BBC事實核查：中國能否主宰非洲「債務危機」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國家主席習近平在中非合作論壇中，承諾向非洲國家提供合共600億美元援助。

總部設在英國的民間智庫海外發展研究所（Overseas Development Institute）早前發表報告，指約40%位於撒哈拉地區的非洲國家有陷入「嚴重債務問題」的危機，再次引發中國向非洲國家提供貸款的討論。

外界經常批評中國給予非洲國家的貸款令問題加劇，而中國在這些國家投資的基礎建設也太貴，這些受助國家根本無法償還貸款。

中國政府過去回應這些指控時多次強調，它與非洲國家的關係對雙方都有利，強調自己並沒有嘗試透過債務擴展在全球的影響力。

BBC事實核查發現，接受中國貸款的決定權在非洲國家自己，但中國提供的貸款條件比西方國家好，對非洲一些急需資金髮展基建的國家十分吸引。

圖片版權 AFP Image caption 中國對非洲的援助包括為非洲聯盟興建新總部。

最大單一債主

除了海外發展研究所，國際貨幣基金組織（IMF）早前也警告，非洲國家正進入新一波債務危機，過去五年「高危國家」的數量增加了一倍。而世界銀行目前也將18個國家列入「高債務壓力」清單，這些國家債務佔GDP總量都超過一半。

非洲國家目前合共拖欠4170億美元外債。主張發達國家應取消所有發展中國家債務的英國民間團體禧年債務運動（Jubilee Debt Campaign）指出，這些債務中中國佔了20%，是非洲的單一最大債主，世界銀行等跨國組織借出的債務佔35%，而私人機構的債務約佔32%。

有專家認為外界應留意，要核實中國向非洲國家借出了多少錢並不是容易的事。

中國在9月舉行的中非合作論壇上曾公開表示，會在未來三年向非洲提供600億美元援助，但除了這個數字外，英國金斯頓大學（Kingston University）經濟專家沃爾夫（Christina Wolf）指出，中國並不是經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Cooperation and Development）的成員，也沒有參加這個組織的債權人匯報系統，因此外界並不能凖確地得知中國向非洲國家的貸款金額。

不透明性

中國大部份向非洲提供的債務都用來興建公路、鐵路和港口等設施。但美國約翰‧霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）中國非洲研究所（China-Africa Research Initiative）2015年的研究顯示，有17個非洲國家可能無法償還從中國借來的貸款。

研究特別指出，吉布提、剛果共和國和贊比亞的問題最嚴重。贊比亞目前外債達87億美元，其中64億美元是中國的債務。

而吉布提的外債中，中國佔77%。外界目前無法確定剛果共和國的外債規模，但約翰‧霍普金斯大學的研究估計，剛果共和國拖欠中國約70億美元。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國：朋友還是敵人？

中國的借貸模式有何特別？

外界留意到，中國向非洲國家批出貸款時的條件與世界銀行、國際貨幣基金和擁有22個成員國的巴黎俱樂部的條件不同。中國通常很快會批出發展中國家要求的貸款，附帶的利息和條件也比較寬鬆。

美國多次批評中國的貸款模式不利非洲國家。美國前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）今年3 月曾批評中國的模式鼓勵非洲國家依賴別國、包含一些腐敗的交易，也危害非洲的天然資源。中國駐南非大使林松添反駁，中國以自己在非洲的影響為傲，批評蒂勒森的言論旨在「抹黑」中國。

甚麼是巴黎俱樂部？

巴黎俱樂部是一個由美國、俄羅斯、日本、巴西等22個國家組成的非正式組織。

它的網站介紹說，巴黎俱樂部的目的旨在幫助一些無法償還外貸的國家進行國內改革，償還債務。

它自1956年成立以來，已經成功為90多個國家處理合共約5830億美元的債務。

一些非洲官員也挺身支持中國。其中，利比里亞前公共工程部長摩爾（W. Gyude Moore）指，中國的利益在於非洲國能償還貸款，與其他債權國沒有分別。

他又指出，中國政府現時有許多幫助非洲國家償還貸款的計劃。而且，是否接受中國貸款的最終決定權，仍在個別非洲國家自己手裏。

但這些國家的基建和交通設施大多嚴重不足，它們又沒有足夠的資金興建這些設施，中國的貸款對這些國家十分具有吸引力。

很明顯，非洲的債務問題影響的不單是它與中國的關係，但隨著中國對非洲的影響和對大型基建的貸款總額日漸增加，如果外界要協助解決非洲的中國債務問題，它們必須同時處理非洲與中國政府、以及在非洲有業務的中國私人公司之間的關係。