重慶公交墜江：英國維護司機安全做法可借鑒

Image caption 倫敦公交車每年也有數百萬至數千萬人次乘坐，不良乘客攻擊司機的情況時有發生。

重慶萬州公交車墜江慘案引發中國社會反思。英國公共交通的安全制度或許可以借鑒。

英國的公交車系統上不良乘客攻擊司機的事件並非沒有，而是不少，但以"彬彬有禮紳士風度"聞名的英國人是如何處理的呢？

英國的司機也可能會對乘客的騷擾或攻擊"報以老拳"，這種情況如何處理，請看此文下面的例子。

2018年11月初的重慶萬州公交車墜江事故原因，由車上和橋上的閉路攝像揭示：因為一名女乘客因為坐過了站，找司機爭執要求停車，繼而在兩人髮生口頭爭論之際，女乘客動手攻擊司機，司機還手，隨即公交汽車失控。

在衝過逆行車道撞上對過行駛的一輛轎車後，這輛公交汽車衝出大橋護欄墜入江中，導致車上13人全部死亡。

事件發生後，中國民眾對此議論紛紛，社交媒體刷屏，很多評論批評司機，批評挑起事端的女乘客，還有批評車上沉默的十多名乘客。

倫敦的橋也很多，如何保證類似事件發生，英國人早有各種制度、工具和行為規範來約束公交車上各方責任和義務。

各方責任

有評論在社交媒體上批評總結萬州公交墜江各方不負責任導致慘案的行為為一首打油詩，被中國公眾普遍轉發如下：

肇事女乘客 - -本來只錯過一站，結果錯過一生 ；

-本來只錯過一站，結果錯過一生 司機 -- 都說衝動是魔鬼，結果真去見鬼 ；

都說衝動是魔鬼，結果真去見鬼 乘客 -- 個個覺得事不關己，最後遺像掛起 ；

個個覺得事不關己，最後遺像掛起 總結--你不為正義站崗，就得為邪惡陪葬。

英國公交司機的衝突應對培訓

在英國，導致公共汽車危險的事件並非沒有，多數情況下是乘客攻擊司機，偶爾也會發生司機反擊乘客的打鬥事件。

2014年公布的一項統計數據顯示，倫敦在之前3年裏發生了近5000起公交乘客攻擊司機事件，從口頭罵人侮辱，吐吐沫，到有肢體攻擊行為。38%的攻擊涉及動手打人或揮舞武器威脅。

從2005年開始，倫敦市政府展開對公交車司機的安全培訓，除了開車技能外，重點還包括"如何應對沖突"，公交部門與警方建立密切聯繫。

與此同時，從乘客角度增加到站、提示安全等等語音播報，從安全角度不再允許乘客跳上跳下公共汽車。

此外在公交車安全的硬件上予以更多投入，包括使用司機可以與乘客隔離的駕駛空間的公交車，普及公交車上的監控錄像，司機與調度隨時聯繫的應答系統等，方便司機在遇到各種包括有人攻擊的情況下，及時與汽車調動與交通警察聯繫。

關懷與法治

接受培訓後的司機在受到乘客肢體攻擊、或者因車上出現乘客打鬥或激烈爭吵，導致司機無法專注駕駛的情況下，會立即尋找安全停車地點將車停下，並通過調度室向警察立即報警。

倫敦公交車系統也對公交車司機的年薪與福利予以保障，以確保大約相當於可獲得中高水平收入的薪資福利，吸引年輕司機參加這一公共服務工作，比如倫敦公交車司機的起薪確保在年薪2.3萬英鎊以上，並不低於很多大學畢業生白領工作的起薪水平。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年，倫敦市長薩迪克·汗宣佈公交車司機的起薪確保在年薪2.3萬英鎊以上，達到當時平均中等收入水平，以便司機們更好服務於社會。

對於有攻擊司機行為、導致乘客安全隱患者，不論事件起因是乘客有理還是司機有理，警方和司法系統依據證據會分別予以懲罰。

司機痛打乘客案例

2017年，倫敦諾利奇的一輛公交車44歲的司機保羅·羅伯茨在駕車行駛中，受到20歲的小青年卡恩·阿倫不停的語言辱罵和攻擊。

阿倫上車後指責司機羅伯茨在他沒坐好的情況下過急啟動汽車，導致他站立不穩差點摔倒，於是他一路高聲謾罵羅伯茨。

司機羅伯茨繼續開了幾站後將車停穩後，把阿倫趕下車。但由於爭吵繼續，會武功的司機終於情緒失控，在停車離開駕駛座位後，衝到人行道上對著阿倫迎面就是一拳，阿倫被打了個趔趄，雙方對打幾拳後被路人拉開。但這一幕也被路人手機錄下。

視頻上網立即受到社會關注，英國警方介入調查，諾利奇當地法庭就此案做出判決，法庭承認司機羅伯茨工作中受到騷擾和侮辱，但判定他有攻擊行為罪被判18個月暫時有條件釋放（即無需判刑也不適合判處緩期徒刑），並罰款20英鎊賠償被攻擊的阿倫。公交公司隨即將他開除。

在此案中作為證人的阿倫在宣判次日作為被告出庭，因騷擾司機危害公交安全同樣被定罪，被判18個月暫時有條件釋放，留下犯罪記錄的污點。