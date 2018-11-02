圖片版權 Reuters Image caption 中期選舉最後衝刺，特朗普為共和黨作最後一輪拉票，並在社交媒體上透露與中國國家主席習近平通話。

美國時間周四（11月1日）上午，特朗普在社交媒體推特上表示，他與中國主席習近平進行了「長久而美好的對話」，並將在月底的G20峰會上會面，釋出兩國關係回溫的積極信號。然而，僅僅數個小時後，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）就宣佈，司法部將致力打擊中國針對美國的經濟貿易間諜活動，稱「夠了就是夠了。我們不能再忍受了」。從「長久而很好的對話」到「我們不能再忍受」，華盛頓為何在同一天內釋放出對北京一冷一熱的兩個信號？

「長久而美好的對話」

周四（11月1日）上午，特朗普在推特上表示，他與習近平通了電話，在「長久而很好的」對話中討論了包括朝鮮問題在內的諸多話題。他還宣佈，兩國元首會在月底於阿根廷召開的G20峰會上會面。特朗普特別指出，貿易是雙方討論的重點。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月1日

中國官媒新華社的報道稱，習近平對特朗普說，他重視同特朗普的良好關係，希望同特朗普在阿根廷G20領導人峰會期間再次會晤。

在此之前，華盛頓的中美關係分析人士還在觀望與猜測，去年曾三次會面的特朗普與習近平，是否會在中美關係愈趨緊張的今年內首次舉行會談 。有分析人士認為，中國經濟發展正面臨內外的複雜阻力，華盛頓認為這正是向中國施壓的好時機。而北京則認為，自己並非引起事端的一方，不願先退一步，因而雙方都按兵不動，僵持多時。

中美貿易戰正酣，但兩國元首即將會面的消息，至少說明兩國保有各層級的溝通交流，釋放出了關係回暖的積極信號。

值得留意的是，特朗普選在中期選舉前釋放出中美在貿易爭端上仍有對話空間的信息，能起到安撫受貿易戰打擊的選民的作用。無獨有偶，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在同日接受美國媒體採訪時強調，對中國施加貿易關稅，不僅對科技公司有利，亦對美國農業和工業有益，同時也符合「美國的中心地帶，像印地安納州和堪薩斯州」人們的利益。

在愛荷華州、威斯康星州和印地安納州等農業州種植大豆、花旗參的農民中，不少是特朗普的死忠粉絲，但同時他們正承受著貿易戰的正面衝擊，特朗普和蓬佩奧此時的表態將有助鞏固這部分選票。

軟硬兼施

然而，特朗普放下電話筒僅僅數個小時後，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）就宣佈，司法部設立「中國計劃」（China Initiative），專門打擊中國針對美國的經濟貿易間諜活動。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國司法總長塞申斯宣佈將致力打擊中國的經濟犯罪行為。

在新聞發佈會上，塞申斯指責中國正在「以偷盜手法爬上經濟發展的階梯，讓美國蒙受損失。中國針對美國經濟情報活動持續在增加，而且增加得非常迅速，「塞申斯說，「夠了就是夠了。我們不能再忍受了。」

從九月以來，司法部已經就三起涉及中國隸屬中國國家安全部的江蘇省國家安全廳情報人員的知識產權盜竊案提起訴訟。中國外交部發言人稱，有關指控子虛烏有、純屬捏造。

華盛頓透過白宮和司法部在同一天內，對北京軟硬兼施，一方面保持高層對話，另一方面毫不客氣地批評提訴。

華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）的高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）告訴BBC中文，她猜測，特朗普是借這兩種方法向中方施壓，希望中國提呈一個對美國要足夠有利的重要貿易提案。

「對於華盛頓來說，這些不是矛盾的信息，而是互補信息。」智庫卡內基國際和平研究院副院長包道格（Douglas Paal）對BBC中文表示，特朗普到塞申斯在今日的表態，代表美國在知識產權問題上立場趨向強硬，同時，美國也想達成一些經濟合作來糾正貿易逆差。「兩種表態都是要通過關稅和訴訟來對中國施加壓力，迫使中國改變一貫的行為作風。」