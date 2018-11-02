中巴的愛恨交纏：巴基斯坦新總理訪華求財

  • 2018年 11月 2日
China"s President Xi Jinping (R) shakes hands with Pakistan"s Prime Minister Imran Khan (L) ahead of their meeting at the Great Hall of the People in Beijing on November 2, 2018 圖片版權 AFP
Image caption 巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗（左）與中國國家主席習近平會談。

巴基斯坦新總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）周五應邀訪問中國4天，是他7月上任以來第二個外訪國家。

巴基斯坦政府目前身陷債務危機，外匯儲備由今年初起已下跌42%，大約只剩下78億美元，正求助國際貨幣基金組織。伊姆蘭‧汗早前出訪沙特阿拉伯，成功爭取60億美元援助，但仍難以解決燃眉之急，中國可能成為另外一個為巴基斯坦解決危機的資金來源。

巴基斯坦是中國「一帶一路」戰略涉及的重點國家，兩國之間最重要的項目是「中巴經濟走廊」，巴基斯坦希望透過經濟合作提振經濟，中國則希望透過巴基斯坦，增加地緣影響力。

但新總理上場後，多名政府官員曾表示正重新審視「一帶一路」相關項目合約，有聲音質疑相關項目價格過高，過份偏袒中國，加重巴基斯坦債務負擔。美國媒體《福布斯》發表的評論文章形容，中國正向巴基斯坦施以與斯里蘭卡同樣的舉措，把巴國變成「半殖民地」。

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身陷財務危機

「中巴經濟走廊」被視為「一帶一路」戰略重要組成部分，具體項目包括修建公路、鐵路及石油管道等等，原本估計整個項目涉及600億美元的投資。

伊姆蘭‧汗周五與中國國家主席習近平舉行會談，伊姆蘭‧汗表示，國家正面臨非常艱巨的經濟危機，此行是要向中國學習。他表示，「一帶一路」戰略及「中巴經濟走廊」，可以轉化成區域共享繁榮的雙贏局面。

中國承諾不會讓巴基斯坦失望，會支持巴基斯坦經濟發展。習近平表示，重視兩國關係，願意一同合作，強化兩國戰略合作伙伴關係。

但目前兩國尚未公布有具體援助金額。

伊姆蘭‧汗今年競選時多次表達對中國的欣賞，他表明，希望讓巴基斯坦經歷，像中國那樣讓數億人口脫貧的巨變，希望學習中國經濟模式。

然而，他上任不久後，其任命的官員曾表示，正重新審視「中巴經濟走廊」相關合約，質疑相關協議太貴，或過份偏袒中國。

伊姆蘭‧汗的商務、紡織、工業及投資顧問達烏德（Abdul Razak Dawood），9月接受英國《金融時報》時表示，前任政府與中國在「中巴經濟走廊」談判工作做得不好，放棄了太多東西，中國企業有太多稅務優惠，令巴國企業受到不平等待遇。

「我認為我們應該把所有事情暫停一年，直到我們可以再次合作，」他對《金融時報》說。報道發表後，這名官員發表聲音，重申巴基斯坦對「中巴經濟走廊」的承諾不變，質疑報道「斷章取義」。

而巴基斯坦執政黨黨員扎曼（Khurrum Sher Zaman）接受《德國之聲》訪問時表示，巴國無意在「中巴經濟走廊」上調轉方向，雖然會研究和審核作出預算調整，但不意味政府有意取消項目。

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Image caption 中國資金支持下，巴基斯坦發展國內基建。

據路透社報道，巴基斯坦希望把重點放在專注在社會發展的項目上，而不單純是基礎建設。

2017年，巴基斯坦已拒絶了140億美元中國資金投資建設水壩的項目。而在近期，巴基斯坦亦把巴國最大型的「一帶一路」鐵路項目削減20億美元規模，鐵路部官員指政府擔心項目影響國家債務水平。

中國官媒新華社11月1日發佈總理伊姆蘭‧汗訪華前的專訪，伊姆蘭‧汗讚揚「中巴經濟走廊」是「兩國傳統友誼的延伸發展」，「為巴基斯坦吸引投資、實現發展、擺脫經濟發展困境」，巴方希望，可以加強產業園區建設，加大對巴國的投資，讓巴方獲得更多資本和先進技術，促進巴國工業發展、提振出口。

中國債務

外界憂慮，由於巴基斯坦依賴中國資金，因此在巴國欲求助國際貨幣基金組織時，遭美國潑冷水。美國國務卿蓬佩奧當時說，不希望要花錢去援助一些國家去償還中國債務。而國際貨幣基金組織總裁拉加德亦要求，巴基斯坦債務上要「絶對透明」，包括公開巴國對中國方面的負債，來決定是否提供援助。

如果巴基斯坦接受國際貨幣基金組織的援助，勢必需要削減財政支出，一名不具名的巴基斯坦官員對路透社說，事實上對中國項目是有保留，但沒有其他國家願意投資巴基斯坦，與中國加強合作是別無選擇。

中國反駁這一說法，認為中巴兩國合作「建設成果實實在在」，沒有加重巴國的債務負擔。9月時，中國駐巴基斯坦大使姚敬對路透社表示，北京對新政府就項目作出改動持開放態度，並表示合作是經雙方討論，會跟隨巴基斯坦的計劃。

《華爾街日報》引用中國駐巴基斯坦大使館的數據稱，截至2017年底巴基斯坦政府借貸總額達到669億美元，其中10%左右來自中國政府。此外中國商業金融機構還向巴基斯坦提供了約120億美元的貸款。

中國外長王毅今年9月表示，「中巴經濟走廊」框架下的22個合作項目，總投資為190億美元，18個項目由中方直接投資或提供援助，只有4個項目是使用中方的「優惠貸款」，而這些項目亦為巴國帶來可觀經濟回報，帶動巴國每年經濟增長1至2個百分點。

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