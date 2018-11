全球右翼浪潮中的公民社會團體和草根運動

圖片版權 Getty Images

在世界各地,保守派團體的影響力不斷增強,右翼領導人的權力大大增長。不僅是老一代人推動了這一趨勢,年輕人也有助力其中。

巴西新右翼領導人雅伊爾·博索納羅(Jair Bolsonaro)的迅速崛起可能令一些觀察人士感到意外,但這並非憑空而來。他的成功得益於多年來社會運動的支持。

他們的崛起是過去幾年許多國家政治上變得更為保守的重要一環。通常右翼民粹主義被認為來自新政黨或有魅力的領導人,比如匈牙利總理維克托·奧爾班(Viktor Orban),他反對穆斯林移民,稱自己是匈牙利和歐洲的守衛者。

圖片版權 Getty Images Image caption 民族主義者在烏克蘭首都基輔舉行集會。

但現實是,草根運動往往是右翼浪潮的核心角色,這是由「公民社會」現象引起的。「公民社會」特指公民團體或有特定目的的組織,這個目的可以是挽救一個學校,也可以是推翻一個政權。

多年來,公民社會運動往往被視為自由主義:支持人權、民主改革和保護少數群體,這些「進步」的事業吸引了年輕的活動人士。但如今,公民社會團體的人員和政治目標越來越多樣化,右翼人士的影響力越來越大。

圖片版權 Getty Images Image caption 泰國軍政府從公民團體的支持中獲益

許多這些保守派團體都信奉「傳統」價值觀,這些價值觀往往與宗教信仰、社群、國家認同、反對移民等有關。

當然,保守的公民社會團體之間也存在著許多分歧。儘管大多數團體支持民主,並在主流政治中運作,但也有少數團體具有破壞性,有時甚至有暴力行為,一些左翼群體就是如此。

但無論存在什麼分歧,卡內基歐洲中心的研究表明,在許多國家,保守的公民社會團體在一些國內事件中發揮了關鍵作用。

在巴西,一個廣泛的保守派團體聯盟舉行抗議反對腐敗,促使總統迪爾瑪·羅塞夫(Dilma Rouseff)2016年下台。

在烏克蘭,激進的國家活動人士抗議俄羅斯的干預,而關注宗教和家庭價值觀的社會保守派團體也在壯大。

·在泰國,被視作反民主的保守社會運動幫助鞏固了軍政府的統治。

·在印度,印度教民族主義者作為總理莫迪的政策支持者已經獲得了影響力,他們支持的政策包括剝奪400萬人的公民權。

·土耳其的伊斯蘭公民社會在正義與發展黨(Justice and Development party)的統治下蓬勃發展。

·在波蘭,一個強大又保守的公民社會正在與政府法律和司法部門緊密合作,發佈了一系列加強司法控制的措施。

在許多其他地方,保守派團體的影響力也不斷擴大,比如格魯吉亞反對與歐盟建立更緊密聯繫,烏干達的一些團體反對推動性別平等。

在美國,反墮胎人士和「愛國祈禱者」(Patriot Prayer)等右翼團體自從總統特朗普上台後就進行了數次高調的示威活動。"愛國祈禱者"被視為另類右翼,但它們自稱倡導自由和團結。

在歐洲,法國青年運動「年代身份」(Génération Identitaire)被認為等同於美國的另類右翼,而「愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化運動」(Patriotic Europeans against the Islamisation of the West)則在迅速崛起的過程中給德國政府敲響了警鐘。

圖片版權 Getty Images Image caption 金·卡塔圭裏(中)

這些團體的差異十分重要,表明他們不可能被並為一談。他們也不能被簡單地看作是老一代保守派。

這些運動在很多國家吸引著大量年輕的活動人士。雅伊爾·博索納羅(Jair Bolsonaro)背後的團體「Free Brazil Movement」在臉書上有300萬粉絲,在YouTube上有超過100萬訂閲者。

該團體中最為人所知的是22歲的金·卡塔圭裏(Kim Kataguiri),他最近成為了巴西國會最年輕的議員。

在泰國,一群被稱為「網絡童軍」(Cyber Scouts)的學生被指控監視其他公民的社交媒體言論,以支持軍政府和其宣揚傳統價值觀的活動。在摩洛哥和突尼斯等國,活躍在社交媒體上的年輕人與保守團體之間也出現了類似的聯盟。

這些新跡象意味著一些過去的右翼公民社會團體進入原本由自由派主導的政治領域。

這也可能意味著,左翼和右翼團體如今不僅要爭取政客的支持,還要爭取整個社會的支持,他們之間的競爭已更加殘忍。