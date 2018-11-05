許黃玉：那個延展了韓國人血脈的印度公主
韓國第一夫人金正淑本周訪問印度，到訪了北方邦（Uttar Pradesh）的古城阿約提亞。
阿約提亞最為人熟知的是，它是印度神祇羅摩的出生地，然而對於韓國人來說，這個地方還有著特別的意義——很多人相信，他們的祖輩與這座城市血脈相連。
這種信仰來自於一些韓國的歷史故事，傳說一個印度公主蘇里拉特那（Suriratna）曾和一個朝鮮半島國王結婚，之後開創了一個王朝。
古老的傳說
相傳印度公主蘇里拉特那又名許黃玉（Heo Hwang-ok），她在近2000年前的公元48年去了朝鮮半島，與當地一個國王結婚，建立了金官伽倻王朝。
一些中文文獻聲稱，當時的阿約提亞國王做了一個夢，夢中的神令他將16歲的女兒送去如今是韓國金海市的地方，與當地的金首露王聯婚。
一本高麗時代的流行史書《三國遺事》當中記述的寓言和史話提到，許黃玉是阿踰陀國的公主。
這對皇族夫婦由此開枝散葉，育有十個兒子，並且兩人據說都活到超過150歲。
一個名叫金秉默的人類學家似乎已經確認一個被廣泛認可的說法，阿踰陀其實就是阿約提亞，因為兩個名字的發音非常類似。
不過，其實並沒有清楚的證據顯示，許黃玉這個人真的存在過。
「她的身世故事被認為是訛傳，學者並不將之認可為歷史，」BBC韓文部的大衛·卡恩（David Cann）說。
「這個故事都有好幾種虛構的版本，因為它本身有很多的想像空間。」
金官伽倻王朝
在現今的韓國，「金」是一個很普遍的姓氏，而金首露王就被認為是金海金氏的始祖。
「傳統上高麗的孩子隨父姓，據說王后當時因為她的孩子們不能隨她姓而感到傷心，」BBC韓語部記者李敏智說。
「於是，相傳金首露王就允許其中兩個子隨母姓許，這個姓一直沿用至今。」
歷史學家稱，如今這兩夫婦的後人超過600萬，大約佔韓國人口的10%。
伽倻王朝的人們還將王后用過的石頭保存了起來，據說公主遠渡重洋而來時曾用石頭穩定船隻。
韓國前總統金泳三和金大中，以及前總理金鐘泌均聲稱自己是伽倻王朝的後人。
現代韓國人還相信這個傳說嗎？
我們在BBC韓文部的一些同事說，他們聽過、但是不相信這個廣為流傳的故事，因為「它說的是過去那麼久的事」。
李敏智說：「我記得小學還是初中的時候聽過，我們的祖先還能和這麼遠的人有淵源，我和我的朋友們感到很著迷。」
一些人則說，有猜測指公主其實是來自泰國的，因為阿踰陀國可能其實是泰國的阿瑜陀耶王國。
網上一些故事說，金海有些人，特別是那皮膚比較黑的，會當這個傳說是「家族笑話」，指出他們「祖先可能是也可能不是從印度來的」。
「一些人認為，雖然她可能真的是『來自一個隔著海洋的南邊國家』，但是當佛教在韓國扎根之後，這個故事就被極大的潤色了，」卡恩說。他也記得自己小時候去看過一個關於這個傳說的音樂劇。
新時代的紐帶
2000年，印度阿約提亞和韓國金海簽署協議，發展彼此為姐妹城市。
然後在2001年，超過100名歷史學家和政府代表，還包括朝鮮駐印度大使，一起在阿約提亞為一座許黃玉的紀念像揭幕。
每年，一些聲稱自己是王后後人的民眾會來到阿約提亞，在公主的祖國向祖先致敬。
2016年，韓國一個代表團向北方邦政府提出議案，請求擴建這座紀念像。
作為11月4日至7日訪印之旅的一部分，韓國第一夫人將會出席紀念像升級工程的儀式——這將是韓國與印度的一個合作項目。
工作地在德里的韓國研究專家金度永教授說，在兩國「外交和經濟關係」有所發展之後，這段共同的歷史開始在印度受到認可。
「無論它是歷史還是傳說，基於這個，（兩國人民）精神上的距離就拉近了，一種共同的文化接點也建立起來了，」他指出，兩國之間或許有一種「古老的聯繫」這一點是有意思的。
許黃玉王后的故事曾經是、將來也可以是韓國和印度「建立更良好關係的基礎」。
金教授表示，韓國第一夫人的到訪，便是朝這一方向邁進的又一步。