刻畫的栩栩如生。

帕特爾是誰？

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Image caption 薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾（1875-1950）

薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）是印度獨立運動領袖、國大黨領導人。1947年他出任印度首任副總理和內政部長。

在帕特爾的努力下，500多個獨立土邦最終併入印度，他因此被譽為「印度的鋼鐵人」，這段歷史亦是塑像名稱「團結」的來源。

帕特爾曾與被譽為國父的聖雄甘地緊密合作，但他與首任總理尼赫魯卻常有分歧。

這尊塑像高約182米，超過128米的中國河南中原大佛成為現今世界第一高塑像。

不過，這個記錄可能很快會被打破。印度馬哈拉施特拉邦政府正計劃為馬拉塔帝國開國君主希瓦吉（Shivaji）建造一座紀念像，預計高190米。

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Image caption 塑像底座是一座博物館，遊客還可以乘坐內部電梯登上高153米的觀景台。

「團結塑像」重約6.7萬噸，其中，外部的1.2萬塊青銅片重約1850噸，可以抵禦強震和颶風。

該塑像底座是一座博物館，遊客還可以乘坐內部電梯登上高153米的位於塑像胸部的觀景台。印度官員們預計，該塑像將每年吸引250萬遊客。

「中國製造」和耗資爭議

「團結塑像」由印度雕刻家拉姆·V·薩爾（Ram V Sutar）設計，有超過2000名印度工人和數百名中國工人參與建造。

莫迪說，大型項目需要國際供應商來合作完成，並且中國公司僅負責塑像的鍍銅工藝。

據美國網絡媒體《石英》（Quartz）報道，該塑像的鍍銅工作被建造商拿丁集團（Larsen & Toubro）外包予中國的江西桐青金屬工藝品公司。

此外，也有很多民眾認為該塑像耗資巨大，浪費公共資金。

「政府不應該把錢用來建一座巨型雕像，而是該把它用在這個地區的農民身上，」一名在雕像項目擔任司機的農民對BBC說。

據當地媒體報道，民眾對塑像的抗議活動還演變成為暴力事件，警方在該地區部署數千名警力，並拘留了農民和活動人士。

這座塑像已成為當地農民的「集合地點」，他們要求政府對被收購的土地進行補償。

有報道指，古吉拉特邦政府為這座雕像支付了半數以上資金，其餘部分來自聯邦政府和公眾捐款。

背後意義

印度總理莫迪周三為「團結塑像」舉行盛大的揭幕儀式，空軍出動飛機向雕像灑下鮮花。莫迪說，該塑像是「印度統一與和解的象徵」。

這座塑像被視為莫迪的得意之作，他和帕特爾一樣，出生於古吉拉特邦。2010年，時任古吉拉特邦首席部長的莫迪宣佈了這個宏大的項目。

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Image caption 有分析認為，莫迪高調建造帕特爾的塑像，有敲打長期執掌國大黨的尼赫魯-甘地家族之嫌。

有分析人士認為，莫迪高調建造「老鄉」帕特爾的塑像，有敲打長期執掌國大黨的尼赫魯-甘地家族之嫌。

莫迪2013年競選總理時曾表示，「每個印度人都對帕特爾未能成為首位總理感到遺憾」。

近年來，莫迪所在的民族主義政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）多次公開讚揚帕特爾。雖然國大黨表示帕特爾是該黨成員，但人民黨稱，自由鬥士的遺產「應屬於每個人」。

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