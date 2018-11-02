中巴的愛恨交纏：巴基斯坦新總理訪華求財

圖片版權 AFP Image caption 巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗（左）與中國國家主席習近平會談。

巴基斯坦新總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）周五應邀訪問中國4天，是他7月上任以來第二個外訪國家。

巴基斯坦政府目前身陷債務危機，外匯儲備由今年初起已下跌42%，大約只剩下78億美元，正求助國際貨幣基金組織。伊姆蘭‧汗早前出訪沙特阿拉伯，成功爭取60億美元援助，但仍難以解決燃眉之急，中國可能成為另外一個為巴基斯坦解決危機的資金來源。

巴基斯坦是中國「一帶一路」戰略涉及的重點國家，兩國之間最重要的項目是「中巴經濟走廊」，巴基斯坦希望透過經濟合作提振經濟，中國則希望透過巴基斯坦，增加地緣影響力。

但新總理上場後，多名政府官員曾表示正重新審視「一帶一路」相關項目合約，有聲音質疑相關項目價格過高，過份偏袒中國，加重巴基斯坦債務負擔。美國媒體《福布斯》發表的評論文章形容，中國正向巴基斯坦施以與斯里蘭卡同樣的舉措，把巴國變成「半殖民地」。

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身陷財務危機

「中巴經濟走廊」被視為「一帶一路」戰略重要組成部分，具體項目包括修建公路、鐵路及石油管道等等，原本估計整個項目涉及600億美元的投資。

伊姆蘭‧汗周五與中國國家主席習近平舉行會談，伊姆蘭‧汗表示，國家正面臨非常艱巨的經濟危機，此行是要向中國學習。他表示，「一帶一路」戰略及「中巴經濟走廊」，可以轉化成區域共享繁榮的雙贏局面。

中國承諾不會讓巴基斯坦失望，會支持巴基斯坦經濟發展。習近平表示，重視兩國關係，願意一同合作，強化兩國戰略合作伙伴關係。

但目前兩國尚未公布有具體援助金額。

伊姆蘭‧汗今年競選時多次表達對中國的欣賞，他表明，希望讓巴基斯坦經歷，像中國那樣讓數億人口脫貧的巨變，希望學習中國經濟模式。

然而，他上任不久後，其任命的官員曾表示，正重新審視「中巴經濟走廊」相關合約，質疑相關協議太貴，或過份偏袒中國。

伊姆蘭‧汗的商務、紡織、工業及投資顧問達烏德（Abdul Razak Dawood），9月接受英國《金融時報》時表示，前任政府與中國在「中巴經濟走廊」談判工作做得不好，放棄了太多東西，中國企業有太多稅務優惠，令巴國企業受到不平等待遇。

「我認為我們應該把所有事情暫停一年，直到我們可以再次合作，」他對《金融時報》說。報道發表後，這名官員發表聲音，重申巴基斯坦對「中巴經濟走廊」的承諾不變，質疑報道「斷章取義」。

而巴基斯坦執政黨黨員扎曼（Khurrum Sher Zaman）接受《德國之聲》訪問時表示，巴國無意在「中巴經濟走廊」上調轉方向，雖然會研究和審核作出預算調整，但不意味政府有意取消項目。

圖片版權 AFP Image caption 中國資金支持下，巴基斯坦發展國內基建。

據路透社報道，巴基斯坦希望把重點放在專注在社會發展的項目上，而不單純是基礎建設。

2017年，巴基斯坦已拒絶了140億美元中國資金投資建設水壩的項目。而在近期，巴基斯坦亦把巴國最大型的「一帶一路」鐵路項目削減20億美元規模，鐵路部官員指政府擔心項目影響國家債務水平。

中國官媒新華社11月1日發佈總理伊姆蘭‧汗訪華前的專訪，伊姆蘭‧汗讚揚「中巴經濟走廊」是「兩國傳統友誼的延伸發展」，「為巴基斯坦吸引投資、實現發展、擺脫經濟發展困境」，巴方希望，可以加強產業園區建設，加大對巴國的投資，讓巴方獲得更多資本和先進技術，促進巴國工業發展、提振出口。

中國債務

外界憂慮，由於巴基斯坦依賴中國資金，因此在巴國欲求助國際貨幣基金組織時，遭美國潑冷水。美國國務卿蓬佩奧當時說，不希望要花錢去援助一些國家去償還中國債務。而國際貨幣基金組織總裁拉加德亦要求，巴基斯坦債務上要「絶對透明」，包括公開巴國對中國方面的負債，來決定是否提供援助。

如果巴基斯坦接受國際貨幣基金組織的援助，勢必需要削減財政支出，一名不具名的巴基斯坦官員對路透社說，事實上對中國項目是有保留，但沒有其他國家願意投資巴基斯坦，與中國加強合作是別無選擇。

中國反駁這一說法，認為中巴兩國合作「建設成果實實在在」，沒有加重巴國的債務負擔。9月時，中國駐巴基斯坦大使姚敬對路透社表示，北京對新政府就項目作出改動持開放態度，並表示合作是經雙方討論，會跟隨巴基斯坦的計劃。

《華爾街日報》引用中國駐巴基斯坦大使館的數據稱，截至2017年底巴基斯坦政府借貸總額達到669億美元，其中10%左右來自中國政府。此外中國商業金融機構還向巴基斯坦提供了約120億美元的貸款。

中國外長王毅今年9月表示，「中巴經濟走廊」框架下的22個合作項目，總投資為190億美元，18個項目由中方直接投資或提供援助，只有4個項目是使用中方的「優惠貸款」，而這些項目亦為巴國帶來可觀經濟回報，帶動巴國每年經濟增長1至2個百分點。