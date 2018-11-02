純素食主義——這個飲食潮流你不可不知

圖片版權 PA Image caption 純素食者除了不吃肉類、魚類、禽蛋、奶製品和蜂蜜等含動物產品的食物，還不用含動物原料的產品。

最近，英國廣播公司BBC的一個大牌主持人透露，自從他宣佈自己"多多少少"改成純吃素vegan之後，就再也沒有人約他吃飯了。

要知道，他可不是普普通通的主持人，而是BBC著名主持人阿德里安·齊里斯（Adrian Chiles），曾多年主持熱播電視節目《今日體壇風雲》（Match of the Day），如今仍然活躍在英國的電視和廣播行業。

齊里斯的遭遇，在英國這樣一個多元文化融合，包容度相當高的社會中，卻並不是少數。

純素食

11月1日，是世界純素食日（World Vegan Day）。這個自1994年由英國人路易絲·渥利斯（Louise Wallis）定下的日子，隨著純素食者人數越來越多，也越來越為世界各地的人們所知。

圖片版權 PA Image caption 英國工黨領袖科爾賓早年曾在養豬場工作。這讓他從20多歲起開始轉為吃素。

那麼，究竟什麼是純素食呢？所謂純素食，就是完全杜絶食、用含動物原料的食品和產品。純素食者奉行的生活信條是：不應為得到食物或其他任何目的壓榨動物。

純素食與素食（vegetarian）的最大不同之處在於：素食只是不吃肉不吃魚，純素食除此之外還不吃奶製品、雞蛋、蜂蜜等任何產自動物的食品。

因此，有人將此稱為"只吃植物"的飲食。而在生活層面，如果是一個嚴格的純素者，那麼也不買含動物成分的產品，如化妝品、皮、毛製成的衣服等。

由純素協會所做的研究發現，僅在英國，純素飲食者的人數從2006年的15萬人，增加到2016年的54萬。很多人認為，自稱是純素食者的人數，很有可能上百萬。

純素流行

西方越來越多人加入純素食者的行列，與很多政界人士和明星公開談論純素食不無關係。美國前總統比爾·克林頓（Bill Clinton） 2010年因健康原因，開始轉向純素食。英國工黨領袖傑羅米·科爾賓（Jeremy Corbyn）在吃素多年後轉向純素食。

美國網壇常青樹維納斯·威廉姆斯（Venus Williams）、著名女歌星阿麗亞娜·格蘭德（Ariana Grande）都是純素食者。

近年來，隨著越來越多的純素食咖啡館和餐館因勢而開，純素食者們的選擇也越來越多，為這一飲食潮流大開方便之門。

英國最火的一檔電視競技節目《英國烘焙大賽》（The Great British Bake Off）甚至將有一期特別節目，為純素食者烘烤沒有奶酪、奶油、雞蛋等原材料的糕點。大賽評判之一說，純素食主義似乎越來越流行，「我們希望能反映這樣的趨勢」。

純素原因

圖片版權 Reuters Image caption 在大規模工業化生產過程中，動物被殘忍對待，是很多人轉向純素食的原因。

讓人們追求純素食主義的原因可謂五花八門，但主要包括以下幾點：

1）於心不忍

有人成為純素食者，與熱愛動物有關，他們認為傷害宰殺動物是非常殘忍的行為。除此之外，他們也關心動物的飼養環境，特別是工業化的養殖場內奶牛和蛋雞的待遇。

2）環境保護

聯合國表示，牲畜業生成的溫室氣體排放佔全世界人類活動總排放量的近15%。這相當於世界上所有汽車、火車、輪船和飛機排放量的總和。

一頭奶牛每天排放的有害甲烷氣體約有400升，對環境造成破壞。

另外，為生產肉類和奶製品，也需要更多的農地用於畜牧業。

3）追求健康

有純素食者表示，他們是因為健康原因不再吃肉的；但有人也擔心，純素食會影響身體攝入所需的維生素和礦物質。

圖片版權 AFP Image caption 美國前總統克林頓和夫人。克林頓總統因健康原因從2010年開始轉為純素食。

對此，英國飲食協會的營養學專家表示，「純素食只要搭配平衡，大人和兒童都可以享用」。

不過，專家們也告誡說，純素食一定要精心計劃，確保食材含有足夠的營養。

心得體會

純素食者，如何繼續與吃肉的朋友保持社交關係呢？下面來聽聽純素食者的心得體會。

28歲的艾米·羅伯遜，已經純素食3年。她說，「如果你是朋友圈裏的那個唯一的純素食者，你就得挑餐館。」

「你得自己主動，不要以為別人該為你的飲食信條負責。事先察看餐館網站上的菜單，你就知道自己可以吃什麼。如果是去燒烤大聚會，你就自帶吃的去，因為這正是與人接觸的好機會。」

艾麗·布朗，是一家用腰果為主要原料製作純素食奶酪公司的創始人。她說，現在市面上提供純素食餐的餐廳很多，很多朋友也對純素食者非常友善接納。

不過，她提醒說：「有的純素食者很勇於表達自己的飲食信條，可能對吃牛扒的人諄諄告誡，這跟批評人家的政治觀點一樣惹人反感。誰會喜歡跟訓斥自己的人一起吃飯？」

俗話說，眾口難調。俗話又說，大千世界，百花齊放。接受並尊重不同的飲食信條，正是一個社會包容、健康、和諧的象徵。